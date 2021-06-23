УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему идея Зеленского с медосмотрами обречена на провал

Екатерина Амосова

Врач терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, основатель Медицинского центра Амосовой

23 июня 2021, 07:11

Чтобы запустить идею с проверкой медиками украинцев, нужны огромные средства. А их у Украины нет.

Зеленский
Зеленский предложил запустить программу медобследования украинцев старше 55 лет / УНИАН

На Западе перечень чекапов после 55 лет, который сейчас пытается внедрить президент Зеленский, довольно обширный. Во-первых, нужно раз в году измерять артериальное давление, тогда как в Украине, если человек здоров и его ничего не беспокоит, он может не появляться у доктора на приеме.

Кроме того, нужно определять уровень глюкозы в крови – если она в норме, и нет факторов риска (ожирения, гипертонии), то повторять это обследование нужно каждые три года, в случае группы риска – гораздо чаще. Также нужно сдавать анализ крови на липидограмму (определение холестерина и его фракций) минимум каждых 5 лет (в случае его нормальных показателей) для определения факторов сердечно-сосудистого риска.

Также взрослые старше 60 лет в западных странах должны проходить вакцинацию от пневмококка, стоимость которой в Украине около 3 тысяч гривен за дозу.

Помимо этого на Западе старшим людям проводят и ряд скринингов для раннего выявления онкологии. В частности, для курильщиков или тех, кто бросил курить менее 15 лет назад, нужно проходить ежегодное обследование низкодозовым КТ, а для женщин старше 50 лет – ежегодную маммографию (обследоваться которыми в Украине можно лишь в частных клиниках) и ПАП-тест, который также не делается бесплатно.

Соответственно, весь этот список выглядит очень дорого для Украины. Из всего перечисленного в текущую программу медгарантий Минздрава заложены лишь определение глюкозы, холестерина, измерения давления и иногда рентген грудной клетки. И как проводить все остальные обследования в районных поликлиниках и сделать их доступными для украинцев – вопрос открытый.

Чтобы проводить эти обследования, необходимо, для начала, разработать дополнительные пакеты от НСЗУ (по принципу тех, что вводились при ковиде), где будет посчитана стоимость. Но этого мало - представьте, сколько в Украине людей старше 55 лет и сколько потребуется средств на закупку одного только оборудования для обследований, не говоря уже об оплате труда и наборе персонала, который сможет на этой технике работать.

Читайте такжеЗеленский пообещал украинцам регулярные медосмотры: кому и когда светят чекапыКроме того, все упирается в контроль. Стоит отметить, что на данный момент в Украине медосмотры в муниципальной и государственной медицине никак не контролируются. По идее, проводить их должны медики первичного звена - семейные врачи или терапевты, с которыми пациенты заключили декларации, однако вряд ли они этим занимаются. Так как заполнение одной только документации в бумажном и электронном виде с "зависающей" программой отнимает у них кучу времени и сил. Потому я практически уверена, что этим, с учетом отсутствия контроля со стороны государства, вообще никто не занимается.

Поэтому пока разговоры о заботе о здоровье нации выглядят хорошо, но на это необходимы ресурсы, которых у Украины просто нет. Яркое тому доказательство – отсутствие выплат зарплат медикам, лечащих украинцев от ковида.

Екатерина Амосова, врач терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, основатель Медицинского центра Амосовой, специально для Главреда

Владимир Зеленский Екатерина Амосова новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Как Госдума научит весь мир петь "Путин х***о"Как Госдума научит весь мир петь "Путин х***о" Почему США никогда не сдадут Украину РоссииПочему США никогда не сдадут Украину России День Святого Духа 2021: что нельзя делать и как отмечается праздник в православииДень Святого Духа 2021: что нельзя делать и как отмечается праздник в православии В США 13-летняя девочка по приказу жестокой матери закопала во дворе 4-летнюю сеструВ США 13-летняя девочка по приказу жестокой матери закопала во дворе 4-летнюю сестру Пекло +40 неминуемо: синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалииПекло +40 неминуемо: синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалии

Последние новости

07:37

Рост тарифов ЖКХ: экс-министр объяснил, к чему готовиться украинцам

07:29

В моду на лето 2021 вернулись необыкновенные босоножки-стринги в стиле 90-х Фото Видео

07:11

В Турции трагически  погиб украинец

07:11

Почему идея Зеленского с медосмотрами обречена на провал мнение

06:52

Гороскоп на cегодня 23 июня 2021 всех знаков Зодиака: личные "перевороты" и прибыльные идеи Видео

