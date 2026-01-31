До сих пор, россия стабильно и легально продолжает торговлю с европейскими странами.

Макрон и Путин

Между тем, с 2022 года между Францией и россией сохраняется стабильная торговля ураном…

В то время как, против россии введено наибольшее в мире количество санкций, нежели против любой другой страны, а Франция является одной из наиболее активных стран в вопросах поддержки Украины и противодействия российской агрессии, между Францией и россией сохраняется стабильная торговля… ураном!

Франция продолжает стабильный импорт обогащённого урана, из россии, но, посредством схем связанных Казахстаном и Узбекистаном.

Импортёром является французская компания Orano (в прошлом Areva), а экспортная продукция в виде отработанного урана осуществляется с специализированного предприятия в Северске, а так же Uranium one, которое является единственным в мире промышленным объектом, способным выполнять такую переработку.

Но тут следует отметить, что ядерная отрасль россии наименее подвержена санкциям, по сравнению со всеми остальными, поскольку зависимость многих европейских от российского урана даже глубже и масштабнее, нежели от газа или нефти.

До сих пор, россия стабильно и легально продолжает торговлю с европейскими странами, с ядерной энергетикой, получая живую валюту без каких-либо ограничений.

К сожалению, до сих пор, не МАГАТЭ, ни кто-либо другой, не ограничил российскую ядерную отрасль и энергетику так, чтобы она впала в беспробудный анабиоз.

Санкции, правильные, целенаправленные, концентрированные… Нет, не слышали.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

