Историк объясняет, почему Москве будет крайне сложно возобновить войну после паузы и как Трамп хочет остановить ее угрозой полной блокады РФ.

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Путину придется выбирать - почему в Москве боятся прекращения огня / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, kremlin.ru

Историк и публицист Сергей Климовский считает, что Кремль отказывается от прекращения огня, поскольку надеется дотянуть до президентских выборов в США и договориться с Вашингтоном и Пекином о разделе планеты на троих, а также понимает, что возобновить войну после паузы будет крайне сложно. Автор сравнивает стратегию Москвы с действиями бандита, взявшего заложницу, и объясняет, почему тянуть время до 2029 года не получится. Публикуем его размышления.

Надежда Москвы на разделение планеты умрет в Шэньчжэне Есть две основные причины, по которым кремлевские власти не соглашаются на прекращение огня с последующими масштабными и длительными переговорами. видео дня

Первая - идея протащить время, ничего не меняя, до президентских выборов в США, которая укрепилась после победы Демократической партии на выборах в Конгресс и подпитывается также идеей Ушакова: можно договориться с США и КНР о разделе планеты на троих. После 2014 года в Москве выдвигали идею разделения сначала только с США, но затем заметили, что есть ещё и КНР. Это не изменило концепцию, но создало трудности. Обама и Трамп отказывали им, а затем Байден в 2022 г. забил гвоздями дверь в комнату с линией прямой связи с Москвой по требованию эстонцев. Хочется написать: надежда кремлевцев умерла в Шэньчжэне, но подобное не умирает в одно мгновение.

Второе - если кремлевцы согласятся, то возобновить боевые действия им будет крайне сложно. Это не ситуация осени 2014 года, когда они в Минске подписали де-юре не просто прекращение огня, а "вечный мир" и через два месяца его нарушили, потому что решили, что без Дебальцево им жить нельзя. Сейчас боевые действия гораздо масштабнее, чем локальные бои за Дебальцево, и если их прекратить на два месяца, как требовали Трамп и Макрон весной 2025 года, то их возобновление будет воспринято всеми как попытка № 3 захватить Украину. А ещё Байден и европейцы клялись: если РФ в третий раз вторгнется в Украину, то она узнает, что Будапештский меморандум - не просто бумажка.

Поэтому кремлевцы придумывают для себя различные объяснения, почему они не согласны на прекращение огня и дальнейшие переговоры. Кремлевцы четко понимают: переговоры будут небыстрыми, конечно, если РФ сразу не выведет войска, и в конечном итоге они эти переговоры проиграют. Проиграют, потому что Европа под давлением администрации Трампа перейдёт к полной блокаде РФ. Более того, США подтолкнут к этому и страны Азии. Это станет повторением сценария блокады Ирана, когда Пакистан и Ирак закрывают пункты пропуска или заявляют, что закрывают. Закрывают на фоне Ормуза, закрытого для Ирана.

Кремлевцы могут гордо сослаться на дедов и СССР, которые жили в блокаде, и на то, что в РФ бездонные кладовые, в которых есть всё. И то, и другое - неправда. СССР никогда не находился в блокаде, за исключением 1918–1921 гг., в связи с гражданской войной, но тогда ещё не было СССР, и в РСФСР была другая структура экономики, другой технологический уклад и другие потребительские запросы. Вернуть РФ к ним проблематично по многим причинам, при том что этот вариант в Кремле рассматривают и частично реализуют с 2023 г.

Но резкий разворот будет крайне болезненным, и никто в Москве не даст гарантий, что в ходе этого процесса РФ сохранится как государственное образование. Натурализация экономик в регионах и исчезновение огромных доходов от экспорта - это то, что разрушает связи между ними и Москвой. Это и есть часть стратегии Трампа, с помощью которой он хочет остановить войну.

По сути, он ставит кремлевцев перед выбором: прекратите войну, выведите войска, смените политический режим, и мы с удовольствием займёмся с вами различными делами. Если нет, то вините себя.

Было бы ошибкой сказать, что все в Кремле против предложений Трампа. Но они находятся в ситуации, когда и хочется, и колеблется, и скрепы давят, и вообще лень что-то делать. К тому же возникают фантазии вроде - давайте разделим планету на троих, вопреки нашей агитации за многополярность. Мы уже делили Европу с Гитлером, в Ялте делили Евразию и хотим повторить. Эта мания россиян делить кого-то с кем-то может закончиться тем, что их самих поделят.

В Москве колеблются, но продолжают придерживаться стратегии бандита, который приставил нож к Украине как к заложнице и требует предоставить ему вертолёт, пароход или лошадь с деньгами, на которых он поскачет, поплывет или полетит в землю обетованную и будет жить там, ни в чём себе не отказывая. Но поскольку все московиты не могут полететь на Луну, даже отдельно взятые кремлёвцы, то это стратегия в никуда, а не в землю обетованную. В никуда, потому что Москва требует ещё и от трети до половины тела заложницы, но с таким "багажом" на Луну не улетишь.

Поэтому Трамп ведет себя как психолог в детективе: выслушивает жалобы бандита о тяжелом детстве, стоянии на коленях, половцах и печенегах и уговаривает опустить пистолет и выйти с поднятыми руками, пока снайперы на крыше берут бандита на мушку. Бандит может не послушаться, убить заложницу и попытаться сбежать без денег и лошади, но тогда его спокойно убивают или берут живым после перестрелки. Сюжет, многократно обыгранный Голливудом. При этом заложнице не обязательно умирать: пуля может застрять в "Библии" под платьем, или оперативно сработают врачи.

На роль врачей-реаниматологов Трамп в 2025 году определил свой Фонд восстановления Украины, что делает угрозы Москвы уничтожить Украину малоэффективными на переговорах, а всю такую стратегию - тупиковой. Кремлевцам стоит чаще смотреть вестерны и тому подобное.

В роли снайперов на крыше сейчас выступают эстонские и финские "горячие парни", которые рассказывают, как наблюдали в бинокль за тем, как украинские дроны обстреливали ракетный корвет "Наро-Фоминск", пока в Абу-Даби шли переговоры. В Москве всё-таки переборщили с шутками про "горячих парней" и забыли, что гибридная война, которой они постоянно пугают Европу, - это улица с многосторонним движением.

Кремлевцы сами виноваты - требовали переговоров без прекращения огня, вместо того чтобы согласиться на прекращение огня и переговоры. В результате у моста в Крым со второй попытки отвалилась арка. Может ещё случиться землетрясение на Тамани, и этот полуостров станет архипелагом из мелких островов. Трамп не намерен писать книгу "Как я четыре года уговаривал Москву прекратить войну". Протащить это до 2029 года не получится.

О персоне: Сергей Климовский Сергей Климовский - украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является основателем киевского общественного музея "Замковая Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

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