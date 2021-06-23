Почему идея Зеленского с медосмотрами обречена на провал

Зеленский предложил запустить программу медобследования украинцев старше 55 лет / УНИАН

На Западе перечень чекапов после 55 лет, который сейчас пытается внедрить президент Зеленский, довольно обширный. Во-первых, нужно раз в году измерять артериальное давление, тогда как в Украине, если человек здоров и его ничего не беспокоит, он может не появляться у доктора на приеме.

Кроме того, нужно определять уровень глюкозы в крови – если она в норме, и нет факторов риска (ожирения, гипертонии), то повторять это обследование нужно каждые три года, в случае группы риска – гораздо чаще. Также нужно сдавать анализ крови на липидограмму (определение холестерина и его фракций) минимум каждых 5 лет (в случае его нормальных показателей) для определения факторов сердечно-сосудистого риска.

Также взрослые старше 60 лет в западных странах должны проходить вакцинацию от пневмококка, стоимость которой в Украине около 3 тысяч гривен за дозу.

Помимо этого на Западе старшим людям проводят и ряд скринингов для раннего выявления онкологии. В частности, для курильщиков или тех, кто бросил курить менее 15 лет назад, нужно проходить ежегодное обследование низкодозовым КТ, а для женщин старше 50 лет – ежегодную маммографию (обследоваться которыми в Украине можно лишь в частных клиниках) и ПАП-тест, который также не делается бесплатно.

Соответственно, весь этот список выглядит очень дорого для Украины. Из всего перечисленного в текущую программу медгарантий Минздрава заложены лишь определение глюкозы, холестерина, измерения давления и иногда рентген грудной клетки. И как проводить все остальные обследования в районных поликлиниках и сделать их доступными для украинцев – вопрос открытый.

Чтобы проводить эти обследования, необходимо, для начала, разработать дополнительные пакеты от НСЗУ (по принципу тех, что вводились при ковиде), где будет посчитана стоимость. Но этого мало - представьте, сколько в Украине людей старше 55 лет и сколько потребуется средств на закупку одного только оборудования для обследований, не говоря уже об оплате труда и наборе персонала, который сможет на этой технике работать.

Читайте такжеЗеленский пообещал украинцам регулярные медосмотры: кому и когда светят чекапыКроме того, все упирается в контроль. Стоит отметить, что на данный момент в Украине медосмотры в муниципальной и государственной медицине никак не контролируются. По идее, проводить их должны медики первичного звена - семейные врачи или терапевты, с которыми пациенты заключили декларации, однако вряд ли они этим занимаются. Так как заполнение одной только документации в бумажном и электронном виде с "зависающей" программой отнимает у них кучу времени и сил. Потому я практически уверена, что этим, с учетом отсутствия контроля со стороны государства, вообще никто не занимается.

Поэтому пока разговоры о заботе о здоровье нации выглядят хорошо, но на это необходимы ресурсы, которых у Украины просто нет. Яркое тому доказательство – отсутствие выплат зарплат медикам, лечащих украинцев от ковида.

Екатерина Амосова, врач терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, основатель Медицинского центра Амосовой, специально для Главреда