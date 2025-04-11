Смена власти в Украине становится призрачной?

Трамп, отношения которого с Зеленским достаточно напряженные, продиктует смену власти в Украине, являются нереалистичными.

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Дональд Трамп и Владимир Зеленский / Facebook White House, Офис президента Украины, depositphotos.com/ua

Естественным образом большинство украинцев обращает внимание на "турборежим" Д. Трампа. Это понятно, потому что он фактически разрушает мировой порядок - и безопасностный, и экономический. Причем, делает это легко и непринужденно, даже не понимая, что творит. Потому что он действует, как в мультике: "кто похвалит меня лучше всех, тот получит большую сладкую конфету". А еще большое место, куда можно поцеловать.

Кстати, кремлевский фюрерок пьется изо всех сил уже 18 лет, чтобы как-то мировой порядок нарушить, и ничего не получается. А Трампу пары месяцев хватило. Потому что США таки реальная супердержава.

Но наблюдая сногсшибательный балет не черного, а рыжего лебедя, мы несколько забываем о родной украинской власти. А здесь происходят события, для нас более важные. Потому что мир переживет потрясения и потери, обязательно приспособится и найдет новую точку равновесия. А вот наша власть с ее неадекватностью мировым процессам и реалиям войны никуда не денется. И никак не поменяется.

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Потому что все больше признаков того, что власть В. Зеленского уходить не собирается. Наши чиновники начинают планировать собственные действия и проекты на годы вперед.

То есть, президент почти гарантированно пойдет на выборы. А в условиях, когда выборы будут в основном ритуальным действом, потому что треть страны кто на фронте, кто в эмиграции, нарисовать желаемый результат - задача вполне реальная. Большого обновления команды "новых лиц" тоже не предвидится, в основном, они состоятся в Раде, где "Слуги" потеряют монобольшинство, но обычное большинство создать смогут.

И тогда возникает риск, что вместо жизненно необходимых очистки и перезагрузки страны мы получим какую-то "Большую Перестройку". То есть, масштабный дерибан, который окончательно похоронит перспективу Украины.

Надежды на то, что Трамп, отношения которого с Зеленским достаточно напряженные, продиктует смену власти в Украине, нереалистичны. Трамп не умеет сосредотачиваться на чем-то надолго. Прекращение боевых действий в Украине не хочет устанавливаться ни за дни, ни за месяцы, поэтому Нобелевская премия мира растворяется в тумане войны. И Трамп автоматически начинает терять интерес к Украине - сейчас тарифы привлекают его гораздо больше. А потом начнутся боевые действия против Ирана. А потом еще что-то... Какая еще Украина, разве мы отобрали не все, что там есть?!

Многое решится ближе к концу мая. Смотрим, следим. И готовимся - хотя бы морально.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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