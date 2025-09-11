Укр
Запад продолжает убеждать себя, что "это еще не война" - так было и с Гитлером

Виталий Портников
11 сентября 2025, 19:43
Именно так, шаг за шагом, нацистская Германия проверяла готовность мира реагировать.
Дерзкая атака России на Польшу может преследовать цель решения сразу нескольких задач.

Первая - тестирование "красных линий" НАТО. В Кремле хорошо знают, что главная слабость Запада - это не отсутствие оружия или финансов, а политическая воля. В идеале Москва хочет доказать несостоятельность Североатлантического альянса как коллективной институции. Это испытание адресовано лично Дональду Трампу, который не раз демонстрировал скепсис относительно союзнических обязательств США. Для Путина было бы победой показать миру, что американский президент не готов рисковать ради Варшавы или Вильнюса.

Второе - создание атмосферы страха в Центральной Европе. Террор и угроза войны всегда рождают политические крайности. Ультраправые и ультралевые силы, которые откровенно или скрыто симпатизируют Москве, получают шанс укрепить свои позиции. И тогда Европа все больше будет напоминать континент Орбана, где сотрудничество с Кремлем становится нормой, а солидарность с жертвами агрессии - "роскошью".

Третье - провоцирование дискуссии о собственной обороноспособности Европы. Кремль прекрасно понимает: чем больше европейцы будут говорить о необходимости укрепления собственных армий и восстановления оборонной промышленности, тем громче будут звучать голоса об уменьшении помощи Украине. Москва пытается убедить Запад в том, что лучше готовиться к гипотетической будущей войне, чем помогать Украине в войне, которая идет уже сейчас.

Четвертое - подпитка антиукраинских настроений. Потоки украинских беженцев в Европе уже стали удобным козырем для популистов, которые разжигают ксенофобию. Удар по Польше - это сигнал: война рядом, а украинцы - "напоминание", что война может прийти и в ваш дом. Кремль хочет, чтобы к украинцам относились как к обузе, а не как к союзникам в борьбе с агрессором.

Пятое - подготовка к более масштабным агрессивным действиям. Сейчас в Кремле могут просчитывать сценарии дальнейшей войны в зависимости от реакции Вашингтона и Брюсселя. Если ответ НАТО на удар по Польше окажется слабым, это станет для Путина приглашением к еще более дерзким шагам.

Именно так, шаг за шагом, нацистская Германия проверяла готовность мира реагировать - из Рейнской области, из Судет, из Праги. И каждый раз Запад убеждал себя, что "это еще не война", что "это еще можно пережить".

Теперь Путин действует так же. И от того, хватит ли решимости НАТО ответить на удар по Польше, зависит не только судьба Украины, но и судьба самого Запада.

О персоне: Виталий Портников

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Запад продолжает убеждать себя, что "это еще не война" - так было и с Гитлером

Что готовит Россия в Донецкой области и чего ждать в других регионах: интервью со Снегиревым
