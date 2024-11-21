Об ударе по Днепру новой ракетой РФ

Гибель от ракеты - более заметная и менее "обыденная". Но во время такой войны - это неизбежные риски на уровне тех самых обыденных. К сожалению.

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Удар по Днепру / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

И по Киеву такое что-то запустят. Как человек, который живет в Киеве, который жил в Днепре и который понимает, насколько эти два города сейчас играют ключевую роль в этой войне - не в восторге. Но мне и все остальные ракеты не очень нравятся.

Пока там нет неконвенционного заряда (а его и не будет) - это те же ракеты, только с целью к разрушениям добавить дополнительного испуга. В первую очередь - в Европе и США.

На самом деле для нас ничего не меняется. Киев, Днепр, Харьков, Одесса, Львов, Запорожье, Николаев и другие города должны работать. Должны генерировать продукт в экономику и продукт в армию. Потому что другого пути не будет.

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ПВО сделает что сможет.

Ну и так. Я много раз это говорил кулуарно, впервые скажу и публично: несмотря на все ракетные атаки, у рядового гражданского не у фронта вероятность погибнуть от ракеты все еще меньше или - как максимум - сопоставима с ДТП. В крупных городах - чуть выше. Гибель от ракеты - более заметна и менее "обыденна". Но во время такой войны - это неизбежные риски на уровне тех самых обыденных. К сожалению.

Я понимаю, что не у всех может в голове быть такое восприятие как у меня. Однако другого мне не подвезли, вот делюсь с вами. Может кому-то поможет. Рационализация страхов иногда бывает полезна.

Берегите себя и родных. Давайте работать.

Относительно угроз ударить РС-26 "Рубеж". Об этом Ян Матвеев хорошо написал. Даже если такой удар состоится - это чистый спектакль для российского рядового сторонника войны и для немного коричневых политиков на Западе. Потому что, хотя "Рубеж" и может быть носителем ядерного заряда, это не первый такой "носитель", который Россия может запустить по нам. Крылатые ракеты Х-101 и баллистические 9М723 "Искандер" - такие же. Что касается заряда - то там то же примерно, что у Х-22 (которыми Украину атаковали систематически) и ФАБ-1500. Да, это ужасное оружие, но, опять таки, мы это все уже видели. А ФАБ военные и прифронтовые территории и так видят ежедневно.

Истерия ядерной эскалации выгодна Путину. Он будет ее качать. Потому что это всегда его "последний аргумент", когда надо усилить его на самом деле не очень устойчивую и прочную текущую "сильную позицию". Не надо ему подыгрывать.

Поэтому этот весь накрут не имеет никакого полезного содержания и является исключительно вредным. Не надо так. Берегите себя и родных. Соблюдайте базовые правила безопасности. Помните, кто наш враг. Россия и паника.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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