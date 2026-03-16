Война вокруг Ирана меняет правила мировой игры: Денисенко о проблеме для Украины

Вадим Денисенко
16 марта 2026, 19:10
Война в Персидском заливе показывает, что новый мир будет одновременно биполярным (Китай и США).
Трамп и Иран / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

На фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке и усиления соперничества между ведущими мировыми державами все более очевидной становится трансформация глобального порядка. В колонке политолог и аналитик Вадим Денисенко анализирует, почему ситуация вокруг Ирана создает политическую дилемму для Дональда Трампа и как это может повлиять на роль США в мире. Он также обращает внимание на новые правила международной политики и вызовы, к которым Украина пока не готова. Подробнее — в материале автора.

Трамп не может придумать, как объявить победу в Иране. И это проблема для нас.

Главная проблема Трампа, а значит и всех нас, заключается в том, что у него нет хороших карт. Без свержения режима в Иране он однозначно проиграет на Ближнем Востоке. И это повлияет на роль США в мире в ближайшие годы

1. Война в Персидском заливе открывает новый этап истории, когда весь мир понимает, что у США есть огромные, но ограниченные возможности. Если смотреть шире, то три крупнейшие военные державы — США, Китай и Россия — несмотря на свою военную мощь, не могут диктовать всему миру свои правила игры. Но парадокс ситуации заключается в том, что и Китай, и США будут и в дальнейшем пытаться диктовать свои правила игры, и эти правила поддержит мир. Но главная проблема заключается в том, что они не смогут быть гарантами неизменности этих самых правил. А это, в свою очередь, приведет к дальнейшей турбулентности в мире.

2. Война в Персидском заливе демонстрирует, что новый мир будет одновременно биполярным (Китай и США) и многополярным, где каждый гегемон будет пытаться опираться на региональных лидеров. А эти самые лидеры попытаются одновременно играть за две команды. Это было видно и раньше, но сейчас становится еще более очевидным.

3. Главный маркер разделения "свой-чужой" будет пролегать по линии закупок оружия: чье оружие ты покупаешь, значит той команде ты более предан. Все остальные маркеры будут максимально размытыми.

4. А теперь о нас. Мы не готовы к этим новым правилам игры, которые будут доминировать в ближайшие 15–20 лет. Не готовы прежде всего ментально, потому что не мыслим этими категориями. Эти новые правила игры будут влиять на переговоры по войне, но мы отмахиваемся от этого, как от мух. Они будут влиять на целостность Европы. Но для нас это далекие и ненужные темы. К сожалению.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

