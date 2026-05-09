Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Кремль обнажил Россию ради Москвы: Коваленко о подлинном смысле парада 9 мая

Александр Коваленко
9 мая 2026, 19:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
Украина не просто дала разрешение на проведение парада, а Зеленский не просто приказал не обстреливать Красную площадь в это время.
Кремль обнажил Россию ради Москвы: Коваленко о подлинном смысле парада 9 мая
Парад в Москве / Коллаж: Главред, фото: скриншот

На фоне усиления украинских ударов по российскому тылу и нервной реакции Кремля на любые угрозы для 9 мая, парад в Москве в этом году превратился не столько в демонстрацию силы, сколько в индикатор внутренних страхов РФ. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко анализирует, как изменились возможности Украины, почему Россия фактически оголила регионы ради защиты столицы и что на самом деле показало отсутствие техники на Красной площади. Подробнее — в материале.

Пятый год подряд "СВО" с ее "демилитаризацией" и "денацификацией" "идут по плану", при этом Украина дает разрешение России проводить парад Победы 9 мая. Это показательно, это лакмусовая бумажка. Неслучайно такой приказ появился именно в этом году. Ведь президент Украины мог бы издать такой указ и в предыдущие годы, но не издавал, потому что мы объективно оцениваем ситуацию как на поле боя, так и в тылу РФ.

В 2022-м и 2023-м мы активно проводили контрнаступление, чем унижали Россию, ведь накануне нашего контрнаступления 2023 года в РФ царили паника и неопределенность. Впрочем, тогда мы не прибегали к такому информационно-психологическому давлению по одной причине: на тот момент у нас не было инструментов, которые позволили бы сорвать парад в России. Но впоследствии такие инструменты появились, а в 2024 году их применение расширилось. В 2025 году началось их использование, а в 2026 году — их уверенное количественное и качественное масштабирование и установление контроля над средним и глубоким тылом РФ. Горящие Туапсе, Пермь, Усть-Луга, Новороссийск, а также удары по "Прогрессу", Воткинскому заводу и т. д. – все это не даст солгать. Украина действительно сейчас держит Россию на крючке. И в этом году мы поступили адекватно: имея инструментарий воздействия на Россию, мы дали разрешение на проведение парада. При этом мы не преувеличиваем наши возможности и не устраиваем пафосных представлений, а действуем в соответствии с имеющейся реальностью. А реальность такова: Россия не может защитить себя от наших ударов, поэтому стягивает из других регионов ПВО, чтобы прикрыть Москву и Московскую область ради парада, чтобы 9 мая порадовать кремлевского дедушку с Альцгеймером.

видео дня

При этом российским властям плевать, что будет происходить в других регионах, федеральных округах и областях РФ – пусть они горят и пылают, пусть там все взрывается! Главное – чтобы Путин увидел парад и порадовал своих африканских друзей. Конечно, нас такая реальность радует, но россиян это крайне угнетает. Они очень хорошо понимают свое положение. Украину не запугало ни российское ядерное оружие, ни то, что над Верховной Радой пролетела "Гербера" с камерой. Да вы что, какие молодцы – сняли на видео Верховную Раду! Но зачем? Разве у вас нет координат ВРУ, чтобы нанести по ней удар баллистикой или "Орешником"? Нет? Все просто: открываете Google Maps, когда появляется интернет, смотрите координаты и наносите удар. Что тут сложного? В общем, Украина не просто дала разрешение на проведение парада, а Зеленский не просто приказал не бить по Красной площади в это время. Это сделано не потому, что мы такие добрые и хорошие. Главное – обмен пленными.

Тысяча наших пленных вернутся домой. Другими словами, вы выторговали за эти пару часов спокойствия кремлевского дедушки жизнь и здоровье наших пленных, для которых каждый час в плену — это пытки, издевательства и ад. Усть-Луга, Пермь, Туапсе, Новороссийск и даже Кремль подождут, если у нас появится беспрецедентная возможность провести обмен тысяча на тысячу. Меня не интересует жизнь и здоровье российских военнопленных, поскольку я хорошо знаю, что Украина полностью соблюдает Женевские конвенции. Зато россияне издеваются над нашими ребятами и девушками, оказавшимися в плену, поэтому для нас самое важное — как можно быстрее вернуть наших домой.

