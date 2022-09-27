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Злобный карликовый алкоголик Медведев вышел на арену

Сергей Фурса

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital

27 сентября 2022, 10:27

Медведев говорит, что Россия использует ядерное оружие только если будет существовать угроза существованию России. Т. е. если ЗСУ подойдут к Москве.

Медведев
Злобный карликовый алкоголик Медведев вышел на арену / Reuters

Люди, пожалуйста, не злоупотребляйте алкоголем. Потому что потом начинается вот такое...

"Наши враги любят делать высокопарные заявления. Оперировать терминами "свобода", "демократия", "миссия". На самом деле это всего лишь ритуальный словесный понос. Фонтаны диарейной демагогии вкупе со злобной каркающей риторикой стали давно проверенным оружием англосаксонского мира, которым они заливают всё остальное человечество в попытках отстоять свою исключительность и право рулить миром."

Судя по всему, алкоголь плохо влияет и на систему пищеварения, по другому трудно обьяснить набор используемых слов. Бытие, так сказать, определяет сознание.

Это, конечно же, Медведев. Наш любимый злобный карликовый алкоголик. Который теперь вышел на арену, чтобы тоже подтвердить, что они там, в Кремле, психи. И точно-точно не блефуют. Интересно, сколько раз надо повторить, что ты не блефуешь, чтобы все окончательно поверили, что ты блефуешь.

При этом, фонтанируя злобой, он, фактически, дает заднюю, как любят говорить в России, ведь говорит, что Россия использует ядерное оружие только если будет существовать угроза существованию России. Т. е. если ЗСУ подойдут к Москве. Или к Путину лично. Мы же помним, что Путин - это и есть Россия, а Россия - это и есть Путин. По словам самого Путина. А чемоданчик, чье содержимое так волнует Медведева (оба чемоданчика), находится где-то около этого самого Путина.

И у Медведева это звучит так "Представим себе, что Россия вынуждена применить самое грозное оружие против украинского режима, совершившего масштабный акт агрессии, который опасен для самого существования нашего государства". Вряд ли смерть Кащеева в Херсоне спрятана, правда ведь. Да даже и разбомбленный Воронеж не может поставить под угрозу существование России. Приятен тот факт, что в Кремле уже могут себе такое представить. Это разительно отличается с риторикой первых дней.

Дальше, конечно, следует очередная порция злобных эпитетов злобному Западу, который, конечно же, не будет реагировать, ведь испугается:

"Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее, чем судьба никому не нужной погибающей Украины... погибать в ядерном апокалипсисе заокеанские и европейские демагоги не собираются. А потому – проглотят использование любого оружия в текущем конфликте. Как-то так…" Может, они верят, что им сойдет с рук. А может им надо выглядеть так, что они верят, ведь иначе их угрозы будут не страшны совсем.

Но суть в другом. После воспитательных бесед, которые точно провели люди из Вашингтона, и может быть провели люди из Пекина, привязка ядерного оружия к результам референдума куда-то ушла. Отошла ближе к Москве. А туда пока никто на абрамсе ехать не собирается. Может быть, за редким исключением.

Что они хотят? Да опять же, просят пощады. Как вчера Лукашенко и Путин, которые просили, чтобы их уважали. Они просят сохранить им лицо.

Значит ли это, что Путин точно не применит ядерное оружие? Нет, конечно. Но точно также пока не похоже, что они горят желанием его применить. И что они не блефуют.

Источник

ядерная угроза Дмитрий Медведев Сергей Фурса
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