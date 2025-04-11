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Какая главная цель потрясений, которые устраивает Трамп?

Игорь Эйдман
11 апреля 2025, 08:10
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Через какое-то время Трамп неизбежно смягчит драконовские таможенные меры и акции опять взлетят.
Трамп, доллар
Трамп и его политика / Коллаж: Главред, фото depositphotos.com, скриншот из видео прямой трансляции Белого дома

Из новостей. Фондовые индексы США резко выросли на заявлении Трампа о приостановке действия пошлин на 90 дней для всех стран, кроме Китая. NASDAQ подскакивает на 7%, следует из данных торгов.

Повторяю здесь мой пост недельной давности. Подозрения подтверждаются. Похоже, что по крайней мере одной из целей (если не основной) безумных (на первый взгляд) решений Трампа может быть большая игра на бирже.

А может быть это просто афера?

видео дня

Курс акций на бирже и криптовалюты после введения новых таможенных тарифов резко упали. Через какое-то время Трамп неизбежно смягчит драконовские таможенные меры и акции опять взлетят. Так уже было, когда он вводил, отменял, а потом опять вводил новые тарифы на экспорт из Мексики и Канады. Только Трамп, его родственники и друзья знают, когда он опять уронит биржу, а когда даст ей расти.

Старый мошенник и всё его окружение всегда и на всем пытались делать деньги. Нет сомнения, что они и сейчас зарабатывают на инсайде от Трампа, играя на курсе акций и криптовалют. На этом можно делать миллиарды.

Может быть это, вообще, главная цель потрясений, которые устраивает американской экономике Трамп?

А вот ещё мой пост на эту тему, написанный после введения тарифов.

Значит - это кому-нибудь нужно?

Сегодня Трамп и его представители противоречивыми заявлениями качают биржу, то вверх, то вниз. Вначале был вброс о том, что Трамп приостановит решение о введении пошлин против всех стран, кроме Китая - акции пошли вверх. Потом Белый дом объявил это фейком - биржа отреагировала возобновлением падения. Однако вскоре появилась информация, что пошлины все-таки могут быть уменьшены - акции опять пошли вверх. И только что Трамп разразился новыми угрозами Китаю (пятидесятипроцентными пошлинами). Реакция рынка на это предсказуема.

Как там у Маяковского: "Если звезды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно". Если курсы акций целенаправлено раскачивают вверх-вниз - значит - кто-то на этом делает деньги. Уж не тот ли рыжий жулик, который трясет биржу, как медведь яблоню?

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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