Кремль обнажил Россию ради Москвы: Коваленко о подлинном смысле парада 9 мая

Украина не просто дала разрешение на проведение парада, а Зеленский не просто приказал не обстреливать Красную площадь в это время.

Парад в Москве / Коллаж: Главред, фото: скриншот

На фоне усиления украинских ударов по российскому тылу и нервной реакции Кремля на любые угрозы для 9 мая, парад в Москве в этом году превратился не столько в демонстрацию силы, сколько в индикатор внутренних страхов РФ. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко анализирует, как изменились возможности Украины, почему Россия фактически оголила регионы ради защиты столицы и что на самом деле показало отсутствие техники на Красной площади. Подробнее — в материале.

Пятый год подряд "СВО" с ее "демилитаризацией" и "денацификацией" "идут по плану", при этом Украина дает разрешение России проводить парад Победы 9 мая. Это показательно, это лакмусовая бумажка. Неслучайно такой приказ появился именно в этом году. Ведь президент Украины мог бы издать такой указ и в предыдущие годы, но не издавал, потому что мы объективно оцениваем ситуацию как на поле боя, так и в тылу РФ.

В 2022-м и 2023-м мы активно проводили контрнаступление, чем унижали Россию, ведь накануне нашего контрнаступления 2023 года в РФ царили паника и неопределенность. Впрочем, тогда мы не прибегали к такому информационно-психологическому давлению по одной причине: на тот момент у нас не было инструментов, которые позволили бы сорвать парад в России. Но впоследствии такие инструменты появились, а в 2024 году их применение расширилось. В 2025 году началось их использование, а в 2026 году — их уверенное количественное и качественное масштабирование и установление контроля над средним и глубоким тылом РФ. Горящие Туапсе, Пермь, Усть-Луга, Новороссийск, а также удары по "Прогрессу", Воткинскому заводу и т. д. – все это не даст солгать. Украина действительно сейчас держит Россию на крючке. И в этом году мы поступили адекватно: имея инструментарий воздействия на Россию, мы дали разрешение на проведение парада. При этом мы не преувеличиваем наши возможности и не устраиваем пафосных представлений, а действуем в соответствии с имеющейся реальностью. А реальность такова: Россия не может защитить себя от наших ударов, поэтому стягивает из других регионов ПВО, чтобы прикрыть Москву и Московскую область ради парада, чтобы 9 мая порадовать кремлевского дедушку с Альцгеймером.

При этом российским властям плевать, что будет происходить в других регионах, федеральных округах и областях РФ – пусть они горят и пылают, пусть там все взрывается! Главное – чтобы Путин увидел парад и порадовал своих африканских друзей. Конечно, нас такая реальность радует, но россиян это крайне угнетает. Они очень хорошо понимают свое положение. Украину не запугало ни российское ядерное оружие, ни то, что над Верховной Радой пролетела "Гербера" с камерой. Да вы что, какие молодцы – сняли на видео Верховную Раду! Но зачем? Разве у вас нет координат ВРУ, чтобы нанести по ней удар баллистикой или "Орешником"? Нет? Все просто: открываете Google Maps, когда появляется интернет, смотрите координаты и наносите удар. Что тут сложного? В общем, Украина не просто дала разрешение на проведение парада, а Зеленский не просто приказал не бить по Красной площади в это время. Это сделано не потому, что мы такие добрые и хорошие. Главное – обмен пленными.

Тысяча наших пленных вернутся домой. Другими словами, вы выторговали за эти пару часов спокойствия кремлевского дедушки жизнь и здоровье наших пленных, для которых каждый час в плену — это пытки, издевательства и ад. Усть-Луга, Пермь, Туапсе, Новороссийск и даже Кремль подождут, если у нас появится беспрецедентная возможность провести обмен тысяча на тысячу. Меня не интересует жизнь и здоровье российских военнопленных, поскольку я хорошо знаю, что Украина полностью соблюдает Женевские конвенции. Зато россияне издеваются над нашими ребятами и девушками, оказавшимися в плену, поэтому для нас самое важное — как можно быстрее вернуть наших домой.

Главный вопрос – а где техника? Техники на параде не было. Впервые с 2007 года россияне не демонстрировали технику на параде. Многие начали говорить, что парад прошел без техники, потому что ее просто нет. К сожалению, она есть, хотя ее и стало значительно меньше, в России действительно ее дефицит. Впрочем, она могла бы найти роту танков, ББМ, БТР, БМП, БМД, дивизион артиллерии и реактивных систем залпового огня – и вот такой-то, но парад техники состоялся бы. Плюс можно было бы пригнать несколько единиц средств ПВО и вытащить "Армату", которая не воюет в зоне боевых действий. Впрочем, россияне этого не сделали. Почему? Для того, чтобы подготовить технику к репетициям парада и провести их, нужно заранее разместить эту технику на территории Московской области, вблизи самой Москвы. Это была бы довольно компактная площадка, по которой легко нанести удар дронами или "Фламинго".

При этом нет гарантии, что эту технику удастся защитить. А в репетициях она участвует не один день. Ее готовят заранее, она стоит там днями и ночами. Поэтому россияне не были уверены, что смогут обезопасить ее от ударов. И это еще одна демонстрация уязвимости и бессилия России. О гостях я особо говорить не буду, потому что, кроме Лукашенко, там были какие-то непонятные персонажи. Лукашенко же постоянно появляется рядом с Путиным — такая себе привычная декорация. Кроме того, на параде в этом году появились северокорейские военные со своими характерными хромированными автоматами. Это тоже показательно. Ведь как бы развивались события в Курской области, если бы не северокорейские военные? И по какому телевидению и на каком языке жители Суджи смотрели бы 9 мая? С другой стороны, неизвестно, есть ли в Суджи местные жители, учитывая то, как Россия "освобождала" этот город – от Суджи почти ничего не осталось. В общем, этот парад был довольно жалкое зрелище.

Он стал своеобразной лакмусовой бумажкой страхов. Ведь истерия просто бушевала в информационном пространстве Российской Федерации. Это лакмусовая бумажка, демонстрирующая реальные возможности России и ее реальное состояние на пятый год войны. А самое интересное то, что дальше будет хуже.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

