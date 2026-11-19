Российский социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что широко разрекламированная "новая Ялта" - встреча Путина, Си Цзиньпина и Трампа в Шэньчжэне - закончилась ничем. Автор объясняет, почему из четырех пунктов итоговой декларации для участников важны лишь нефть и ограничение полномочий Международного уголовного суда и какую реформу ООН он считает действительно необходимой. Публикуем его размышления.
"Новая Ялта" оказалась громким пуком в воду
Итак, широко разрекламированная "новая Ялта" в Шэньчжэне закончилась громким пуком в воду. Два диктатора (Путин и Си) и один недодиктатор-неудачник (Трамп) посидели друг напротив друга полтора часа, включая перевод. Много ли можно всерьёз обсудить за это время? В настоящей Ялте, кстати, переговоры шли восемь дней.видео дня
А здесь итогом стала декларация из четырёх дохлых пунктов. Первый - об увеличении добычи нефти. Второй - об ограничении возможностей Международного уголовного суда преследовать глав государств. Третий - о недопустимости ядерной войны и распространения ядерного оружия. Четвёртый - о реформе ООН.
Из этих четырёх пунктов для участников встречи важны нефть и МУС. То есть их бабки и безопасность: возможность прикрыть свою задницу от международного преследования.
Интерес Путина понятен: МУС уже выдал ордер на его арест. У Си Цзиньпина тоже есть причины опасаться преследования со стороны МУС, например за массовые репрессии против уйгуров. А Трамп, конечно, помилует в США самого себя, а вот с возможными проблемами с МУС ничего поделать не может, как и с санкцией на арест своего дружка Биби Нетаньяху.
С нефтью всё тоже довольно прозрачно. Американские нефтяники - спонсоры Трампа делают на нефтяной лихорадке новые сотни миллиардов. Для Путина нефть остаётся самым важным бизнесом. А Китаю выгодно, чтобы нефти на рынке было больше.
Самая очевидно необходимая реформа ООН - лишить главного нарушителя международного права, кровавый путинский режим, статуса постоянного члена Совета Безопасности и права вето. Всё остальное - разговоры о том, что ООН плохо работает и пора что-то менять, - мы слышим уже десятилетиями. И они ни к чему не ведут.
Последний пункт о том, что нельзя допустить ядерную войну, - не более чем обычная церемониальная болтовня капитанов Очевидность.
Вот вам и вся "новая Ялта". Обещали передел мира, а даже чижика никакого не съели. Гора родила мышь - декларацию на четыре пункта, из которых два про свои деньги и безопасность, а два - просто для приличия. То есть не договорились вообще ни о чём.
А в это время украинцы добивают Крымский мост. Вот это серьёзно, а не вся эта церемониальная ерунда.
О персоне: Игорь Эйдман
Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) - российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.
С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.
С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).
В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".
В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред