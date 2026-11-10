Настоящие переговоры идут с ЕС: Денисенко о логике Путина в Абу-Даби

Политолог объясняет, почему ключевыми для Кремля являются Донбасс и оружие и как ЕС может дожать Украину через проблемы с финансами.

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Переговоры в Абу-Даби / Коллаж: Главред, фото: МЗС ОАЕ, t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Политолог Вадим Денисенко считает, что главные переговоры, которые сейчас ведет Москва, - не с Украиной, а с ЕС о снятии санкций. Автор объясняет, к чему сводятся требования Кремля к Киеву, почему для Путина Трамп важен прежде всего как инструмент давления на Европу и почему Украине стоит готовиться к переменам 2027 года, а не жить в логике 2022-го. Публикуем его размышления.

Переговоры в Абу-Даби. Две "дилеммы" "мирного плана" Путина 1. Главные переговоры, которые идут сейчас, - это не переговоры с Украиной. Главные переговоры - это переговоры с ЕС о снятии санкций. Повышение уровня делегации со стороны россиян - это не об Украине, это прежде всего о ЕС и снятии санкций. видео дня

2. Переговоры с Украиной сводятся к: а) Донбасс; б) внеблоковость; в) допуск российских партий; г) российская церковь и язык; д) ограничение производства определенных типов оружия. Ключевые вопросы - Донбасс и оружие. Но в логике Путина: если ЕС не согласится на снятие санкций, нет смысла о чем-то договариваться с Украиной. Если согласится - именно ЕС дожмет Украину через проблемы с финансами.

3. Трамп и США важны прежде всего для давления на ЕС, ведь именно США могут гарантировать безопасность Европе. И это то, о чем европейцы говорили с американцами в Брюсселе на прошлой неделе. И то, о чем они будут говорить в течение следующих месяцев.

4. Есть ли здесь какая-то субъектная позиция Украины? Пока да, потому что ЕС все же придерживается определенных ценностных моментов. Но наша позиция "Россию надо изолировать" подвергается очень серьезной эрозии. Это очень четко видно по спорту, где 2026 год стал переломным. Разговоры финнов, норвежцев и, главное, немцев с россиянами становятся определяющими для тех изменений, которые, с большой долей вероятности, наступят в 2027 году. И нам надо готовиться к этим изменениям, а не пытаться жить в логике 2022 года. Тем более что пока никаких "зрад" нет.

5. Переговоры в Абу-Даби будут интересны только одним: будут ли готовы американцы начать менять свою позицию, которую Трамп закрепил в Анкоридже. Тогда Путин добился главного: можно вести переговоры, продолжая войну. Хотя все подсказывает, что этого не будет. А потому стоит следить прежде всего за тем, как меняется или не меняется позиция ЕС.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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