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Зло обломало зубы: почему планам Путина в Украине не суждено сбыться

Николай Фельдман

журналист

7 апреля 2022, 16:12

Через три недели мы будем знать реальную картину, где враг окончательно остановится и будет вынужден признать победу Украины.

Россия санкции войска
Россия вынуждена признавать свои ошибки / Коллаж Reuters

Более сорока дней войны. Один из публичных идеологов оккупации Россией Украины умер. Его кончину скрывали, как могли, целую неделю. Чтобы не доставлять нам радость. Но, в конце концов, тварь был уважаемым пацаном в кремлевской тусовке и пришлось признать, что собака сдохла.

Это радует. Им приходится признавать. Как и бегство войск. Приходится признавать, что это Путин лично дал команду на отвод войск из-под Киева. По его доброй воле.

Какова формулировка, заметили?

Когда тварь отправил десятки тысяч своих убийц в нашу страну - это была его воля. Воля зла.

Когда зло получило пиз...ы в Украине и массово обратилось в бегство - воля тут же стала доброй. Вне всей критики о неготовности Украины к войне, вооруженные силы зло ждали.

Героический труд сил украинских специальных операций и ударных групп быстрого реагирования противопоставил качество действия количеству российских войск.

Слава Героям! Планы сломаны навсегда. Зло обломало зубы и теперь оказалось, что у него есть добрая воля. Более того, сегодня зло требует от Украины большей динамики в мирных переговорах.

Зло хочет мира. Чтобы иметь возможность зализать свои раны, снарядить новые толпы своих убийц и напасть снова. Украина хочет войны. Большая половина украинцев хочет гнать зло здесь и сейчас. Не давать передышки. Не останавливаться, пока враг не будет разбит.

Читайте такжеПалач разозлился: как Украина впервые дала сдачи РоссииУкраина бережет свои вооруженные силы. Бережет резервы. Украине нужно стрелковое оружие и тяжелое вооружения. Здесь и сейчас.

Амуниции и обеспечения, танков и самолетов.Даже наличие денег не означает возможности купить и получить вооружение. Первые танки, еще советские модернизированные, только выдвинулись из Чехии. Спасибо!

Здесь и сейчас происходят тяжелые бои за Донбасс. Превосходящая группировка врага пытается взять в одни клещи Славянск и Краматорск, в другие - Северодонецк и Лисичанск.

Им в помощь движется группировка с мариупольского направления. С Угледара хотят выйти на Марьинку и Красногоровку, взять в клещи Пески и Авдеевку.

Планы врага известны. Враг хочет иметь возможность торговаться. Враг хочет что-либо выдать за победу. Чтобы фашиствующая толпа не требовала других побед здесь и сейчас.

Резервов у врага почти нет. Фашиствующая толпа лично в руки оружие брать не хочет. Да и в основе своей не умеет. В топку войны отправляются принудительно мобилизированные мужики Донбасса.

В касках сороковых годов и советских ватниках. Многим впервые дали автомат. Кто-то из них даже имел возможность пострелять. Их отправляют вперед.

Если им повезет - возьмут в плен. Большинству не везет.

Группировки "ЛДНР" уже почти нет. Враг отвлекает ними внимание. Просто не дает переключаться на другие направления. Гнать зло - хорошая идея. Но не голыми руками и не с тремя рожками. И не без обеспечения.

Через три недели мы будем знать реальную картину, где враг окончательно остановится. Где зло будет вынуждено проявлять добрую волю. Где будет вынуждено признать победу Украины.

И потом поговорим о продолжении войны.

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война в Украине Николай Фельдман
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