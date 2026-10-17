Не все 147 миллионов: Эйдман объяснил, каких россиян нельзя уважать

Социолог считает, что соучастники преступной войны - это не только силовики, но и чиновники, учителя-пропагандисты и работники ВПК.

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Россияне / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/Голос Америки, wikimedia.org/Retired electrician

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман рассказал, как на Форуме свободной России в Варшаве ответил известному правозащитнику, упрекнувшему участников панели в неуважении к "147 миллионам россиян". Автор делит население России на тех, кого уважает, тех, кого не может осуждать, и соучастников войны, которые, по его мнению, должны понести ответственность. Публикуем его размышления.

Стоит ли уважать россиян? На Форуме свободной России в Варшаве мне пришлось ответить одному известному правозащитнику, который обвинил участников нашей панели в том, что мы не уважаем 147 миллионов россиян. видео дня

147 миллионов человек - это не единая однородная масса. Люди разные. Есть те, кого я безмерно уважаю. Например, Александр Скобов, наш коллега и соратник, который сейчас сидит в тюрьме и бросает в лицо своим палачам слова, которые большая часть населения побоялась бы произнести даже полушёпотом на кухне.

Я уважаю других политзаключённых и тех, кто продолжает бороться, отстаивать свои права. Таких людей немало. Это не только политические активисты, но и, например, различные молодёжные и феминистские протестные группы.

Я нормально отношусь к людям, которые сохраняют человеческий облик. В том числе к тем, кто находится во внутренней эмиграции: живёт тихо, не борется открыто, но и не соучаствует в происходящем. Они стремятся следовать принципу Солженицына - "жить не по лжи", не участвовать в этом кошмаре, в этих преступлениях.

Их тоже можно уважать или, по крайней мере, не в чем обвинить. Понятно, что, если они выйдут на улицу, им просто переломают руки и ноги, бросят в тюрьму. Не все готовы на такой риск. Я, например, тоже не готов. Поэтому не могу бросить в них камень.

Но тех, кто тем или иным образом соучаствует в преступной войне, я уважать не могу. Это преступники и пособники, их многие и многие миллионы. Это не только силовики, но и чиновники, которые обеспечивают работу государственного преступного механизма. Это учителя и преподаватели, которые забивают головы подрастающему поколению пропагандой. Это работники ВПК. Это те, кто кормит деньгами и трудом войну и преступное государство.

Их я не уважаю и желаю им понести ответственность за свои преступления.

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) - российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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