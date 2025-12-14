Укр
Почему Украина оказалась в такой ситуации как сейчас?

Павел Вернивский
14 декабря 2025, 09:01
Лично на мой взгляд все это началось не после прихода Трампа, а гораздо раньше. А именно когда у нас начали продвигать капитализм как основную идеологию для развития экономики.
фото: ua.depositphotos.com

Сразу скажу, что я лично ничего не имею против капитализма, но меня лично очень удивляла наивность людей, которые продвигали эту идеологию. Ну якобы, капитализм это благо, это благосостояние, это сотрудничество и взаимоподдержка. Все капиталистические страны у нас ставились на сторону добра. И нас даже верили, что вскоре придут какие-то западные "варяги" и построят здесь успешное государство.

Так что было не так с этой идеологией?

Основной принцип капитализма - выживают только сильнейшие. Конечно, в книгах по экономике это звучит не так прямолинейно и более завуалировано, но суть одна и та же. Ибо успех капитализма базируется на эффективности рынка, которому необходима конкуренция. И эта эффективность значит, что рано или поздно на рынке останется предприниматели, с лучшими ценами, качеством. В то время как менее эффективные игроки - проиграют конкуренцию и исчезнут.

Ну и поскольку часто речь идет о дальнейшем существовании, то игроки начинают нарушать правила честной конкуренции, искать возможности получить преимущество в игре и так далее. И если внутри государства еще могут быть институты, которые будут пытаться контролировать эти правила, то на межгосударственном уровне их просто нет.

Так вот. Главной проблемой нашей политики, которая базировалась на идеях капитализма, было то, что мы сели играть за стол, не понимая об этом правил игры.

Потому что мы зашли на поле жесткой конкуренции, как потенциальный сильный будущий конкурент! И понимая свой потенциал и угрозу для существующих игроков, нам следовало бы прагматично строить взаимоотношения со своими партнерами-конкурентами.

И у нас это важное правило к сожалению не поняли. Ну что партнеры могут быть и конкурентами одновременно. Поэтому мы пошли по пути самоуничтожения, который нам сумели впарить наши партнеры-конкуренты. Именно поэтому мы подписывали все что нам давали. Делали все что нам рекомендовали. Верили всем.

И такое наивное поведение сохранялось, пока миром руководили люди, которые умели скрывать свои истинные намерения. А сейчас, когда к власти пришла циничная, аморальная персона, которая не видит смысла что-то скрывать, то у нас наконец прозрели.

О персоне: Павел Вернивский

Павел Вернивский - экономист, аналитик, эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

