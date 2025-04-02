Почему американские медиа больше нельзя рассматривать как источник данных

Медиа разделены по принципу лояльности. Оправдывая членов администрации Трампа.

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Потратил некоторое время на просмотр американских телеканалов и мониторинг разных медиа. Ибо скандал с добавлением журналиста в чат, где руководство сектора обороны США обсуждало атаку на Йемен, стал просто идеальным наглядным пособием.

Было интересно наблюдать, как стороны отыгрывают этот скандал. Потому что какие-то сугубо внутренние проблемы США (налоги, социальные программы и др.) не всегда внешнему наблюдателю понятны. Неясно, кто прав и чьи аргументы весомее.

А тут всё до ужаса прозрачно.

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Окончательно убедился: американские медиа больше нельзя рассматривать как источник данных. Это инструмент когнитивной войны, оружие массового поражения. Тем более нельзя полагаться на обработанные ИИ материалы. Потреблять информацию оттуда можно, но резко возрастает значение контекста: в чьих интересах работает медиа, какую задачу решает в данный конкретный момент. Без интерпретации и поправки на контекст это будут такие же сообщения, как и вести из Северной Кореи.

Ибо в эфире творится адЪ. Просто адище. Медиа разделены по принципу лояльности. Оправдывая членов администрации Трампа, говорящие головы несут с экранов лютейшую отборнейшую дичь без тени стеснения. Причём как трёхсотдолларовые "эксперты", так и дорогостоящие популярные ведущие и политики. "Репутация" как универсальная ценность отсутствует – исключительно работа на лояльную аудиторию.

Мы привыкли к такой форме жизни у нас, когда люди готовы озвучить любой трэш, а потом себя же грубо опровергнуть. В США эти "стандарты" доведены до совершенства, настоящее искусство.

Дословное совпадение тезисов (которые по щелчку меняются) у разных спикеров просто исключает любые сомнения в наличии "темников"/брифингов. Такое поведение характерно для партийных СМИ и дилеров общественного мнения в период выборов. Это просто лобовая агитация, никакого отношения к свободе слова и балансам это не имеет.

Этот ужас проник и в деловые медиа, с поправкой, что в фокусе "голосование" деньгами, а не бюллетенями.

Для нас это важно понимать, ибо в Украине продолжают некритично относиться к западным медиа. Это больше не маяки беспристрастности и достоверности – это участники информационной войны.

Например, когда западные деловые медиа начинают писать что-то о "задержаниях российских танкеров", "обвале производства" и т.д. – запредельно высоки риски, что это банальные вбросы, дабы заработать денег на колебаниях цен. Если нет железобетонного проверяемого первоисточника, надо воспринимать как вброс.

Это прямо касается и публикаций "секретных" документов Пентагона, "планов" или закулисных подробностей войны.

То, что сейчас подано как "секретный документ" о смене приоритетов на сдерживание Китая, министр обороны США Пит Хегсет уже два месяца ежедневно говорит голосом через рот и публикует на сайте Пентагона. Это же касается и южной границы. Вот просто дословно.

Если действительно существует какой-то документ с этой информацией и надписью "секретно", то лишь с одной целью – чтоб его больше людей прочитало и серьёзнее восприняло.

По поводу российского нападения на Украину и хода войны, я на своём уровне, зная микроскопически мало, уже неоднократно убеждался: западные авторы/СМИ врут, искажают (приукрашивают, нагнетают и т.д.), ошибаются, занимаются самооправданием, специально или невольно вводят в заблуждение. Нередко появляются правдивые факты, но в полностью искажённом контексте.

Просто держите на краешке сознания: когда вы начинает искать в западных медиа подтверждение своим убеждениям/ощущениям по части зрады и ганьбы – вы их там найдёте, но это необязательно будет правда. Скорее - нет.

Поскольку ставки сейчас неимоверно высоки для всех (США, Европа, мы, Россия…), а фронт рутинизирован, проявления когнитивной войны (как и террор в тылу) будут нарастать.

По части рекомендаций ничего нового: не потребляйте без необходимости (просто тупо не читайте шлак), потребляйте с задержкой, особенно – когда провоцируют на эмоции. Читайте книги и длинные посты без картинок. Как минимум, это успокаивает.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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