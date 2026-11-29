Социолог считает, что консорциум получит зарубежные активы "Лукойла" на $16 млрд за российские бумаги реальной стоимостью около $3,5 млрд.

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Эйдман объяснил, почему сделка по "Лукойлу" - это взятка / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

Социолог Игорь Эйдман называет сделку по продаже зарубежных активов "Лукойла" консорциуму во главе с Eldridge Тодда Боэли крупнейшей взяткой в мировой истории. Автор разбирает, сколько на самом деле могут заплатить покупатели за бизнес-империю стоимостью около 16 миллиардов долларов, кто входит в консорциум и почему, по его мнению, Конгресс США может сорвать эту аферу. Публикуем его колонку.

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Сделка по международным активам "Лукойла" - не просто очередная коррупционная сделка Трампа, а уникальный случай предательства национальных интересов страны её руководством. Это одновременно и крупнейшая взятка в истории, и исключительный пример прямого подкупа главы великой державы.

Зарубежные активы "Лукойла" в одиннадцати странах оцениваются примерно в 16 миллиардов долларов. Это целая огромная бизнес-империя: добыча около 350 тысяч баррелей в сутки, НПЗ в Болгарии, Румынии и Нидерландах, трубопроводы, торговля и сети АЗС. Так вот, Трамп и его окружение должны получить всё это от Путина практически бесплатно в качестве взятки за предательство Украины, европейских союзников, а, по сути, и национальных интересов самих США.

Консорциум компаний, участвующих в этой афере со стороны Трампа, не заплатит за все это ни одного реального доллара. Формально за активы предлагается заплатить российскими ценными бумагами, номинальная стоимость которых составляет около 10 миллиардов долларов. Однако, по оценке Reuters, такие ценные бумаги можно было приобрести примерно за 30–40 центов за доллар. Таким образом, их реальная стоимость - около 3,5 миллиарда. Разница между ней и реальной стоимостью активов "Лукойла", то есть размер взятки консорциуму "покупателей" имени Трампа, по этой оценке, составляет примерно 12,5 миллиарда долларов.

Однако, скорее всего, даже 3,5 млрд консорциуму тратить не пришлось. Российские "мусорные" бумаги никто реально не покупал. Эта сделка фиктивна. Какую-то имитацию их хранения в ОАЭ организует сама же российская сторона. Они станут лишь формальным прикрытием сделки, а зарубежные активы стоимостью около 16 миллиардов долларов фактически перейдут к покупателям без реальной оплаты.

Эта мысль напрашивается, исходя из состава консорциума покупателей. В него входят инвестиционный холдинг Eldridge друга и спонсора Трампа Тодда Боэли, американская государственная Корпорация финансирования международного развития США, инвестиционный банк Xtellus Partners, принадлежащий бывшим сотрудникам американского подразделения российского государственного ВТБ, и созданная специально под эту сделку фиктивная эмиратская компания Katana Investment Holding. Неплохая компания: приятель Трампа, российские мошенники в американской упаковке и какая-то пустая новоиспеченная компания, неизвестно кому принадлежащая.

Распределение долей между участниками - то есть то, кому в реальности достанутся активы "Лукойла", - тщательно скрывается.

Katana Investment Holding, созданная специально для этой сделки (о ней нет никакой информации), по-видимому, организует фиктивное хранение российских ценных бумаг. А за это получит долю в активах "Лукойла", которая фактически будет принадлежать Трампу и его окружению наряду с долями других формальных участников консорциума.

Другой участник консорциума, Xtellus Partners, - бывшее подразделение российского "ВТБ Капитал", формально выкупленное его менеджерами, среди которых Павел Львов и Леонид Купершмидт. ВТБ - известная подчекистская контора, его менеджеры за рубежом часто работают сразу в двух организациях: в банке и в спецслужбах. Сейчас эти банкиры-шпионы должны придать видимость легальности афере с активами "Лукойла", используя свой богатый опыт в тёмных финансовых делах российской разведки.

В первоначальной версии консорциума были другие участники: эмиратская компания и катарский бизнесмен, чьи связи с окружением Трампа и его семьёй были слишком заметны. Их убрали, а вместо них появилась новая, наспех склеенная "чистая" эмиратская структура - Katana.

К счастью, высока вероятность того, что новый Конгресс сорвёт реализацию этой аферы. Сделку должно одобрить OFAC - Управление по контролю за иностранными активами Минфина США. Конгресс может провести расследование, вызвать участников на слушания и заставить их давать показания под присягой. В результате скрываемые сейчас подробности аферы станут общеизвестными.

В этой ситуации Трампу и Ко, вероятно, придётся отказаться от взятки. Слишком уж всё сшито белыми нитками. На что они рассчитывают? Да просто крайне жадные и неразумные люди. Российские миллиарды манят и лишают остатков разума. Как не состоялась знаменитая "дизельная сделка", так не состоится и эта. Кстати, думаю, что российская сторона понимает, что ничего не реализуется, но сознательно водит жадную семейку за нос.

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) - российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995 по 2002 год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002 по 2005 год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Никколо М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010 году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011 году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014 году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016 году была издана его книга "Система Путина: Куда идёт новая Российская империя?"

Игорь Эйдман - автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно анализирует современную российскую политику, выступает против войны в Украине, безжалостно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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