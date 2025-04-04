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Трамп сделал ставку на хаос и крах цивилизации

Максим Розумный
4 апреля 2025, 19:00
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Политика Трампа, в частности начатая им глобальная торговая война, приведет к изоляции США, а дальше мир и Америку могут ждать три сценария.
События, инициированные Трампом, похожи на начало Великой депрессии, причем рукотворной
У Трампа свои планы на "ось зла", которая теперь для него является "осью добра" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, freepik.com

Трамп начал глобальную торговую войну. И главным последствием этого решения станет изоляция США. Очевидно, она будет частичной, не полной. Но изоляция США от мировых, в том числе политических, процессов будет основным направлением, которое, собственно, задекларировано администрацией Трампа как цель. Лозунг "Make America Great Again" апеллирует именно к изоляционистской позиции Соединенных Штатов, которая, по мнению Трампа и его команды, на данный момент является более выгодной для США, чем та мера включенности в мировые процессы – безопасностные, политические, финансово-экономические, которая была до этого времени. Поэтому Трамп сознательно обрывает связи с миром.

Как это скажется на политике? Прежде всего это открывает большие возможности для расширения влияния для альтернативных центров. В первую очередь – для Китая, который уже доминирует в большинстве регионов как торговый партнер для большинства стран мира. А в связи с такой стремительной самоизоляцией США и превращением их в токсичного партнера, перед Пекином открывается возможность создать альтернативу и предложить свой вариант глобализации.

Конечно, можно говорить и о том, что Трамп разрушает единство Запада. Если еще можно говорить о Западном мире как о феномене и очерченной реальности. Ведь то, что мы называли "Западным миром", преимущественно ассоциировалось с Соединенными Штатами и их экспансией – идеологической, политической, финансовой, военной. Если из этой конструкции убрать американское влияние, то остаются такие довольно эфемерные материи, как культурное родство, слова, которые используются как лозунги, например, "свобода" и "демократия". Но этого недостаточно, чтобы очерчивать Западный мир как целостный.

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Безусловно, выводы о распаде Западного мира и утрате им своего значения несколько преждевременны, поскольку все-таки в США сохраняется конкурентная политика, и мы еще не знаем, как долго будет править Трамп, и что придет ему на смену. Но в любом случае, Западный мир сегодня находится в глубоком кризисе.

Кроме того, после появления решения Трампа о введении пошлин прозвучали мнения экспертов, что это приближает нас к третьей мировой войне. Но, честно говоря, я прямой связи здесь не вижу, поскольку две предыдущие мировые войны были в значительной степени вызваны не кризисной ситуацией, а, наоборот, завышенными ожиданиями субъектов мирового порядка от возможной победы.

Сегодняшние события, судя по тому, что я читаю в аналитических материалах экономистов, больше похожи на начало Великой депрессии, причем рукотворной. То есть это больше похоже на то, что Трамп волюнтаристическим методом охладит мировую экономику, а вместе с мировой экономикой охлаждается и мировая политика, и страны погружаются в проблемы выживания. Как по мне, эта ситуация не будет побуждать к авантюрным и радикальным шагам, а скорее наоборот – будет заставлять действовать более осторожно, больше сосредотачиваться на внутренних проблемах и на их решении.

Поэтому я не вижу угрозы войны, ведь вряд ли кто-то из Камбоджи пойдет войной для того, чтобы уменьшить тарифы на поставки своих товаров.

Кроме того, нынешняя ситуация больно бьет по экономическим ресурсам стран, а войны без ресурсов, как известно, не начинаются и не проходят. Экономический ресурс – это горючее для любой войны. Если он будет стремительно сокращаться у всех субъектов, то риск войны от этого уменьшается.

Может ли в такой ситуации произойти столкновение США и Китая? Экономисты отмечают, что Трамп не просто охлаждает мировую экономику и осуществляет ее аварийное торможение, а делает это секторально и больно бьет по товаропроизводителям, а не по производителям услуг. А экономический потенциал Китая развился в основном за счет товарного производства. Если по этой составляющей китайской мощи будет нанесен сильный удар, то вряд ли военный ответ будет для Китая наиболее уместным. Скорее наоборот, потому что война – это большие расходы. Войной Китай не добьется расширения спроса на свои товары, а, наоборот, спрос уменьшится, поскольку тогда мировая экономика будет тратиться на военные нужды, а это явно не то, что продает Китай на сегодняшний день.

