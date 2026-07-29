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Почему закон Грема-Блюменталя не нанесет России ощутимого удара: Денисенко назвал причину

Вадим Денисенко
29 июля 2026, 19:10
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Политический эксперт объяснил, почему, несмотря на высокую вероятность принятия закона Грема-Блюменталя, его реальное влияние на Россию будет ограниченным.
Почему закон Грема-Блюменталя не нанесет России ощутимого удара: Денисенко назвал причину
Встреча Зеленского и Трампа / Коллаж: Главред, фото: Telegram ОП

В Вашингтоне готовится к принятию закон Грема-Блюменталя - очередной пакет санкционного давления на Россию, направленный против нефтяной торговли с Китаем и Индией, экспорта сжиженного газа с Ямала и банковской системы РФ. Политический эксперт Вадим Денисенко считает, что вероятность принятия закона очень высока, однако его практическая эффективность вызывает серьёзные сомнения. В своей колонке он объясняет, почему опыт торгового противостояния США и Китая ставит под сомнение эффективность новых ограничений и какого реального эффекта стоит ожидать от этого документа. Публикуем мнения автора на языке оригинала.

Закон Грема-Блюменталя. Почему у него минимум шансов на реализацию?

Я уверен на 90%, что закон будет принят. Но его успешная реализация - это большой вопрос с, в основном, неутешительными выводами для нас.

видео дня

1. Этот закон, если отбросить мелочи, направлен, де-факто, на три вещи: ограничить нефтяную торговлю РФ с Китаем и Индией; нанести удар по возможностям экспорта сжиженного газа с Ямала (среди участников проекта Тимченко - французы и две китайские компании); и нанести удар по российской банковской системе.

2. В течение 2025 года мы наблюдали масштабное торговое противостояние между КНР и США, в результате которого Трамп был вынужден отступить. На заоблачные пошлины Китай ответил блокировкой экспорта редкоземельных металлов. И Трамп был вынужден с честью капитулировать. За год ситуация не изменилась.

3. Что касается Ямала, этот закон, возможно, частично сработает. Но только частично. Что касается банков, то, кроме удорожания определенных процессов, ни о каких весомых ударах речи не идет. Это нужно было делать в 2022 году.

4. В итоге у нас будет несколько вещей:

- красивую картинку;

- слабый козырь в переговорах Трампа с Си, которые должны состояться через полтора месяца;

- некоторое удорожание логистических и банковских расходов для россиян.

К сожалению, этот закон не панацея. Поэтому не стоит возлагать на него слишком большие надежды.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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