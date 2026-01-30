Укр
Зачем Трамп просто попиарился на похищении Мадуро

Игорь Эйдман
30 января 2026, 19:10
Наконец, история похищения Мадуро группой американских "Рэмбо" — готовый сюжет голливудского боевика.
Трамп и Мадуро / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, instagram.com/nicolasmaduro

В роли Трампа — Саша Барон Коэн.

То, что происходит в США, напоминает голливудский фильм. Это смесь фантастической антиутопии, чёрной комедии и боевика.

Истории с ICE, пограничной охраной, убийствами в Миннесоте — это какая-то антиутопия в стилистике "Безумного Макса". По стране бродит банда похитителей людей, которые убивают тех, кто пытается оказать им сопротивление, и всё это считается законным.

видео дня

Личная история Трампа — его комичный нарциссизм и бахвальство, маниакальное стремление получить Нобелевскую премию мира и другие крутые цацки, откровенный холуяж окружения и патологическое стяжательство алчной семейки — очень похожа на сатирическую абсурдистскую комедию в стиле Саши Барона Коэна, вроде "Бората" и "Диктатора".

Наконец, история похищения Мадуро группой американских "Рэмбо" — готовый сюжет голливудского боевика. И, как часто бывает в таких фильмах, героизм бойцов используют в своих целях циничные политики. Трамп просто попиарился на похищении Мадуро, а преступная хунта практически в полном составе продолжает господствовать в Венесуэле.

О персоне: Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Дональд Трамп Николас Мадуро Игорь Эйдман
