Путин пытается "нанести ядерный удар" без самого удара

Он понимает, что за реальную ядерную атаку его быстро помножат на ноль, поэтому и пускает в ход такие суррогаты.

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Владимир Путин / скриншот

Запуск МБР Рубеж (или ракета Орешник, - ред.) по ангару в Днепре — это буквально выстрел по воробью из гаубицы. Такая ракета стоит в разы дороже, чем то, что она могла бы уничтожить. Но я понимаю: задача была не взорвать что-то там, а напугать, показать: ядерные ракеты не просто готовы, а уже и летят к цели!

Но я напомню, что сотни запущенных по Украине Х-101, Калибров и Искандеров тоже бывают в ядерном исполнении. Ergo, ничего принципиально нового в сегодняшнем пиар-запуске нет даже с этой точки зрения.

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Путин (или кто там за него) таким образом пытается выбраться из кризиса жанра — "нанести ядерный удар" без самого удара. Он понимает, что за реальную ядерную атаку его быстро помножат на ноль, поэтому и пускает в ход такие суррогаты.

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Кто такой Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

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