Главный вопрос – а где техника? Техники на параде не было. Впервые с 2007 года россияне не демонстрировали технику на параде. Многие начали говорить, что парад прошел без техники, потому что ее просто нет. К сожалению, она есть, хотя ее и стало значительно меньше, в России действительно ее дефицит. Впрочем, она могла бы найти роту танков, ББМ, БТР, БМП, БМД, дивизион артиллерии и реактивных систем залпового огня – и вот такой-то, но парад техники состоялся бы. Плюс можно было бы пригнать несколько единиц средств ПВО и вытащить "Армату", которая не воюет в зоне боевых действий. Впрочем, россияне этого не сделали. Почему? Для того, чтобы подготовить технику к репетициям парада и провести их, нужно заранее разместить эту технику на территории Московской области, вблизи самой Москвы. Это была бы довольно компактная площадка, по которой легко нанести удар дронами или "Фламинго".

При этом нет гарантии, что эту технику удастся защитить. А в репетициях она участвует не один день. Ее готовят заранее, она стоит там днями и ночами. Поэтому россияне не были уверены, что смогут обезопасить ее от ударов. И это еще одна демонстрация уязвимости и бессилия России. О гостях я особо говорить не буду, потому что, кроме Лукашенко, там были какие-то непонятные персонажи. Лукашенко же постоянно появляется рядом с Путиным — такая себе привычная декорация. Кроме того, на параде в этом году появились северокорейские военные со своими характерными хромированными автоматами. Это тоже показательно. Ведь как бы развивались события в Курской области, если бы не северокорейские военные? И по какому телевидению и на каком языке жители Суджи смотрели бы 9 мая? С другой стороны, неизвестно, есть ли в Суджи местные жители, учитывая то, как Россия "освобождала" этот город – от Суджи почти ничего не осталось. В общем, этот парад был довольно жалкое зрелище.

Он стал своеобразной лакмусовой бумажкой страхов. Ведь истерия просто бушевала в информационном пространстве Российской Федерации. Это лакмусовая бумажка, демонстрирующая реальные возможности России и ее реальное состояние на пятый год войны. А самое интересное то, что дальше будет хуже.

О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко специально для Главреда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Александр Коваленко война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Попытки оккупантов блокируются": в ВСУ сказали, как РФ использует "перемирие" на фронте

"Попытки оккупантов блокируются": в ВСУ сказали, как РФ использует "перемирие" на фронте

18:57Фронт
Зеленский обратился к новому премьеру Венгрии Мадьяру после инаугурации — что он сказал

Зеленский обратился к новому премьеру Венгрии Мадьяру после инаугурации — что он сказал

18:52Мир
Украинские штурмовики прорвали оборону РФ: подробности дерзкой операции

Украинские штурмовики прорвали оборону РФ: подробности дерзкой операции

17:52Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Продукт, о котором все забыли: что в СССР годами ели вместо йогурта

Продукт, о котором все забыли: что в СССР годами ели вместо йогурта

Кремль выдвинул новое условие для мира: в ISW объяснили, чего на самом деле хочет Путин

Кремль выдвинул новое условие для мира: в ISW объяснили, чего на самом деле хочет Путин

Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может быть продлено - детали

Трамп заявил, что перемирие между Украиной и РФ может быть продлено - детали

Колорадский жук исчезнет, а урожай вырастет: что посадить рядом с картошкой

Колорадский жук исчезнет, а урожай вырастет: что посадить рядом с картошкой

Четырем знакам зодиака вот-вот повезет: удача наконец-то улыбнется

Четырем знакам зодиака вот-вот повезет: удача наконец-то улыбнется

Последние новости

19:51

Признаки переувлажнения огорода: ошибки полива могут погубить урожай

19:10

Кремль обнажил Россию ради Москвы: Коваленко о подлинном смысле парада 9 маямнение

18:57

"Попытки оккупантов блокируются": в ВСУ сказали, как РФ использует "перемирие" на фронте

