Завершение войны и рост влияния в мире: что ждет Украину в 2023 году

После победы в войне к Украине будут прислушиваться не только в Париже и Берлине, но и в Вашингтоне, Анкаре, Пекине, не говоря уж о Москве.

2023 год для Украины может ознаменоваться завершением войны, считает Загородний / Коллаж УНИАН, Главред

Судя по оценкам военных аналитиков и происходящему в Европе, война в Украине закончится либо летом, либо осенью 2023 года.

Европейцы изменили отношение к войне в Украине после того, как им не удалось убедить украинцев покончить жизнь коллективным самоубийством и сдаться России. Они поняли, что Украине придется помогать, чтобы быстрее завершить войну.

Европейцы делают это не из добрых побуждений, а из-за того, что у них возникли существенные проблемы в экономике, в первую очередь, связанные с разницей цен на энергоносители. В Европе цена на газ составляет тысячу долларов за тысячу кубометров, а в США – 300 долларов. Естественно, при таких условиях производство уходит в США. Иными словами, европейцы видят, что война на континенте не содействует росту экономики. Потому, скрипя зубами, они начинают больше помогать Украине, предоставлять больше оружия и систем ПВО.

Украина же, судя по всему, наладила производство дальнобойных ракет. Прилеты по военному аэродрому в Энгельсе – в 700 км от границы – вызвали шок у россиян. Это вполне мог быть советский разведывательный БПЛА Ту-141 "Стриж", который производился на харьковском заводе. "Стриж" идет со скоростью 1 тысяча км/ч, его дальность – 1 тысяча км. Учитывая, что никакая страна НАТО не даст нам дальнобойного оружия, похоже, что это добрые украинские самаритяне модернизировали "Стрижи" – поставили новый двигатель и прикрепили взрывчатку. По сути, это стала ракета Х-101, которыми Россия активно бомбит Украину. С советских времен у нас осталось еще приблизительно 100-150 таких БПЛА, фактически крылатых ракет.

Ходят слухи, что налажено производство дальнобойных "Вільх-2М", которые бьют на 200 км. Если посмотреть, как обстреливаются оккупированные Россией территории, то удары наносятся далеко за 150-200 км от линии разграничения. То есть они достают дальше, чем HIMARS.

Если все это действительно так, если будет запущено серийное производство дронов, это значит, что война закончится скорее.

Таким образом, то, насколько быстро закончится война, будет зависеть от украинского ВПК и его способности наладить производство достаточного количества оружия. Потому что при всем уважении к нашим партнерам помощи недостаточно. О причинах подробно поговорим после войны, но совершенно очевидно, что есть и политические причины, и нежелание усиливать Украину. Ведь наши партнеры понимают, что такое страна, которая победила в войне – к ней придется прислушиваться, причем прислушиваться не только в Париже и Берлине, но и в Вашингтоне, Анкаре и даже Пекине. Про Москву вообще молчу.

В общем, если выйдем на производство собственного оружия, которое быстрее будет уничтожать противника, то процесс освобождения захваченных Россией территорий пойдет быстрее.

Главный вопрос, который Украине предстоит решать в 2023 году, – это вопрос гарантий безопасности. Именно вопрос безопасности должен стать ключевым трендом в нашей стране на следующие десять лет. Речь идет и о безопасности наших торговых путей, и о выстраивании структуры армии и общества, скорее всего, в соответствии с израильской моделью, где армия является неотъемлемой частью общества, источником управленческих кадров, инноваций, и о получении гарантий от наших партнеров. Ведь без сильной армии и гарантий безопасности вкладывать в страну, которую сегодня-завтра снова могут начать уничтожать ракетами, никто не будет, а люди просто разъедутся – страна просто будет таять на глазах.

С восстановлением энергетики в 2023 году все проще, чем с оружием. В этом деле нам будут помогать больше и охотнее, ведь в этом есть и интерес европейских компаний, например, дашь трансформатор – потом будешь его и обслуживать, плюс деньги. Так что интерес европейцев – зайти на украинский рынок. Поскольку речь идет о гражданской продукции, ее будут поставлять: генераторы, трансформаторы и прочее.

Сложность с энергетикой будет состоять в том, что Россия, скорее всего, не прекратит наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Но, судя по тому, как украинцы уже адаптировались, это будет не так критично. Частный бизнес уже открыл коворкинги, в быту люди помогают друг другу, обзаводятся генераторами или аккумуляторами с инверторами дома. Также будут трудности с теплом. Но если зима будет не такая суровая, это будет не столь критично.

В любом случае, помогать Украине генераторами и другим оборудованием для поддержания нашей энергетики будут даже те страны, которые не поставляют оружие.

Кроме того, вероятнее всего, после войны возникнет политический кризис. И глубина его будет зависеть от того, что наша власть будет делать уже сейчас: как будет выстраивать военную экономику, обеспечивать людей работой, а также отвечать на накопившиеся вопросы. Как ей удастся выкрутиться – посмотрим.

Как бы там ни было, страна-победитель – это страна-победитель, потому после победы голос Украины будет очень весомым. Главное – конвертировать все эти возможности в конкретные преимущества для нашей страны, прежде всего, в экономическом плане, а также решить вопрос безопасности.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда