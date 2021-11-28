Зеленский ещё не пошёл ва-банк, но ставка уже близка к показателю "всё или ничего" / скриншот

Общение президента Зеленского с прессой внешне напоминало первый "обед" с журналистами. И по формату и даже по месту — в комплексе кафе на Арсенале. Но при этом в глаза бросались несколько очень важных и определяющих ближайшее будущее отличий. Речь идёт как о тезисах, так и о поведении.

В том, как держался Зеленский, выделялись:

• Повышенная эмоциональность. Президент охотно демонстрировал эмоции, причём различного толка. Агрессия, усталость от вопроса и даже играл "исповедь".

• Атакующий стиль. Сейчас речь шла не просто о резких ответах на неудобные вопросы, а о сознательном заходе на эскалацию. С Шустером прошло — в ответ слышались обиженные нотки журналиста (в особенности на "богатого"). С Бутусовым получилась классическая перепалка, но переход на личности закончился "словом против слова" - обе стороны заявили про ложь или заказуху.

• Апелляции к теме усталости "простого человека" от политиков.

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Тезисная группа, естественно, привлекла внимание заявлениями о подготовке государственного переворота, связанным с этим выпадом в сторону Ахметова и своей версией "Вагнергейта", которая вылилась в личный выпад в адрес Бурбы.

Переход на личности, в том или ином виде, повторялся часто. И это Зеленский попытался упаковать в тезисную конструкцию ответов на вопросы о "кадровых ошибках". Дескать, выбор исполнителей мал, но президент был готов давать шанс любому, даже человеку с пятнами в прошлом. И часть из этих людей либо не справились (рассказы о страдающих чиновниках), либо прокололись (упоминания о чистке рядов), либо стали чуть ли не предателями "светлого дела президента". В эту группу попадали и Бурба, и Бутусов и, частично, Шустер. Как и многие другие. Личностные выпады наблюдались и в адрес других журналистов на протяжении всего разговора. И это мне очень напомнило стиль другого политика восточной Европы с его частыми переходами на "ты" в адрес собеседника.

Но вернемся к тезису о "госперевороте". В частности, говоря о перевороте, президент дословно заявил:

• "готов включиться в процесс государственного переворота, в процесс смены действующего президента… Это и есть государственный переворот.."

• "бежать я никуда не буду. Я буду на Банковой и буду ждать".

Читайте такжеУ кого на самом деле отобрал победу ЗеленскийНе буду судить о том, сознательно президент выбрал такие словоформы или это просто оговорки, но для части аудитории появляется персонифицированная конструкция "Зеленский-государство". Где есть человек-символ власти, готовый бороться то ли за власть, то ли за себя. Последнее подтвердилось ещё одним тезисом Зеленского, повторенным позже: "я никуда не уйду, буду бороться до последнего".

Следующая тезисная группа — разговоры про армию и силовые ведомства. Судя по словам и настроению Зеленского, контролируемость и лояльность силового блока будет для него задачей №1 в 2022 году.

И, наконец, обращают на себя внимание разговоры об электоральных кампаниях. Речь идёт не только о выборах президента и парламента. Зеленский активно и с явным удовольствием говорил о референдумах. Судя по всему такие "эрзац-выборы" с заранее предсказуемыми ответами всерьёз рассматриваются окружением президента как способ обновить показатели легитимности. Результаты голосования, особенно, если твоя победа несомненная, можно использовать в качестве оправдания своих действий до года. Потом апелляции к "выбору народа" без текущих рейтингов выглядят смешно.

Зеленский стабилизировал рейтинги турборежимом от РНБО. Но долго такие заплатки на системе работать не могут. Это осознаёт и президент, несколько раз повторив тезис о том, что его решения являются лишь способом стабилизировать систему. То есть налицо подготовка тезисов к моменту развала конструкции 2021 года - "я дал депутатам время, чтобы принять законы, чиновникам, чтобы работать, они не использовали". Перекликается с озвученной сегодня "исповедью" о кадровых ошибках или "не оправдавших надежд" членах команды.

