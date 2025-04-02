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Странный новый мир и Украина

Александр Кочетков
2 апреля 2025, 08:10
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Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет участвовать в войне, даже если путин нападет на ЕС.
Странный новый мир и Украина
Трамп и его политика / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, УНИАН

Илон Маск назвал предателем сенатора Марка Келли. То есть, бывший заядлый сторонник демпартий, который переметнулся к республиканцам, а сейчас вообще с упоением цитирует диктаторские высказывания Путина, имеет наглость обвинять в предательстве боевого ветерана, астронавта за то, что тот считает необходимым поддерживать Украину.

Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет участвовать в войне, даже если путин нападет на ЕС. Венгрии плевать на основные принципы НАТО и ЕС. Она мечтает войти в союз России и Беларуси, а еще Орбан постоянно повторяет, что Украина - это страна, которая не состоялась, и ей не место в ЕС. А вот Венгрия - полноправный член, который пользуется всеми преимуществами Евросоюза.

Ди Джей Вэнс видит, как действует энергетическое перемирие в Украине. Он предполагает, что перемирие в Черном море скоро будет достигнуто. И вообще, он видит стремительное продвижение к миру, который пообещал Дональд Трамп. А клоуном в Белом Доме почему-то считают Владимира Зеленского.

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Российская делегация требует от американцев снятия санкций, в частности, возвращения SWIFT. США взяли вопрос в работу. SWIFT - это банковское сообщество с европейскими корнями, штаб-квартира в Бельгии. В последнее время США фактически лишили Европу ядерного зонтика, не собираются ее защищать при обычном нападении. Да еще и начали тарифную войну. И после этих "дружеских жестов" Белый Дом надеется, что ЕС будет выполнять его прихоти по SWIFT для агрессора?

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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