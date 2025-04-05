Тарифная политика Трампа - катастрофа?

Если коротко - корпорации и финансовый сектор от глобализации выиграли, а вот "синие воротнички" - нет.

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Трамп / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, Википедия

Почему идея тарифных войн популярна?

Глобализация и ее последствия для США имеют решающее влияние. Хотя глобализация стартовала с великих географических открытий и окончательно закрепилась в индустриальную эпоху, именно в конце ХХ века, в частности благодаря роли президента Рейгана, сформировался современный глобальный рынок труда, капитала, товаров и услуг.

Благодаря глобализации производства и перемещению производственных мощностей в регионы с более дешевой рабочей силой. И хотя эта модель позволила сотням миллионов людей вырваться из нищеты, часть американских "синих воротничков" потеряла экономическую защищенность.

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Если коротко - корпорации и финансовый сектор от глобализации выиграли, а вот "синие воротнички" - нет. Потому что социальный разрыв между богатыми и средним классом в США рос. Отсутствие надлежащей социальной политики для переориентации работников на новые специальности усилило недовольство. Поэтому социальный запрос в США на "Возвращаем заводы обратно" объективно существует. Это смесь ностальгии и страха за будущее.

Аргумент об "отрицательном торговом балансе" здесь вообще манипулятивный, ведь США компенсируют дефицит в товарах сверхприбылями от капитала, технологий и услуг. Поэтому вопрос в распределении доходов "от глобализации", которые концентрируются в США.

Трамп и его команда используют это недовольство. Но оно так не сработает. Для США это все не гарантирует возвращение производств. Ведь подорожание товаров и взаимные санкции могут уменьшить спрос и ослабить экспорт.

Мировая экономика чрезвычайно взаимосвязана, а цепи поставок уязвимы. Поэтому удар по импорту из-за высоких тарифов может не только подпитать инфляцию, но и нарушить целые цепи производства. Рост цен и падение спроса могут подавлять и производство, и экспорт одновременно.

Соответственно, если тарифы вызывают общий рост цен и уменьшение покупательной способности, то в США не будет предсказуемого "бума" промышленности. Это все может привести к длительной рецессии.

Тарифные войны в геополитическом контексте.

Трамп и его окружение могут мечтать ослабить экономики конкурентов (Китай, Германию и т.д.) с расчетом "Если все проиграют, Америка проиграет меньше других". Однако глобальный развал цепей поставок и торговли может привести к мировой рецессии, поскольку и так есть последствия от COVID-19, войны в Украине и других конфликтов.

Снижение цен на нефть и газ. Рынок ожидает общего спада спроса, поэтому цены на энергоресурсы (нефть, газ, уголь, металлы) падают. Для России это чрезвычайно болезненный удар, ведь она не имеет других крупных источников поступления капитала, кроме продажи сырья.

С другой стороны, разрушение цепей поставок может привести к продовольственным кризисам и снижению уровня жизни. Это приведет к росту нестабильности, особенно в странах с хрупкими экономиками (Африка, Ближний Восток, Латинская Америка). Возможны новые волны миграций, протестов и конфликтов. В Европе усиливаются позиции радикалов на фоне экономических потрясений.

Для Украины эта история - и риски, и возможности. Углубление разрыва между США и их партнерами может стимулировать регионализацию торговли, особенно в Европе и Азии. Это открывает окно возможностей для украинских экспортеров. В то же время Украине невыгодна глубокая рецессия в Европе, потому что это может усилить политические риски и усилить популистов.

Что дальше?

Маленькая победоносная война? Если американцы почувствуют резкое ухудшение жизни, Трамп может искать "быструю победу" на поле боя (Иран, другие громкие конфликты), чтобы оправдать введенные тарифы как подготовку к внешнему столкновению. Подобные авантюрные шаги дополнительно расшатывают мировую безопасность.

Что делать нам? Укреплять сотрудничество с ЕС и другими потенциальными партнерами (Турция, страны Ближнего Востока, Индия, Юго-Восточная Азия, Африка. Единство с Европой остается ключевым фактором для украинской безопасности и экономической стабильности, особенно когда Трамп и Ко делают больше трэша.

Спасибо за внимание!

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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