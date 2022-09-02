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Зависимость Украины от западной помощи не оставляет шансов мародерам

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

2 сентября 2022, 08:16

Почему НАБУ вскрыло громадные масштабы воровства гуманитарки в Запорожской области.

Флаг Украины, США
США будут требовать замены целых блоков государства / коллаж ua.depositphotos.com

Все очень просто. НАБУ работает с американцами. Американцы дают все большие объемы помощи за счет своих налогоплательщиков. Индейцы думают, что они и дальше будут безнаказанно грабить не только своих, но и американских налогоплательщиков. Но они забывают, что все имеет свою цену.

Потому НАБУ будет вскрывать все больше фактов воровства, а это будет давать аргументы Белому дому менять конкретные блоки правительства. Если вороватые украинские силовики не могут пресекать деятельность мародеров, то на их место придут силовики, которые будут курироваться Белым домом напрямую. Ну а как вы хотели? Вы хотели Южную Корею в Украине? Но так, чтобы иметь десятки миллиардов долларов и ничего не менять? Так не будет. Мразей будут системно менять, потому что нельзя победить в войне, где нужны огромные ресурсы за счет постоянного их расхищения и нерационального использования. США нужна история успеха в Украине, потому что эта история будет напрямую определять, какая архитектура безопасности будет в регионе после войны.

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Потому США будут требовать замены целых блоков прогнившего государства. А эти блоки напрямую связаны с целыми кланами, которые это государство грабили десятилетиями. Зависимость Украины от западной помощи не оставляет шансов мародерам. Их будут выбивать, а после войны их будут добивать люди вернувшиеся с фронта. Потому что Украина платит слишком огромную цену, чтобы потом все осталось, как до 24 февраля.

НАБУ
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