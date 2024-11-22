Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Почему запуск новой ракеты по Украине - это констатация беспомощности россиян

Петр Шуклинов
22 ноября 2024, 06:06
2208
Вы - беспомощны. И никто в мире больше вас не боится. И больше никогда не будет. У вас нет ни армии, ни экономики, ни нации.
Почему запуск новой ракеты по Украине - это констатация беспомощности россиян
Путин ударил МБР по Украине / Коллаж Главред, скриншоты

Давно я не писал на языке убийц, насильников и дегенератов. Сегодня, в честь запуска межконтинентальной баллистической ракеты из рф по славному мирному городу Днепру в Украине, позволю себе сделать исключение - чтоб они без переводчика все поняли.

Товарищи убийцы, насильники и дегенераты. Мы оценили ваш жест. Прочитали его правильным образом. И нам очень страшно! Но призываем вас не останавливаться и не размениваться по-мелочи. Запускайте с ядерным зарядом. Не стесняйтесь.

видео дня

Я же знаю: все, что вы делали последние 10 лет, было связано лишь с одним желанием: полностью уничтожить украинский народ. Никаких других целей у вас никогда не было. Только одна цель. И все, что вы делали и делаете, связано только с ней.

Когда вы проиграли битву за Киев - уже тогда все было ясно. Те самые пресловутые "Киев за три дня". Потом вы проиграли битву за остальные областные центры Украины. И, как итог, вы проиграли войну. Потому что оккупация сел и поселков Донбасса никак не приведут к победе над Украиной. Никогда.

Все понимают: Россия потерпела сокрушительное поражение. Миф про российскую армию развеян. А сама война с недавних пор идет уже на территории России.

В таких условиях обычно признают поражение и отступают. Но не вы. Потому что вы убийцы, насильники и дегенераты. Потому в ход пошли межконтинентальные баллистические ракеты. Ракеты, на минутку, созданные для войны с США. Потому русский с его русской армией на коленях просит корейцев, иранцев и китайцев о помощи, ведь русский сам не способен справиться с украинцами.

Вы - беспомощны. И никто в мире больше вас не боится. И больше никогда не будет. У вас нет ни армии, ни экономики, ни нации.

Что такое ваша ракета, запущенная по мирному городу против гражданского населения? Она сама по себе констатация всей вашей беспомощности на поле боя. Три года вы стираетесь об Украину. Уже 700 000 человек потеряли. Тысячи видео, где ваши так называемые солдаты на коленях просят сохранить им жизнь. Ваши солдаты сотнями сдаются в плен.

Вы не можете победить Украину. Ни силой, ни политикой. У вас нет для того ни мощи, ни таланта. Вы худшее, что было в истории России. Потому что поражений у России было множество. Множество проигранных битв и войн. Но еще никогда в своей истории ваша страна не допускала такого самоунижения, запуская межконтинентальные ракеты против мирного населения тыловых городов.

Вы не умеете воевать с честью. Вы не умеете проигрывать с честью. И, как отродье бесчестивое, взялись за последний аргумент.

Очевидно расчет следующий. Вот - ракета, вот - удар. Следующий раз будет с ядерным зарядом. И, очевидно, план в том, чтобы украинцы сложили оружие и пустили вас в Киев - воевать с гражданскими. Чтоб вы устроили такой же террор, как был в Буче, Донецке, Луганске и в Крыму, где тысячи людей просто растерзали в подвалах.

Очевидно, что план именно такой. Если вся российская армия не смогла подчинить Украину, значит, необходимо ее просто уничтожить. Либо запугать и тогда все равно уничтожить.

Очевидный план. Только он не сработает. Потому что вы хоть убийцы и насильники, но - напомню - еще и дегенераты.

Эта ваша ракета, как ничто другое, придала решимости гнать вас с двойным усилием. Никогда ранее мы не были так близки к победе, как сегодня, когда всей российской федерации пришлось прятать свой страх и немощность за межконтинентальной ракетой.

Вы трусливые. Вы проиграете. И всех вас, даже после войны, будем выискивать и наказывать в ваших хабаровсках и тувах. Как того капитана в Севастополе - без суда.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ракета "Рубеж" Удар МБР "Рубеж" по Днепру Ракета Орешник
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
У Путина 2 цели: эксперт сказал, по чему РФ может еще ударить межконтинентальными ракетами

У Путина 2 цели: эксперт сказал, по чему РФ может еще ударить межконтинентальными ракетами

08:50Украина
РФ ударила по жилому кварталу Сум: два человека погибли, еще 12 - пострадали

РФ ударила по жилому кварталу Сум: два человека погибли, еще 12 - пострадали

08:03Украина
Армия РФ оккупировала Дальнее и продвинулась возле 8 населенных пунктов - DeepState

Армия РФ оккупировала Дальнее и продвинулась возле 8 населенных пунктов - DeepState

07:24Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Невестка предательницы Наташи Королевой официально отреклась от выбора родителей

Невестка предательницы Наташи Королевой официально отреклась от выбора родителей

Как юная девочка: вдова Николая Мозгового с афрокосами очаровала Сеть

Как юная девочка: вдова Николая Мозгового с афрокосами очаровала Сеть

Мощная метель, снегопады и ветер: на Украину налетит штормовая погода

Мощная метель, снегопады и ветер: на Украину налетит штормовая погода

22:22 и не только: что значит, когда на часах видишь одинаковые цифры

22:22 и не только: что значит, когда на часах видишь одинаковые цифры

В Украине будут выключать свет в течение 16 часов: графики отключений на 22 ноября