Реклама
06:44

Ложь о захвате Крыма и Донбасса: у Зеленского жестко ответили Путину на резкие заявления об Украине Видео

06:37

На берегу моря в Одесской области сошел оползень: людей под завалами искали всю ночь Фото Видео

06:30

Лунный посевной календарь на июль 2021 для садоводов и огородников Видео

06:02

Врач рассказала, кому категорически нельзя есть малину Видео

05:28

Путин предложил подключить США к "Минску": у Кравчука назвали новый сценарий по Донбассу Видео

05:28

Врач объяснил, почему переболевшие коронавирусом ощущают запах гнили Видео

05:02

Война против Лукашенко: эксперт оценил последствия санкционного удара по Минску Видео

04:35

"Зомби медиа апокалипсиса": продюсер объяснил феномен Моргенштерна Видео

04:22

9 фраз, которые не должна говорить женщина после 40 лет

04:00

"Как завезли – так и вывезут": Гордон сделал заявление о Крыме и предупредил россиян Видео

03:50

Живот колесом: с какими продуктами нельзя сочетать бананы Видео

03:02

Ученые рассказали, есть ли связь между употреблением кофе и продолжительностью жизни Видео

02:18

Есть ли психопатия у фанатов обмена откровенными фото по Сети - ответ психологов Видео

01:51

"Взрывчатка" в крови: медик объяснил, почему возникает постковидный синдром

00:54

Ученые рассказали, полезен ли вареный и печеный картофель для здоровья

Реклама
00:06

На Ровенщине умер избитый сыном пассажирки водитель маршрутки Видео

22 июня, вторник
23:03

"Будет очень хороший результат": у Зеленского объявили о документе по возвращению Крыма Видео

22:56

Серое небо и трудно дышать: до Житомира добралась коварная пылевая буря

22:17

Оккупанты Крыма оценили колоссальный ущерб от наводнения Видео

22:16

"Ситуация угрожающая": в Раде анонсировали заседание СНБО по карантину в Украине Видео

21:33

В Польша разразились смелым обвинением в адрес Путина Видео

21:03

Сделка Байдена и Путина по Украине: эксперт раскрыл главную интригу диалога США и России о Донбассе Видео

20:49

Новый агрессивный штамм коронавируса: кто рискует заболеть и спасет ли прививка

20:21

Ученые смогли побороть коронавирус с помощью "наноловушек" Видео

20:21

Врач объяснила, как правильно и с пользой кушать мясо

19:58

Пекло +40 неминуемо: синоптик назвал сроки надвигающейся на Украину аномалии Видео

19:42

Зеленский поедет в Германию на переговоры с Меркель по Донбассу: на Банковой назвали дату Видео

19:40

Пылевая буря в Киеве: выяснились причины и есть ли угроза для жизни Видео

19:20

Кому на Западе мешает украинская коррупция мнение

19:05

Похоронили в день рождения дочери: стали известны детали жуткого убийства медсестры на Тернопольщине

18:59

Выяснилось, могут ли в Украине определять новый опасный штамм COVID Видео

18:46

ЧП в Одесской области: в селе Лебедевка сошел оползень, начата операция по поиску людей Видео

18:27

Эксперт поведал, с какими продуктами сочетается творог, а с какими его лучше не есть

18:01

Вырезано сердце и легкие: всплыли жуткие детали замаскированного под пожар убийства на Киевщине Видео

17:59

Летний дождь пришел внезапно: в салоне поезда Львов-Мариуполь выпали осадки Видео

Реклама
17:49

Данилов привел уникальное доказательство, что Черное море не должно быть "российским озером" Видео

17:21

В Кабмине предупредили о скачке тарифов: украинцы заплатят больше за отопление и горячую воду Видео

17:15

Нарушение властями обязательств перед инвесторами нанесло удар по рынку "зеленой" энергетики – СМИ

17:15

Мэр Федорук победил: Верховный суд вернул Буче под Киевом 890 га

17:04

Порошенко отдыхает в лакшери отеле во время скандала из-за его сделок с Медведчуком — эксперт

16:58

Поражает мозг: ученые объяснили опасность потери обоняния и вкуса при COVID-19 Видео

16:54

"Большая стройка": на объездной Прилук реконструируют путепровод через железную дорогу

16:31

Кива рассказал, каким образом собирается сажать на ж*пу Вирастюка Видео

16:23

Надругался прямо у дома: на Хмельнитчине педофил изнасиловал школьницу Видео

16:05

Почему нельзя раздавать свою одежду и обувь направо и налево даром

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять