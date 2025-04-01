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Март в цифрах: потери россиян на фронте

Александр Коваленко
1 апреля 2025, 19:10
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С начала 2025 года РОВ оккупировали 640 км² территории Украины, при этом их потери составили 124 430 л/с или 194 тел/1 км².
дамба в Васильевке, российские оккупанты
Российские оккупанты / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Потери и результаты наступления РОВ за… почти март в цифрах…

По состоянию на 31 марта 2025 года РОВ захватили 130 км² территории Украины. Данные темпы продолжают оставаться одними из самых низких с первого квартала 2024 года.

При этом потери личного состава РОВ за март без одного дня, составляют 39 620 или, иными словами, на 1 км² украинской земли с начала марта клалось по 304 тела оккупантов. Усреднённо говоря, это немногим более 3 рот на 1 км²!

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При этом, пропорция потерь продолжает расти, как в помесячном, так и поквартальном сравнении.

С начала 2025 года РОВ оккупировали 640 км² территории Украины, при этом их потери составили 124 430 л/с или 194 тел/1 км².

Напомню, что в 2024 году, средний показателя потерь РОВ, в соотношении с захваченными территориями составлял 129 тел на 1 км². В январе 2025-м это уже был показатель 148/1 км².

Тенденция высоких потерь РОВ, при сокращении захватываемых территорий, сохраняется.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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