Станет ли Усик новым игроком в украинской политике: прогноз Денисенко

Встреча с Трампом может стать для боксёра трамплином в большую политику и создание собственного проекта.

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Усик в Белом доме / коллаж: Главред, фото: x.com, Марго Мартин, скриншот из видео

На фоне роста интереса к будущей политической конфигурации Украины все чаще предметом дискуссий становятся не только действующие политики, но и публичные фигуры с высоким уровнем общественного доверия. Политолог Вадим Денисенко анализирует перспективы возможной политической карьеры абсолютного чемпиона мира по боксу Александра Усика, его потенциальный электоральный ресурс и влияние недавней встречи с Дональдом Трампом на политические амбиции спортсмена. Подробнее о возможных сценариях развития событий — в колонке автора.

Встреча Усика с Трампом породила массу конспирологии. Некоторые пишут, что это проект Пинчука или Левочкина. Кто-то говорит, что в офисе президента хватаются за сердце. Но, похоже, у нас появился еще один политический проект.

1. Что бы там ни говорил Усик, но он начал политическую игру. И вероятность его появления на предстоящих выборах относительно высока. Нужно сразу заметить: есть сразу три варианта: президентские выборы, парламентские выборы и выборы в Киеве. Столичные опросы, между прочим, наиболее обнадеживающие для Усика. И их результаты, действительно, вызвали неподдельное беспокойство у тех, кто причастен к столичной политике.

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2. Когда мы говорим об общеукраинском уровне, то Усик, действительно, входит в топ-5 людей с самым высоким рейтингом доверия в Украине. Просто для понимания: доверие — это, теоретически, максимально возможный результат на выборах. Доверие не всегда превращается в политический результат. И пока социология по Усику не показывает нам этой трансформации. До последнего времени президентские рейтинги Усика и рейтинги его возможной политической партии не показывали результата выше 3,5%. Но это уже неплохие стартовые условия и, на мой взгляд, он точно может провести в парламент свою фракцию (сейчас проходной барьер 5%).

3. На сегодняшний день ключевая гипотеза заключается в том, что он может стать лидером так называемого "ватного" электората. Год назад я проводил большое исследование и пришел к выводу, что в Украине этот самый "ватный" электорат составляет примерно 20%. Из них 2–3 процента — это упорные путинисты, а остальные — в разной степени относятся к категории "какая разница". Сейчас этот электорат активно ищет себя и своих политиков. Он уже довольно распылен между различными политическими проектами, и существует очень высокая вероятность, что он "растворится" в разных партиях.

4. Может ли что-то изменить появление Усика? Прежде всего стоит обратить внимание на то, что Усик сознательно или бессознательно, но работает сразу в двух плоскостях: русская церковь и Крым Божий с одной стороны и эксплуатация казацкого мифа с другой. Эта шизофрения (точнее, двойное мышление) характерна для широких масс украинцев, и для них она не будет выглядеть чем-то противоречивым. Но у нее есть свои пределы. И эти пределы (при правильной работе оппонентов) — фактическое лояльное отношение к Русской церкви (а это максимум 25–27%). Опять же, это не значит, что он сможет их всех аккумулировать. Здесь я говорю о теоретически возможном максимальном результате. И повторюсь, на этом поле уже есть серьезная конкуренция. Исходя из этого, я считаю, что Усик имеет все шансы провести в парламент свою политическую силу и имеет шансы разгонять ее рейтинг до 10-12% (отдельно хочу подчеркнуть — это исключительно гипотеза, исходя из сегодняшних исходных данных).

5. Поможет ли Трамп Усику? Появление Усика на дне рождения Трампа — это резкий скачок в повышении политических ставок. Как это работает? Логика здесь следующая: если он разговаривает с Трампом о мире, то он может говорить и с кем угодно. Для любого политика в мире фото с Усиком — это плюс для его избирателя. Поэтому встреча с Трампом — поднимает рейтинг Усика и открывает двери во многие другие кабинеты, кто бы там что ни говорил. Одним словом, у нас, похоже, родился еще один политический проект под звездной эгидой. Содержание, как всегда, вторично.

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О личности: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра "Деловая Столица", народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 году окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 году — факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича), соучредитель Espreso TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут", пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020–2023). С сентября 2023 года по настоящее время — советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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