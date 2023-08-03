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Западу пора готовиться: что задумали Лукашенко и Путин?

Вадим Денисенко
3 августа 2023, 09:19
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Что общего между Нигером и белорусскими вертолетами над Польшей?
Западу пора готовиться: что задумали Лукашенко и Путин?
Пока трудно понять логику Лукашенко / коллаж: Главред, скриншоты

Уже сейчас россияне будут пробовать делать две новые точки напряжения в мире: одна на польско-белорусской границе, другая в Нигере.

Оба конфликта имеют целью одну вещь: отвлечь Запад от Украины, уменьшить поставки оружия и попытаться заставить Запад садиться за стол переговоров.

На этом фоне очень важно заявление США, что появление Вагнера в Польше равно применению 5 статьи НАТО, но это не значит что после заявления резко уменьшается люфт для россиян.

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Причин здесь несколько: россияне будут делать провокации из чужой страны и исходят из той логики, что никакого серьезного военного конфликта не будет. Будут пограничные провокации, поднятие ставок и, как вишенка на торте, обязательные угрозы ядерным оружием.

Пока трудно понять логику Лукашенко, но она, судя по всему, сводится к двум пунктам: 1. никакой большой войны не будет; 2. эта ситуация - шанс для него снова стать человеком, которому жмут руки мировые лидеры. Второй пункт мало реален, но мы все помним, как Каддафи, после изоляции, стал лучшим другом Европы, но, правда, потом плохо закончил.

Итак, пока, все выглядит так, что мы находимся в начальной точке этого конфликта и самый вероятный сценарий: следующие пару месяцев конфликт будет нарастать. Вероятность серьезных боевых столкновений невелика, но велика угроза игры ядерными мускулами. При этом, мы вынуждены будем держать довольно большие резервы на севере и северо-западе, потому что зеркальное повторение "Шебекино" никто не исключает.

Что касается Нигера, то эта страна дает почти треть урана от всего потребления ЕС (прежде всего для Франции). Заявление хунты о том, что они останавливают экспорт урана в Европу и подготовка наземной операции Францией (на территории страны есть французская военная база, между прочим) создает довольно сложную ситуацию прежде всего для французов. Для Франции, увязаться в войну в Нигере, на фоне того, что соседние Мали и Буркина Фасо заявили, что наземную операцию рассматривают, как вторжение на их территорию, может означать втягивание в серьезный конфликт в большой части Африки.

Что касается россиян, то они смогут там воевать исключительно силами Вагнера, что является плюсом для нас. Логика Путина в таких конфликтах очень проста: он дает определенную военную помощь и призывает лидера держаться до последнего (логика сработала с Мадуро и Асадом). В конце концов, сейчас ему нужно выиграть время и создать поле для поднятия ставок. Теперь многое будет зависеть именно от французской армии и ее готовности к быстрому разрешению конфликта.

Кратко подытоживая можем констатировать, что к зерновому соглашению, ЗАЭС и ядерному шантажу Россия добавила две точки для попыток поднятия ставок. Косвенно это говорит о том, что осеннее "окно для переговоров" почти закрыто. Одним из важных моментов будет объявление или не объявление мобилизации под соусом помощи Беларуси. Правда, зеркальный жест должен сделать и Лукашенко.

Но, как бы то ни было, нам нужно готовиться, как минимум, к нескольким очень важным вещам:

- Начнется большая информационная война в странах Запада. Суть этой войны сводится к формуле: "зачем давать столько Украине, нам надо подумать о собственной безопасности", особенно на фоне выборов в Польше;

- Нам уже сейчас нужно более активно готовиться к сложной зиме.

- нужно быть готовым к объявлению Россией новой волны мобилизации сейчас (у Путина есть время до октября, дальше выборы).

Кто такой Вадим Денисенко?

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - исполнительный директор Украинского института будущего, журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – окончил факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Источник

новости Польши Александр Лукашенко
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