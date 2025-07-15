Наступление любой ценой: почему Россия не хочет перемирия

Россияне надеются на капитуляцию, но взамен получают вооруженную Украину и усиленное внимание Запада.

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Коллаж: Главред, фото: 23 ОМБр, Сухопутные войска Украины

Сейчас Кремль не хочет идти на прекращение огня, поскольку россияне убеждены, что они побеждают, владеют инициативой на фронте, и чем дальше, тем лучше будут позиции на поле боя. В такой ситуации остановить наступление, чтобы продолжить его, условно говоря, через месяц, будет очень сложно. Ведь это вопрос и мотивации военнослужащих: поднимать голову под беспилотники и артиллерию противника после того, как месяц в тебя не стреляли и было относительно спокойно – это морально очень тяжело.

Российские генералы это прекрасно понимают, поэтому выдвигаются условия, среди которых, мол, прекращение поставок западного оружия Украине, подготовки военнослужащих за рубежом, или же и вовсе уничтожение западной техники (так понимается демилитаризация). Это требование капитуляции, которая происходит после военного разгрома.

Однако военного разгрома Украины нет. Никакого прорыва россиян на оперативно-тактическую глубину не произошло и в помине. Мы теряем территории, но говорить о разгроме не приходится. ВСУ сохраняют боеспособность. Поэтому такие российские хотелки повисают в воздухе.

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Возможно, теперь мы что-то новое услышим от Трампа. Судя по всему, Зеленский все-таки дожал европейских партнеров и Трампа, чтобы Европа закупала у США новые пакеты помощи для Украины. К тому же Трамп готовит поддержку на 300 млн долларов в рамках своих президентских полномочий, которая была утверждена еще при Байдене.

Помощь Украине на следующей неделе будет топ-темой. Думаю, в понедельник мы узнаем о сюрпризах от Трампа. А на неделе станет известно, что имел в виду Лавров.

Андрей Золотарев, специально для Главреда

О персоне: Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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