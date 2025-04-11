Затея Трампа выходит из-под контроля: в мире разразится новая война

Тарифная война Трампа против Китая – предвестник горячей войны, которая вспыхнет в 2028-2030 годах.

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Противостояние США и Китая отталкивает вопрос войны в Украине на задний план / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Торговая война Китая и США разгорается все сильнее. США ввели тарифы против Китая в размере 145%, в ответ на что Пекин повысил пошлины для Штатов.

Говоря о том, во что может перерасти это противостояние Пекина и Вашингтона, и какими могут быть последствия их торговой войны, следует отметить, что США и Китай экономически очень тесно переплетены. Насквозь. В лучшие времена товарооборот между этими странами составлял почти триллион долларов, сегодня – чуть более 700 миллиардов, из которых 400 миллиардов приходится на продукцию, производимую в Китае, которая поставляется в Соединенные Штаты. Как шутят злые языки, Бог сотворил мир, а все остальное произвели китайцы.

Во многом именно США стали творцами китайского "экономического чуда", поскольку в стремлении оторвать КНР от Советского Союза и втянуть ее его в свою орбиту, Соединенные Штаты очень активно инвестировали в 70-80-е годы в китайскую экономику, а в 80-90-е – переносили туда реальные секторы экономики. Ни для кого не секрет, что 40% автомобилей "Тесла" производится в Шанхае. Правда, сейчас уже китайский гигант BYD догнал и обогнал по продажам Теслу.

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При этом не будем забывать, что большой процент ВВП США – это всевозможные информационные услуги, программное обеспечение, роялти, то есть виртуальный актив. Пачкаться в реальном секторе экономики, крутить гайки и собирать технику американцы не хотели и предпочитали это перепоручать странам "третьего мира". Так культовые для США вещи, например, джинсы Levi’s шьются в Бангладеш, а кроссовки Nike – во Вьетнаме. Чем могут обернуться пошлины? На Nike во Вьетнаме работает полмиллиона человек, и теперь эти люди могут в самое ближайшее время остаться без работы. Если со Вьетнамом маячит хоть какой-то консенсус, то Китай и США движутся по пути повышения ставок.

Такова манера ведения переговоров Трампа: запроси максимум, подними планку требований до небес, а дадут ровно то, что ты хочешь. Возможно, стороны, достигнув пика, все-таки сядут и договорятся. Это оптимистический вариант.

Пессимистический вариант предполагает, что мировой экономике грозит "идеальный шторм". Мы уже видели "черный понедельник", когда резко рухнули биржевые индексы, а экономика потеряла 6 трлн долларов, 500 самых богатых людей обеднели на 200 млрд долларов, в том числе Маск и даже Трамп. Конечно, Трамп не обеднеет, потеряв 12%, ведь его состояние было 4,5 млрд долларов, а стало 4,2 млрд. Так что сума ему не грозит.

Однако Трамп запустил процесс, последствия которого он не просчитывает. Так было с чернобыльским реактором – реакция вышла из-под контроля. Точно так же мировые процессы, запущенные Трампом, выйдут из-под контроля. Все это ведет к тому, что мировая глобализация потерпит крах.

С Китаем ситуация такова, что, выставляя высокие тарифы, США тоже понесут ущерб, причем не маленький. Так, например, начался ажиотаж со скупкой iPhone, их размели за считанные дни. А ведь китайцы будут выставлять зеркальные тарифы в отношении того, что производят Штаты, например, кукурузы, сои, промышленного оборудования.

Поэтому при оптимистическом сценарии США и Китай таки сядут и договорятся. Первые признаки того, что в Соединенных Штатах происходящее далеко не всем нравится, уже заметны. В частности, об этом свидетельствует конфликт Маска с Наварро, экономическим советником Трампа, который является адептом заградительных пошлин. Да и в Конгрессе поговаривают о том, что надо вернуть Конгрессу право устанавливать тарифы, и готовится соответствующий билль. Многие республиканцы колеблются. А это может повлечь внутриполитические последствия для Трампа, и он окажется в той ситуации, когда ему придется отступить. Пока Трамп этого не выказывает и с упрямством носорога ломится напропалую.

Впрочем, сейчас к третьей мировой войне все это не приведет. Из-за тарифов третья мировая не случится. А вот конфликт из-за Тайваня возможен. Ведь логика конфронтации США Штатов и Китая может привести к такому развитию событий то ли вокруг Тайваня, то ли вокруг Филиппин. Очень часто тарифные и экономические войны являются предвестником горячих войн.

Не будем забывать, что Перл-Харбор случился после того, как США выдвинули ультиматум Японии и ввели эмбарго на поставки нефти из Японии. И Япония осталась с нефтью на полгода, после чего экономика должна была остановиться. И японцам ничего другого не оставалось, как попытаться так же максимально взвинтить ставки и ударить по американскому флоту в Перл-Харборе в надежде на то, что удастся достичь компромисса. Но так не случилось.

Поэтому экономические действия могут повлечь за собой и военное противостояние. Но думаю, что все-таки не сейчас, а в 2028-2030 годах. Речь идет, прежде всего, о войне в Тихоокеанском регионе, где интересы США и Китая сталкиваются лбами.

Для Китая вопросом принципа является возвращение Тайваня в родную гавань, его считают мятежной сепаратистской провинцией. А для США это вопрос национальной безопасности из-за тайваньских полупроводников. Фабрика в Аризоне, которую строили тайванцы, пока буксует. Этот проект начался при Байдене. Американцы понимают риск: без тайваньских полупроводников нет ни Boeing, ни iPhone, ни ракет. Тем более, мир стоит на пороге перехода к квантовому компьютеру, который, возможно, появится в недалеком будущем. Поэтому Тайвань – это маленький остров, но от него зависит вся мировая экономика. И США прекрасно это понимают.

Но Китай пока действует очень осторожно – он демонстрирует мускулы, но не нарывается на конфронтацию. Пока Китай к военному противостоянию с США не готов. А вот к 2028 году закончится модернизация вооруженных сил Китайской Народной Республики. И, судя по китайским судостроительным программам, китайский флот будет в конвенциональных вооружениях сопоставим с возможностями США.

Что касается Украины в этом контексты, то противостояние США и Китая отталкивает вопрос войны в Украине далеко на задний план. На фоне того, что могут столкнуться два гиганта, наши проблемы не выглядят так, как в 2022 году. Пока что снижение цен на нефть, которое бьет по России, – это плюс для нас, при этом спрос на металл и аграрную продукцию не упал. То есть для Украины, в принципе, ничего плохого не произошло. То есть обвал на фондовом рынке для нашей страны не создал угроз. Однако в долгосрочной перспективе противостояние Китая и США оттолкнет нас на маргинез – будет не до Украины.

Андрей Золотарев, политолог, директор Аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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