Президент поднял ставки. Перешёл к прямой и достаточно жёсткой атаке части оппонентов и признал начало войны с Ахметовым. Последнему угрожал, но и оставил возможность "вернуться к миру". По-своему, несколько хитро, заявив, что Ахметова подставляют (намекая на некоторую недальновидность олигарха) и предложив вилку решений: послушать записи как гость президента либо "в органах".

Ответ, причём достаточно мощный, будет. Политические шоу на выходных хорошо прополощут Банковую и её ключевых спикеров.

Читайте такжеЧас "Ч" для Зеленского: что определит его судьбу и дальнейшие рейтингиВопрос в результатах. Зеленский пытался играть на эмоциях зрителя. Его речь могла показаться рваной, нервной. Но, господа, не стоит забывать, что Зеленский — актёр. И любой хороший актёр знает, что у зрителя надо вызвать сопереживание. Что и пытался сделать президент. Простой пример: люди, давно читающие "Цензор", знающие Бутусова, вряд ли разделят напор Зеленского. Да и сама пикировка выглядит для них странно. А вот если есть "среднестатистический зритель", который начал сопереживать Зеленскому, то пикировка выглядит иначе - "вот же пригрел змеюку! Хорошо, что разобрался".

Второй тезис — широкий выбор журналистов. Зеленский обеспечил себе "сцену" в виде площадей даже оппозиционных ему изданий. Вопрос не в том, что и как будут комментировать дальше, вопрос в тезисах президента, которые пошли достаточно широкими кругами.

Зеленский поставил на сегодняшнее общение с журналистами многое. Возможно, он ещё не пошёл ва-банк, но ставка уже близка к показателю "всё или ничего". Подбором журналистов он обеспечил сцену. Поведением — попытался сыграть на эмоциях избирателя.

Остаётся ключевой вопрос — поверил ли зритель.

Если нет, тогда президента будут добивать весь предновогодний период. А после новогодних праздников, когда слабость Зеленского станет очевидной, расползётся на клочки фракция "Слуг Народа" в Раде. Дальше дело техники — предложить новый мир президенту, но уже на других условиях. То есть вариант тактической коалиции с зиц-председателем по фамилии Зеленский. А субъекты сделки — старые проверенные временем фамилии.

Потом, кстати, можно и досрочно Раду распустить, чтобы оформить новый баланс сил в парламенте.

Но есть вероятность, что Зеленский вызвал нужные эмоции у части аудитории. Тогда поддержка (рейтинги) стабилизируется. Атака оппонентов на этих выходных будет нейтрализована обращением Зеленского. Идеально по времени: дать оппонентам недельку пошуметь и добавить ещё одного удара. Ведь, очень может быть, что обращение сопроводят громкими решениями. Того же РНБО — турборежиму 2021 нужен финальный аккорд.

Читайте такжеДоисторические мумии рассыпаются при первом же контакте с реальностьюИ, если есть поддержка, тогда Зеленскому надо будет срочно трансформировать её в обновление легитимности. Эрзац-электоральная кампания в виде референдума — идеальный выход. Получить "поддержку курса президента" и под эту марку на год развязать себе руки в усилении власти. И дальше выбирать

• либо идти согласно своим предвыборным декларациям по пути создания новой системы.

• либо усиливать тезисную конструкцию "государство — это я".

Первый выбор интересен новизной. Второй очень напоминает мне то, что происходило в Беларуси в конце 1995 года. Как процессами, так и целыми фразами, которые употребляет президент.

И всё же мы пока не знаем, какой эффект на зрителя произвело выступление Зеленского. Поверил или нет. Результат будем наблюдать по рейтингам уже к середине декабря. Их динамика определить направленность внутриполитических процессов зимы-весны 2022. В любом случае события будут развиваться динамично!