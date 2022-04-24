Жест отчаяния Москвы, или Что стоит за письмом немцев о капитуляции Украины

Россия пытается через Германию добиться смягчения эмбарго на нефть / УНИАН

Меня радует письмо немецких псевдо интеллектуалов с призывом принудить Украину капитулировать.

Почему?

Потому что российские агенты вынуждены сделать каминг-аут, который точно ни к чему не приведет, ибо прямо противоречит мейнстриму общественного мнения. И точно не изменит позиции ключевых игроков.

Почему в Германии, когда оружие поставляет Британия и США? Потому что они знают, что приближается эмбарго. Это не про оружие письмо, это письмо про газ и нефть. Просто они не могут говорить об этом вслух.

Цель этого письма - усилить голоса противников эмбарго, дать аргументы тем, кто говорит об осторожности в санкциях. Сойтись по середине. Где середина - это все еще поддержка Украины, но без немедленного эмбарго на газ. Сохранить место канцлера за Шольцем, которому может очень дорого стоить его слабая поддержка Украины.

То есть это - жест отчаяния Москвы. Которая знает, что в понедельник, после выборов во Франции, санкции доберутся до нефти и газу.

И да, они не могут заставить капитулировать украинскую армию и вынуждены требовать капитуляции таким образом.

Читайте такжеЩупальца Москвы уже в ЕС: как Германия стала союзником России по захвату всей ЕвропыОни понимают, что проигрывают битву за общественное мнение и бросают все силы на амбразуру, сжигая всех своих агентов.

Они видят, что даже немецкое правительство трещит по швам из-за слишком мягкой позиции в отношении России и пытаются еще и спасти канцлера, который старается избегать сильных шагов, но и которого затягивает воронка такой приятной русофобии.

И да, не такой и большой список тех людей, на которых до сих пор влияют деньги Газпрома. И дальше он будет только уменьшаться.