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Две цели Кремля: почему бункерный фюрер не решается назвать "спецоперацию" войной

Александр Кочетков

политический аналитик

5 мая 2022, 09:14

Кремль занимается дурным словотворчеством, изобретая "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины в качестве целей своей "не-войны".

Кремль
Кремль собирается уничтожить как можно больше украинцев / Reuters

Умные рашисты (есть и такие) резонно рассуждают, что невозможно достичь победы в войне, если не объявлена, не доведена до каждого военнослужащего конкретная достижимая цель войны.

У нас эта цель очевидна, прозрачна и многократно произнесена: разгром рашистских захватчиков и освобождение всех оккупированных и аннексированных ими территорий Украины. А вот Кремль занимается дурным словотворчеством, изобретая "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины в качестве целей своей "не-войны".

Что это за чупакабры такие, рашисты понять не в состоянии, большинство это даже выговорить не способно. Их политруки разъяснить не могут, потому как сами не в курсе. Ведь цель должна быть конечной, с измеряемым результатом. А как, к примеру, "демилитаризировать" Украину, до какого предела — до умыкания кухонных ножей и блендеров, как в Буче?

Так что, тупой Кремль вдруг затеял бесцельную войну, которая уже в силу этого обречена на поражение?

Не совсем так. Цель у Кремля есть. Их даже две. Но официально сформулировать их Кремль просто пока боится.

Первая и главная: поскольку независимая Украина представляет собой экзистенциальную угрозу нынешней (именно нынешней, проваливающейся в средневековье!) России, то Украину необходимо уничтожить путем убийства максимального количества украинцев, включая детей, а также максимального разрушения ее экономического потенциала.

Вторая и второстепенная: отвлечь заглубленный рашистский народ от очевидных провалов в управлении РФ, нарастающего социального неравенства и тотальной несправедливости.

Читайте такжеКакими достижениями к 9 мая грезит Путин и чего дальше ждать от войныИ мы видим, как Кремль пытается именно эти цели реализовать в Украине. Но бункерному фюрерку озвучивать их с тамошних мавзолеев совсем не с руки. Ибо первая настолько откровенно фашистская, что это могут заметить даже конченные россияне. А вторая — это, фактически, явка с повинной по поводу разворовывания и уничтожения собственной страны.

Но при этом Кремль и вся Россия в процессе агрессивной "не-войны" деградируют столь стремительно, что, как минимум, первая реальная цель агрессии против Украины может стать и официальной. И это, кстати, будет одним из маркеров намерения Кремля таки попытаться ударить ядерным оружием по Украине и ее союзникам.

viber
война в Украине Александр Кочетков
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