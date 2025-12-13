Трамп и Путин: союз 'идиота и маньяка'

Все инициативы Трампа пока заканчивались провалом. С ультиматумом Украине клинический идиот Трамп усилился союзом с маньяком-агрессором и военным преступником Путиным.
То есть политический невежда и лузер Трамп от такого союза становится невеждой и лузером в квадрате. Таким образом, нападки и ультиматумы Трампа Украине обречены. Дони уже завел сам себя в глухой капкан.
Откровенно и публично заняв позицию кремлевского упыря, Трамп автоматически стал пособником военного преступника-террориста. В его макитре под оранжевым зонтиком сложилась интересная формула, где агрессор становится жертвой, а жертва агрессором. Или по крайней мере между агрессором и жертвой президент США ставит знак "равно".
Таким образом, виртуальный мир старого инфантильного мальчика Дони, не имеет ничего общего с реальностью. Трамп давно публично заявляет: "Путин мой друг". Но каким образом в Овальном кабинете оказался президент США (лидер либерально-демократического мира), у которого в друзьях кровавый диктатор и военный преступник-террорист? Это большой вопрос уже к американскому народу. Избрав Трампа президентом, американцы подставили под чрезвычайную опасность не только США, но и весь мир.
Обидно, что кандидат в президенты Трамп уже давно не был для американского электората "кот в мешке". Дони никогда не прятал своих взглядов и всегда публично демонстрировал, что его язык и мозги между собой никак не сочетаются.
О персоне: Юрий Радухин
Юрий Радухин - публицист, политический эксперт, эксперт-аналитик Института Национальных Интересов.
