Почему Путин решил испытать на украинцах межконтинентальную ракету

Очевидно, что американцы, а за ними и британцы, несмотря на дикое опоздание с решением, сделали Путину очень больно.

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Путин угрожает ударить ЯО / скриншот

21 ноября Россия нанесла по украинскому городу Днепр удар межконтинентальной баллистической ракетой (далее МБР) под названием то ли "Рубеж", то ли "Орешник". Таким образом Украина стала первым государством, против которого было применено оружие такого типа. Об этом сразу заявили наши военные, это подтвердил и президент, заявив, что по всем признакам это была именно МБР.

На Западе в ответ по привычке решили включить дурака и отреагировали вяло - якобы ничего видели, ничего не слышали и вообще надо сначала разобраться, а не делать поспешные выводы. Ничего удивительного, учитывая "никакую" реакцию на появление войск КНДР в Курской области. Но спасибо хоть на том, что сегодня ООН не призвала российских военных соблюдать меры безопасности при будущих запусках ракет!

видео дня

Любопытно, что официально от комментариев в течение дня воздерживалась и российская сторона. О чем-то мямлили пропагандисты, но было понятно, что была дана команда молчать. Случился даже конфуз, когда пресс-атташе Захаровой в прямом эфире позвонил некто, от кого трубку надо брать всегда - даже во время брифинга, и дал ценное указание не комментировать удар по Днепру.

Все стало понятно к вечеру, когда на люди из своего "самого серьезного кабинета" с советскими телефонами заговорил Путин. В семь минут своего обращения российский диктатор сумел вместить и краткий дискурс в историю (нет, про Рюриковичей в этот раз не говорил), как США кинули наивную и ни в чем не повинную Россию с нераспространением оружия малой и средней дальности, и, конечно же, намекнул, что готов использовать ядерное оружие, и объявил о признаках начала глобального конфликта из-за ударов ATACMS и Storm Shadow по территории РФ. Он, конечно, забыл сказать о "глобальном конфликте", когда в Украину начали лететь северокорейские и иранские ракеты. А о войсках КНДР и говорить нечего...

Более того, он признал, что удары западным оружием были частично успешны и был поражен командный пункт группировки "Север". Но главное - Путин лично подтвердил, что сегодня была использована МБР, и назвал это "испытанием".

Какие выводы можно сделать из случившегося? Во-первых, очевидно, что американцы, а за ними и британцы, несмотря на дикое опоздание с решением, сделали Путину очень больно, разрешив бить по приграничным регионам своим высокоточным оружием. А ВСУ мастерски и оперативно начали делать свою работу. Всего несколько дней эффективной работы убедили Путина, что реагировать надо срочно, иначе может грянуть катастрофа. Потому молниеносно, практически в тот же день, чтобы, судя по всему, затормозить дальнейшие удары, он и нанес "ответку" - информационно в первую очередь.

Поставьте себя на место Путина: как еще реагировать, когда прицельно собрались "выносить" твои тылы? Чем шантажировать? Как, говоря по-американски, усилить эскалацию, чтобы всех опять распугать? Более того, в этом же обращении Путин подтвердил, что западные лидеры всерьез обсуждают возможность размещения на территории Украины своих контингентов. А это очень важно!

Живым мясом на территорию Украины отправлено уже все, что можно. По Украине уже третий год летят все виды российских ракет - и по сотне штук за раз. Просить, что ли украинцев, чтобы больше не били? Нет, остались только угрозы. По НАТО бить нельзя, но угрожать-то можно! Прямые угрозы применения ядерного оружия показали на практике свою надежность и эффективность.

Сегодня для Кремля существует временной люфт в эти несколько месяцев, когда Байден уже отходит от дел, а Трамп, у которого руки чешутся решать всё и сразу, еще не имеет полномочий принимать каких-то важных решений. Недавний телефонных разговор Путина и Трампа является показательным сигналом того, что надежды россиян на нового президента как на некоего союзника в уничтожении Украины вполне могут не оправдаться. Ведь российская сторона даже не признала факта звонка, потому, судя по всему, разговор гладким не был.

Путина могут откровенно пугать планы Трампа увеличить добычу ископаемых и на пару с Саудовской Аравией снизить цены на нефть до уровня ниже себестоимости её добычи на территории РФ. По оценкам экономистов, это катастрофически ударит по российской экономике. Кстати, вчера на сайте клуба Валдай была опубликована статья о том, что в РФ готовят заморозку вкладов простых россиян - якобы слишком много "жирка" те наели, и надо бы похудеть. То есть, российское государство уже вот-вот полезет к своим холопам в карманы. О чем это говорит? Что денег уже не хватает, даже при нынешних относительно высоких ценах на нефть.

Но время - единственный ресурс, который невозможно восстановить. И времени для прорывов у Путина осталось немного. Так что приходится идти вабанк, поднимая ставки до такой степени, когда визави либо испугается и сдастся, либо предложит ничью. Еще вариант - ситуация накаляется до такой степени, когда наиболее целесообразно просто перевернуть стол… И этого варианта исключать нельзя, учитывая то, с какими дикарями мы имеем дело.

Наверное, если бы мог, Путин бы уже давно применил ЯО. По нему видно, как он хочет этого. Похоже, не может - жить хочет, судя по всему. Потому пока приходится ограничиваться "испытаниями" и грозным ерзаньем в своем кресле.

Тарас Сидоржевский, главный редактор Главреда

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