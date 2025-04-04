Партнерство нового уровня от США

А дальше В. Зеленскому следует безотлагательно проходить какие-то ускоренные курсы обучения игры в гольф и отправляться в Мар-а-Лаго.

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Трамп и его политика / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН

После того, как мы увидели, что президент США торжественно выписывает контрамарки на концерты (то ли регулирует указом цены на билеты), для меня ничего более впечатляющего уже не произойдет. На этом фоне угроза Д. Трампа обложить 25% пошлиной весь окружающий мир уже сенсационного впечатления не создает.

Для Украины сейчас нельзя снижать градус абсурда, иначе новая администрация Белого Дома начнет испытывать дискомфорт. Тем более, что время одного из главных генераторов абсурда И. Маска на посту подходит к концу.

Так вот, надо срочного подписывать Соглашение о передаче Соединенным Штатам всего, что есть в Украине. Несмотря на формулировки. Потому что согласно украинскому законодательству и мировой практике это все равно будет юридически ничтожная бумажка. Ну хочет Трамп таким образом зафиксировать, что Украина что-то должна США, то надо поручить соглашение подписать - тому, кого не жалко: Д. Шмыгалю или Р. Стефанчуку.

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А дальше В. Зеленскому следует безотлагательно проходить какие-то ускоренные курсы обучения игры в гольф и отправляться в Мар-а-Лаго. Там он должен триумфально проиграть Трапу гольф-турнир (это несложно), но при этом убедить, что Путин таки Трампа не уважает.

Потому что прекращение огня не подписывает и играет не в гольф, а в хоккей, тем самым однозначно поддерживая непокорную Канаду.

А еще можно добавить, что теневом танкерном флоте России на самом деле перевозят в Штаты нелегальных мигрантов. Это должно сработать. Главное повторять, что Трамп - лучший президент планеты, галактики и всей Вселенной.

Между прочим, если кто-то считает, что Европа сохраняет здравый смысл, то как трактовать свежую идею, что так называемые миротворческие европейские силы (или их еще называют "силами уверенности"!) могут разворачиваться не на территории Украины, а где-то там, за горизонтом, в безопасном месте...

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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