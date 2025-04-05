Что творит Трампа со своей командой

Это рискует разбалансировать очень сложную мировую систему торговли, включая Штаты.

https://opinions.glavred.info/chto-tvorit-trampa-so-svoey-komandoy-10653059.html Ссылка скопирована

Трамп / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, freepik.com

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ЗДРАВОГО СМЫСЛА.

На то, что творит Д. Трампа со своей командой единомышленников-дилетантов, я смотрю с ужасом. Потому что это рискует разбалансировать очень сложную мировую систему торговли, включая Штаты. Но почти не заденет недоимперию, потому что она уже и так за пределами цивилизованной торговли.

То есть, это однозначно на пользу врагу.

видео дня

С другой, чувствую зависть к США. Потому что это В. Зеленский с шоубизовой командой должны были бы в 2019 году решительно разрушать устаревшую, неэффективную, насквозь коррумпированную систему власти. Я надеялся, что они найдут кого-то толкового, кто объяснит, чего трогать никак нельзя, а все остальное начнут демонтировать с энергичностью неофитов. И тогда на пустом месте начнет создаваться что-то более адекватное вызовам военного времени.

Но ведь нет. Это в США начали ломать через колено и мировой безопасностный, и мировой экономический порядок, несмотря на негативные последствия. А наша "власть новых лиц" наоборот попыталась встроиться в старую прогнившую мародерскую систему власти с намерением переключить на себя теневые потоки, да еще и увеличить их.

Предстоящие выборы в Украине, к сожалению, общей картины не изменят. Вообще не понятно, что ее способно изменить. Ну, разве что членство в США в качестве 51 штата. Вместо Канады.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред