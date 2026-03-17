Когда закончится война: реалистичный прогноз Казанского

Снятие санкций отсрочило финансовый крах РФ и окончание войны.

На фоне глобальной геополитической турбулентности и новых энергетических игр на Ближнем Востоке вопрос о завершении боевых действий в Украине вновь вступает в фазу стратегической неопределенности. Несмотря на надежды на скорое дипломатическое решение, реалии на фронте и в экономиках воюющих сторон диктуют свои условия. Известный журналист и политический обозреватель Денис Казанский, который годами тщательно исследует российскую внутреннюю повестку дня, выделяет три ключевых фактора, способных реально остановить агрессию Кремля. В своей новой колонке автор анализирует, как снятие нефтяных санкций Администрацией Трампа повлияло на ресурсную устойчивость РФ и почему массовая усталость российского общества является единственным действенным предохранителем против амбиций диктатора. Об иллюзорности уступок и реальных сценариях финала войны — читайте в материале.

Тема окончания войны в Украине снова отходит на второй план. После определенных надежд на какую-то договоренность стало ясно, что никакого прекращения огня в обозримом будущем не будет. А когда будет? На мой субъективный взгляд, исходя из того, что я вижу, постоянно наблюдая за российской повесткой дня, есть три решающих фактора, которые повлияют на окончание войны.

1. Смерть или отстранение от власти Владимира Путина.

2. Исчерпание Россией ресурсов для ведения войны.

3. Повальная усталость российского общества и разочарование россиян в самой идее захвата Украины.

Рассмотрим каждый из этих факторов отдельно.

1. Я убежден, что Владимир Путин — параноидальный психопат, зацикленный на идее уничтожения украинской государственности в том или ином виде. Это видно по многим признакам, которые можно разобрать в отдельном посте. Но, думаю, многие со мной согласятся. У Путина к Украине особое отношение, ни одно другое государство не вызывает у него желания цитировать какие-то договоры 400-летней давности и вспоминать половцев. Война с Украиной — прежде всего его личная прихоть. Он будет продолжать ее, пока сможет. Не станет Путина — война остановится с вероятностью 99%. Но сколько он еще пробудет у власти, никто не знает. Возможно, он завтра сдохнет, а может, еще 15 лет будет сидеть в бункере, пуская слюну на документы. Прогнозировать это невозможно.

2. "Хотелки" Путина упираются в ресурсы для продолжения войны. До атаки Трампа на Иран здесь был виден определенный просвет — в начале 2026 года российские ресурсы подходили к исчерпанию. Статистика за январь и февраль показала финансовую катастрофу. Из-за огромного дефицита бюджета его пришлось урезать на 10% уже в начале марта. Почти во всех отраслях российской экономики произошел резкий спад. Перестало хватать денег даже на военные заказы, и некоторые оборонные заводы снизили объемы производства. Все указывало на то, что Путину придется вскоре поставить войну на паузу, и это давало надежду на прекращение огня в этом году. Но тут на помощь поспешил друг Дональд, который снял санкции с российской нефти. Теперь Россия, вероятно, исправит свое положение и отползет от финансовой пропасти. Какой эффект это даст — зависит от продолжительности войны в Иране и от того, вернет ли Трамп санкции против российской нефти.

3. Ну и понятно, что воевать с Украиной Путин не смог бы, если бы эта идея была абсолютно непопулярной в российском обществе. Поэтому здесь постарались — долгие годы пропаганда дегуманизировала украинцев, продвигала идею о том, что ни украинской культуры, ни украинского языка на самом деле нет, что всех нас придумал немецкий шпион Ленин во вред России, и что дело чести для России — уничтожить нас всех или заставить быть русскими. В итоге, в 2022 году "братский народ" абсолютным большинством поддержал вторжение в Украину.

Однако спустя четыре года идея продолжения войны и захвата Украины имеет значительно меньшую поддержку среди россиян. Сейчас даже на провоенных Z-каналах очевидна массовая усталость от позиционной мясорубки. Многие прямо пишут, что война потеряла смысл и изжила себя. Что на фронте из-за дронов наступил позиционный тупик, Россия несет огромные потери. Наступать невозможно, а пятый год заваливать посадки трупами – бессмысленно. Даже провластные Z-блогеры признают, что заявленные Путиным цели "СВО" неосуществимы, и настало время останавливать войну. Такие посты и заявления я много разбирал и цитировал на своем YouTube.

Вести войну, когда подавляющая часть населения выступает против, не сможет ни один диктатор, если он хоть немного заботится о стабильности своей власти. Ни одна диктатура не бывает успешной без опоры на значительную часть общества. Поэтому Путин будет вынужден пойти на прекращение войны, если "СВО" станет тотально непопулярной (в идеале нужно достичь такого эффекта, чтобы население РФ тошнило от самого упоминания о войне с Украиной, чтобы в эту сторону даже никто не смотрел).

Вот когда по второму и третьему пунктам наступит предел — тогда можно будет ожидать от Путина реальных шагов к миру. Пока что мы видим определенный просвет. Тенденции к исчерпанию ресурсов и усилению усталости от войны есть, но не настолько значительные, чтобы остановить одержимого войной психопата.

Что касается сдачи Донбасса или каких-то уступок в сокращении украинской армии, то обсуждать это как реальные шаги к миру просто смешно. Безумец, который бредит половцами и картами XV века, на которых "нет Украины", никогда никаким Крматорском не удовлетворится. И придумает 10 новых причин, чтобы продолжать войну дальше. Верить, что Путина можно ублажить Краматорском или Дружевкой, и что он воюет ради того, чтобы захватить лишь несколько районов Донецкой области и отвалить от нас, может лишь полный невежа, который ничего не знает и не понимает о современной России.

О личности: Денис Казанский Денис Казанский — уроженец Донецка, украинский блогер, политический обозреватель и журналист. Вынужденный переселенец в связи с войной на Донбассе. Автор книг о Донбассе: "Черная лихорадка", "Как Украина теряла Донбасс". Один из представителей Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В 2017 году вошел в Топ-20 политических блогеров Украины в Facebook по рейтингу Espreso TV, пишет Википедия. Ведет популярный YouTube-канал.

