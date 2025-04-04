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Путин играет с Трампом в доброго и злого следователя

Игорь Эйдман
4 апреля 2025, 08:10
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У Трампа, дистанционно следящего за переговорами, включается внутренний счетчик миллиардов.
Путин играет с Трампом в доброго и злого следователя
Путин и Трамп / Коллаж: Главред, фото: скрыншот с выдео, facebook.com/DonaldTrump

Добрые и злые следователи Путина

Путин играет с Трампом в доброго и злого следователя. Холенный международный финансист с дипломами Стэнфорда и Гарварда Кирилл Дмитриев - это добрый следователь. Старые конторские кабинетные крысы Беседа и Карасин - злые следователи. Вначале Путин выпускает на переговоры "доброго" Дмитриева. Тот говорит с американцами о самом для них важном - о деньгах; рассказывает, как они смогут круто заработать, восстановив отношения с Россией. Обещает что угодно: ресурсы российской Арктики, редкоземельные металлы, хоть совместный полет в одной кровати с Маском на Марс.

У Трампа, дистанционно следящего за переговорами, включается внутренний счетчик миллиардов, которые сулит бизнес с Путиным, и начинается обильное слюноотделение.

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Наконец американцы вспоминают, зачем приехали, и спрашивают: когда же Путин прекратит досадную войну, которая мешает начать такой выгодный бизнес? Дмитриев отвечает, что скоро, нужно только обговорить детали этого в общем-то плевого дела.

На следующие переговоры с американцами приезжают два тоскливых пенсионера, суконные рыла Беседа и Карасин, единственная задача которых монотонно повторять путинские ультиматумы, настаивая на каждой их букве, то есть по сути затягивать переговоры и сабатировать любое движение к миру. Двенадцать часов они издеваются над американцами, а потом уезжают, так, по сути, ни о чем и не договорившись. В результате, Трамп и его гопкомпания начинают догадываться, что их водят за нос, и возмущаться по этому поводу.

В этот момент Путин опять достает из рукава доброго следователя Кирилла Дмитриева и посылает в США на переговоры. Его задача успокоить американцев и опять соблазнить их сказками о миллиардах, которые они смогут вытащить из России, если будут дружить с Путиным.

Боюсь, Дмитриеву с помощью его коммерческого партнера по инвестициям в Саудовскую Аравию и Эмираты Стива Уиткоффа обмануть Трампа будет несложно. Американский президент опять начнет бредить о стремлении Путина к миру.

А потом сторонам снова нужно будет обсудить "пустяковое дело" - детали соглашения. Кого бы вы думали, Кремль пошлет на переговоры с американцами? Опять двух чекистов из ларца, злых следователей - Карасина и Беседу, которые - правильно догадались - будут часами монотонно повторять путинские ультиматумы.

Путин, видимо, планирует чередовать на переговорах добрых и злых следователей, пока американцы не сломаются под влиянием посулов первых и не согласятся поддержать антиукраинские ультиматумы вторых.

Остается только надеяться, что этот незамысловатый план не сработает.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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