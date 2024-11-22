Почему запуск новой ракеты по Украине - это констатация беспомощности россиян

Вы - беспомощны. И никто в мире больше вас не боится. И больше никогда не будет. У вас нет ни армии, ни экономики, ни нации.

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Путин ударил МБР по Украине / Коллаж Главред, скриншоты

Давно я не писал на языке убийц, насильников и дегенератов. Сегодня, в честь запуска межконтинентальной баллистической ракеты из рф по славному мирному городу Днепру в Украине, позволю себе сделать исключение - чтоб они без переводчика все поняли.

Товарищи убийцы, насильники и дегенераты. Мы оценили ваш жест. Прочитали его правильным образом. И нам очень страшно! Но призываем вас не останавливаться и не размениваться по-мелочи. Запускайте с ядерным зарядом. Не стесняйтесь.

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Я же знаю: все, что вы делали последние 10 лет, было связано лишь с одним желанием: полностью уничтожить украинский народ. Никаких других целей у вас никогда не было. Только одна цель. И все, что вы делали и делаете, связано только с ней.

Когда вы проиграли битву за Киев - уже тогда все было ясно. Те самые пресловутые "Киев за три дня". Потом вы проиграли битву за остальные областные центры Украины. И, как итог, вы проиграли войну. Потому что оккупация сел и поселков Донбасса никак не приведут к победе над Украиной. Никогда.

Все понимают: Россия потерпела сокрушительное поражение. Миф про российскую армию развеян. А сама война с недавних пор идет уже на территории России.

В таких условиях обычно признают поражение и отступают. Но не вы. Потому что вы убийцы, насильники и дегенераты. Потому в ход пошли межконтинентальные баллистические ракеты. Ракеты, на минутку, созданные для войны с США. Потому русский с его русской армией на коленях просит корейцев, иранцев и китайцев о помощи, ведь русский сам не способен справиться с украинцами.

Вы - беспомощны. И никто в мире больше вас не боится. И больше никогда не будет. У вас нет ни армии, ни экономики, ни нации.

Что такое ваша ракета, запущенная по мирному городу против гражданского населения? Она сама по себе констатация всей вашей беспомощности на поле боя. Три года вы стираетесь об Украину. Уже 700 000 человек потеряли. Тысячи видео, где ваши так называемые солдаты на коленях просят сохранить им жизнь. Ваши солдаты сотнями сдаются в плен.

Вы не можете победить Украину. Ни силой, ни политикой. У вас нет для того ни мощи, ни таланта. Вы худшее, что было в истории России. Потому что поражений у России было множество. Множество проигранных битв и войн. Но еще никогда в своей истории ваша страна не допускала такого самоунижения, запуская межконтинентальные ракеты против мирного населения тыловых городов.

Вы не умеете воевать с честью. Вы не умеете проигрывать с честью. И, как отродье бесчестивое, взялись за последний аргумент.

Очевидно расчет следующий. Вот - ракета, вот - удар. Следующий раз будет с ядерным зарядом. И, очевидно, план в том, чтобы украинцы сложили оружие и пустили вас в Киев - воевать с гражданскими. Чтоб вы устроили такой же террор, как был в Буче, Донецке, Луганске и в Крыму, где тысячи людей просто растерзали в подвалах.

Очевидно, что план именно такой. Если вся российская армия не смогла подчинить Украину, значит, необходимо ее просто уничтожить. Либо запугать и тогда все равно уничтожить.

Очевидный план. Только он не сработает. Потому что вы хоть убийцы и насильники, но - напомню - еще и дегенераты.

Эта ваша ракета, как ничто другое, придала решимости гнать вас с двойным усилием. Никогда ранее мы не были так близки к победе, как сегодня, когда всей российской федерации пришлось прятать свой страх и немощность за межконтинентальной ракетой.

Вы трусливые. Вы проиграете. И всех вас, даже после войны, будем выискивать и наказывать в ваших хабаровсках и тувах. Как того капитана в Севастополе - без суда.

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