Поэтому агрессивная реакция в виде военной активности возможна лишь как рефлекс, но это явно не рациональная реакция. И я не думаю, что Китай будет действовать таким образом. Скорее всего, он воспользуется политическими, идеологическими и культурными возможностями, которые дает самоизоляция Америки в нынешней ситуации, а на экономические проблемы, которые создает ему Трамп, будет отвечать, отчасти зеркально – давлением на американскую экономику, имея большие вложения в государственный долг США. И, конечно, Китай будет пытаться компенсировать это какими-то другими бонусами, которые данная ситуация ему несет. Но это не повод для того, чтобы воевать против Соединенных Штатов.

Другой момент. Решение Трампа о введении пошлин не коснулось России, КНДР, Беларуси и так далее, и в Вашингтоне это объяснили тем, что у США с этими странами вроде бы нет торговли. Меня это наталкивает на мысль о том, что на данный момент это решение Трампа является скорее политико-идеологическим жестом, чем рациональной и продуманной стратегией и выверенной политикой. Ведь под безумные тарифы попали даже некоторые необитаемые острова, что свидетельствует о том, что там никто особо не разбирался, на кого какие тарифы накладывать. Возможно, задали определенные параметры искусственному интеллекту, получили результат, и все, отдали Трампу на подпись. То есть это, скорее, политический жест выполнения Трампом какого-то предварительно заложенного алгоритма и торги и заключение сделок в стиле Трампа – в стиле "ковбойской политики".

Так что это все еще очень неопределенно, непонятно и, наверное, много раз еще будет пересматриваться.

Россия и другие страны не были включены в перечень тех, против кого введены пошлины, потому что они в голове Трампа и его команды просто "лежат в другой корзине". В отношении России, так сказать, у США другая политика – политика договоренностей с Путиным. Возможно, у Трампа какие-то свои планы на "ось зла", которая теперь для него является "осью добра", потому что созвучна в определенных ценностных ориентациях.

Хотя, кстати, не понятно, почему из этой "оси зла" выделили Иран и Китай, которые объявлены самыми большими врагами США – возможно, Трамп так разрывает эту "ось зла". Больше похоже на то, что путинская Россия и ее сателлиты выделены Трампом в какой-то отдельный сегмент действительности, с которым он имеет другой алгоритм работы, и это не экономическая сфера.

Поэтому основным следствием действий Трампа будет изоляция США. Куда он заведет Штаты подобной политикой, выиграют ли США от этого или наоборот – будет зависеть от общего контекста.

Сейчас складывается впечатление, что Трамп интуитивно или с расчетом подошел к этой ситуации, но он, как и Путин, кстати, сделали ставку на будущий хаос – будущий крах цивилизации, то есть распад или деструкцию базовых элементов миропорядка, например, международного права, международных финансов, международных торговых связей. Во многом Трамп и Путин сами провоцируют этот хаос. В такой ситуации тот, кто раньше закроется и создаст себе спасательную лодку, может выиграть. В таком случае самоизоляция Америки сыграет на пользу.

Однако есть и второй сценарий, который заключается в том, что международная система сбалансируется, но уже приспосабливаясь к новой роли США. И в этом случае трудно сказать, в чем Америка выиграет, в чем проиграет, но ее влияние будет гораздо меньшим – она превратится в одного из многих субъектов миропорядка, но далеко не доминирующего.

Третий, наиболее вероятный, сценарий заключается в том, что до глобальных трансформаций дело сразу не дойдет, это будет длительный процесс. А в межвременье Америка столкнется с большим внутренним кризисом, который многое изменит и от которого многое будет в дальнейшем зависеть. То есть прогноз на ближайшую перспективу заключается в том, что будет внутренний американский кризис, который покажет место США в мировом порядке.

Максим Розумный, политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко, специально для Главреда

Кто такой Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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