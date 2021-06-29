Эксперимент украинского народа с президентом Зеленским

Владимир Зеленский / Reuters

Удачен ли эксперимент украинского народа, рискнувшего избрать на пост президента человека извне политики? Судя по социологическим опросам, мнения разделились: есть люди, поддерживающие Зеленского и считающие правильными его действия, но есть и недовольные, высказывающие свою критику и свои возражения. Это нормальное положение дел в свободном обществе.

По некоторым направлениям были попытки принятия ошибочных решений, в некоторых – были сделаны правильные шаги.

Среди неправильных - попытки реализовать "формулу Штайнмайера", попытки создания совместного органа с "ЛНР" и "ДНР", попытки договориться. По-прежнему непонятно, почему провалилась операция с задержанием "вагнеровцев".

Среди правильных - последние несколько недель Зеленский совершил несколько важных шагов. В частности, в отношении западных союзников, когда Зеленский обратился к Меркель и Байдену, а также к немецкой, американской, французской и британской общественности с изложением своей позиции. Как видим, эта его публичная интервенция принесла результаты. Байден, ранее отказывавшийся разговаривать с Зеленским, в итоге позвонил ему. Байден пригласил Зеленского с визитом в Вашингтон, значит, у них состоятся более развернутые переговоры, когда у Зеленского будет возможность более полно и детально изложить свою точку зрения.

Читайте такжеЦементирование электората: кому выгоден скандал вокруг слов Зеленского о вагнеровцахПо результатам прошедшего разговора Байден вернул 150 миллионов долларов, которые до того он срезал из военной помощи Украине. Так что есть и материальный результат.

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Благодаря этому Зеленский также возобновил в мире дискуссию по вопросу о приглашении Украины в члены НАТО и в качестве промежуточного шага – о предоставлении Украине ПДЧ.

В общем довольно внушительный список результатов этого этапа активизации украинской дипломатии под руководством президента.

Читайте такжеПочему Зеленский не позволит "утопить" Порошенко законом об олигархахДля Владимира Зеленского стало ясно, что он является главным лицом, ответственным за безопасность страны, причем единственным стратегическим способом обеспечить эту безопасность является евроатлантическая интеграция. Осознав это, он начал действовать. Причем его действия стали приносить весомые результаты. Достижения Зеленского следует признать.