В Украине будут выключать свет в течение 16 часов: графики отключений на 22 ноября

Последние новости

08:03

РФ ударила по жилому кварталу Сум: два человека погибли, еще 12 - пострадали

08:00

"Эти вопросы решал муж": бывшая жена Остапчука заговорила о новом браке

07:24

Армия РФ оккупировала Дальнее и продвинулась возле 8 населенных пунктов - DeepState

06:49

Под Киевом - взрывы: силы ПВО сбивают вражеские "Шахеды"

06:06

Почему запуск новой ракеты по Украине - это констатация беспомощности россиянмнение

Интересная идея, но есть вопросы с реализацией: Петр Олещук - о плане стойкости ЗеленскогоИнтересная идея, но есть вопросы с реализацией: Петр Олещук - о плане стойкости Зеленского
05:48

Гороскоп на завтра 23 ноября: Овнам - день наслаждения, Скорпионам - финансовый успех

05:04

Украина должна сделать шаги: от чего зависит успех плана стойкости - Олещук

05:00

Какой сегодня праздник 22 ноября 2024 года: почему нельзя обижаться и злословить

04:30

Что такое "відлога": мало кто сможет объяснить значение словаВидео

Реклама
03:32

Зимние счастливчики: кто из знаков Зодиака встретит Новый год в гармонии

03:05

Потеряете жизненную силу: что ни в коем случае нельзя брать в руки 22 ноября

03:01

Зачем нужен План стойкости: Олещук объяснил затею ЗеленскогоВидео

02:30

Куда достанут ATACMS и Storm Shadow: прогноз дальнобойных ударов по целям в РФ

01:30

Известная топ-модель призналась в тяжелой зависимости

01:20

На 21% дешевле, чем неделей ранее: в Украине снизилась цена на популярный овощ

01:00

На Курщине положительные новости: ВСУ разгромили врага и взяли пленных - эксперт

00:36

Графики отключений света: почему они постоянно меняются, объяснение от YASNO

21 ноября, четверг
23:42

РФ готовит ракетный удар по Верховной Раде: нардепов предупредили об угрозе - СМИ

23:38

РФ может готовить новый удар: враг планирует провести ракетные испытания - росСМИ

23:12

"Он ждал меня и я вернулась": Вера Брежнева сделала публичное признание - детали

Реклама
23:05

Генерал КНДР ранен в результате удара ВСУ по Курщине: в СМИ раскрыли потери РФ

22:58

Битва двух Дженнифер: почему перестали общаться две бывшие Бена Аффлека

22:52

На фоне атаки РФ баллистической ракетой: США готовят новый пакет помощи Украине

22:31

Наталью Могилевскую дети довели до слез - что произошло

22:15

"Путин врет": Зеленский эмоционально отреагировал на обращение российского диктатора

22:10

"Был немного другим": El Кравчук впервые рассказал про неизлечимое расстройство

22:08

Кремль повышает ставки: удар по Днепру был ядерным предупреждением - CNN

22:00

Обращение Путина и удар ракетой "Орешник": главные новости Украины (дайджест)

21:47

За полчаса до пуска "Орешника" РФ отправила уведомление США: циничное заявление Пескова

21:42

Муж покойной Анастасии Заворотнюк изменился до неузнаваемости - детали

21:33

РФ ударила "экспериментальной ракетой": в США раскрыли неожиданные подробности - CNN

21:13

Раздел Украины на 3 части: в МИД жестко отреагировали на планы РФ

21:05

Враг оккупировал еще один населенный пункт на Донбассе: бойцам ВСУ грозит котел

20:50

Путин пытается "нанести ядерный удар" без самого ударамнение

20:50

София Ротару продает квартиру в Москве - в Сети появились фото жилища

20:30

РФ атаковала Украину ракетой "Орешник": что известно о российской "вундервафле"

20:30

"РФ деградировала до состояния КНДР": в МИД сделали заявление об ударе по Днепру

20:27

Ракета Орешник: что это такое?мнение

20:24

Ссора с боссом привела к страшной болезни: мужчине поставили неожиданный диагноз

19:54

Популярная фитнес-тренер назвала худшее время для начала похудения

Реклама
19:38

Мощная метель, снегопады и ветер: на Украину налетит штормовая погода

19:28

Удар РФ межконтинентальной ракетой по Днепру: Путин выступил со срочным обращением

19:23

Гении, господствующие над хаосом: астрологи назвали ТОП-4 знака зодиака

19:15

День имеет значение: когда нужно украшать елку в 2024 году

19:10

Об ударе по Днепру новой ракетой РФмнение

19:02

Планам "СВО" поставлена жирная точка: ВСУ переиграли Путина на ключевом направлении

18:54

В Украине будут выключать свет в течение 16 часов: графики отключений на 22 ноября

18:53

Мобилизация аспирантов: в Раде ответили, будут ли они иметь отсрочку в 2025 году

18:52

Стопроцентный способ согреться в самую лютую стужу: что делать если холодно

18:34

Потеряли 700 тысяч человек: британская разведка оценила армию РФ через 1000 дней войны

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять