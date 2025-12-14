Заявления о конце войны порождают кучу проблем

Меня читает много военных, поэтому сейчас коротко - война не закончится до марта 2026 года гарантированно.

Друзья, это просто "жесть". Я понимаю, что у нас тотальная катастрофа в коммуникации, но вы хоть понимаете, какие это последствия имеет на ведение боевых действий?

Любые заявления о том, что мир близко, что мы подписываем соглашение - вы понимаете, как это читают на фронте? Ежедневно я получаю десятки запросов от военных объяснить что происходит, потому что любое заявление, что конец войны близко - порождает кучу проблем. Например, для чего рисковать жизнью в штурме - если конец близко? Для чего выполнять задачи, если конец близко? Это я еще не комментирую, что происходит на фоне сериала с пленками о коррупции. Что думают военные, которые сейчас в резервах за копейки сидят, но не воюют и не могут выйти из ВСУ. Или те кто на обучении или восстановлении?

Меня читает много военных, поэтому сейчас коротко - война не закончится до марта 2026 гарантированно. В понедельник-вторник напишу развернутую аналитику на эту тему. Любые соглашения подписанные ранее марта будут дефакто нашей капитуляцией, такой риск тоже есть.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

