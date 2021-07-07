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Зеленский вообще может не попасть во второй тур

Тарас Загородний
Политический и экономический эксперт
7 июля 2021, 19:30

Свой базовый регион – Центр и Север Украины, Зеленский подорвет так называемой "земельной реформой".

Зеленский
Зеленский вообще может не попасть во второй тур, убежден Загородний / Reuters

Вышла новая социология от "Рейтинга". Как мы видим, показатели по уровню доверия к политикам уже изменились. На первом месте по-прежнему пока Зеленский. Ему доверяет 46% опрошенных. А вот на вторую позицию поднялась уже Юлия Тимошенко. Рейтинг доверия к ней вырос до 30%. Далее следует Юрий Бойко, у него 25% доверия. За ним Петр Порошенко – 24%. И замыкает пятерку лидеров Медведчук с 16%.

Такие цифры закономерны, учитывая то, что "движение страны как неправильное определили 64% опрошенных". Учитывая, что власть приготовила еще немало сюрпризов — это и дерибан земли, рост тарифов на 50%, внедрение автоматического списания денег со счетов в банках, в том числе за долги по коммуналке, обворовывание среднего класса через так называемую "налоговую амнистию" – есть смутные подозрения, что эта цифра будет расти, а рейтинг Зеленского соответственно и дальше падать, поскольку он не обеспечил себе "громоотвода" и берет на себя всю ответственность за все, что происходит в стране. Ну, или окружение его красиво выводит на первый план. Тем более, что, как показывает практика, оппозиция у нас всегда выигрывает выборы.

О том, что политические симпатии меняются, показывают ответы на вопрос "Кого из кандидатов вы хотели бы видеть на предстоящих президентских выборах в 2024 году?". Зеленского – 34% и Тимошенко — 22%.

Далее идут Бойко – 20%, Порошенко – 18%, Гройсман – 15% и Смешко – 14%.

Второе место Тимошенко в рейтинге доверия показывает, что ее коммуникация с избирателями построена правильно и ее услышали по двум основным темам:

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  1. Ее противодействие "рынку земли" в нынешнем виде и нежелание власти проводить референдум по этому вопросу, хотя сильно обещали.
  2. Безумный рост тарифов, который давит на население все сильней. Тем более что на фоне скандалов – как "Нефтегаз" под руководством иностранцев дерибанит деньги на премии себе, когда и "Нефтегаз" в убытках и население стонет от неподъемных тарифов – подкрепляют ее требование ликвидировать "Нефтегаз".

Ответов на эти вопросы у власти нет, как и нет у оппозиции. Большинство из них больше упирает на гуманитарные темы: язык, НАТО и ЕС (Порошенко), Россия (у ОПЗЖ). Это дает возможность удерживать свое электоральное ядро, но не дает приемлемые для страны ответы на вопросы в социальной сфере, которая будет превалировать на выборах следующих.

Читайте такжеВыяснилось, кого граждане считают крупнейшими союзниками Украины - опросСобственно поэтому и моделирование второго тура выглядит пока так:

В паре Зеленский-Тимошенко — 61% против 39%. В паре Зеленский-Порошенко результат 65% против 35% в пользу Зеленского. В паре Зеленский-Бойко — 66% против 34%.

Но это все теоретическая раскладка. Практика выборов показывает, что уровень критики власти на выборах растет и есть вероятность, что Зеленский вообще может не попасть во второй тур.

В первую очередь из-за Порошенко, избиратель которого в основной массе не уйдет к нему. То есть, все эти уголовные дела против Медведчука (которые, скорей всего, ничем не закончатся), ничего ему не дадут. Потому они с таким маниакальным упорством хотят его снять с выборов. Но тут у них есть большой риск, что электорат Порошенко уйдет к… Кличко (схожие электораты и риторика), которого сейчас тоже пытаются кошмарить малоубедительными уголовными делами, которые пока не имеют никаких продолжений.

Читайте такжеСвежий опрос выявил четырех фаворитов украинского электората на выборах в РадуСвой базовый регион – Центр и Север Украины, Зеленский подорвет так называемой "земельной реформой". Условный Юго-Восток, понятно, отходит в основном к ОПЗЖ и их кандидату Бойко. А это мы еще не знаем, выскочит ли "рояль в кустах" г-н Разумков на его поле. И кому разойдутся голоса Смешко, Гройсмана (если пойдет).

Так, что пара второго тура может быть еще и другая. Например, Тимошенко-Порошенко. Либо Бойко-Тимошенко. Либо Кличко-Бойко.

В общем, будет интересно, но тенденции, как говорится, на лицо.

президентские выборы в Украине Тарас Загородний социологический опрос
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