18:52

Зеленский обратился к новому премьеру Венгрии Мадьяру после инаугурации — что он сказал

18:51

Не только "будь ласка": как правильно ответить на "дякую" на украинском языкеВидео

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
18:41

"Это было лучшее решение": садоводы делятся секретами борьбы с улитками

18:31

Древнее серебро: на заброшенной ферме нашли клад возрастом 1100 лет

18:24

Победительница Евровидения отказалась спеть в юбилейном шоу: что случилось

18:02

Остается ли химия на посуде после мытья: хозяек предупредили об опасностиВидео

Реклама
17:52

Украинские штурмовики прорвали оборону РФ: подробности дерзкой операции

17:51

Ударит +5 и налетят грозовые дожди: Украину накрывает непогода

17:37

"Перемалывание живой силы": СМИ раскрыли колоссальные потери РФ на войне

17:34

Кто влюбляется с первого взгляда, а кто долго присматривается: как любят разные знаки зодиака

17:04

Кому нужно молиться в праздник 10 мая: приметы

17:04

Собака, прожившая годы в клетке, впервые почувствовала любовьВидео

16:41

Резкое похолодание с заморозками движется на Львовщину: когда погода изменится

16:32

"Готовимся к дальнейшим решениям": Зеленский высказался о вступлении Украины в ЕС

16:24

Вместо химикатов и спреев: какое садовое растение отпугивает кротов и клещей

16:16

В Одессе киллер хотел расстрелять офицера: кем оказался задержанныйВидео

16:02

Военный назвал даты нового массированного удара РФ — когда может произойти атака

Реклама
15:42

Женщина отказалась от дома ради круиза: что стало настоящим кошмаром

15:33

Орел или решка — как правильно класть деньги под порог, чтобы привлечь богатство

15:20

Как выбирать сладкую клубнику: фермеры раскрыли, на что смотреть при покупке

15:18

Почему 10 мая нельзя копать и пахать: какой церковный праздник

15:15

Будут ли удары по Киеву в ближайшее время: у Путина сделали новое заявление

15:07

Когда заработает система штрафных баллов для водителей – в МВД раскрыли детали

14:26

Выдал неожиданную фразу: Путин впервые оценил парад в Москве 9 мая

14:10

Жирные пятна с одежды исчезнут за считанные минуты: гениально простой трюк

14:09

Один куст может защитить весь огород: что хорошо растёт рядом с укропомВидео

13:49

"Шили для королей": как выглядит самая дорогая женская одежда в УкраинеВидео

13:24

Россия перебросила 90-ю танковую дивизию на горячий участок — ДШВ

13:20

Что будет в последние дни перед концом света: как изменятся люди

12:53

Кремль выдвинул новое условие для мира: в ISW объяснили, чего на самом деле хочет Путин

12:39

Не Лев и не Скорпион: астролог назвала лучший знак зодиака

12:28

Украинец купил самую дорогою квартиру в мире: сколько стоит пентхаусВидео

12:23

Гороскоп Таро на завтра 10 мая: Овнам - осторожность, Ракам - мудрость

12:19

На Ровенщину надвигается похолодание: синоптики раскрыли, как изменится погода

12:04

Соблюдает ли Россия перемирие на фронте — в ВСУ ответили

12:03

"Не легко": победитель "МастерШеф" рассказал о своей службе в ВСУ

11:51

Китайский гороскоп на завтра, 10 мая: Быкам - жертвы, Тиграм - гибкость

Реклама
11:50

Старые смартфоны в доме могут стать угрозой: что с ними делать

11:47

Путин выступил на параде в Москве: что он говорил о войнеВидео

11:36

Где кастинг: Потап решил стать следующим "Холостяком"

11:30

Копеечная идея для дома: как сделать стильную люстру из бутылок

11:15

Только не "каприз": как красиво назвать это слово на украинском: знают далеко не все

10:40

Морковь вырастет крупной и сладкой: названы идеальные соседи на грядке

10:02

Трагедия на Черниговщине: российский дрон убил отца и сына - подробности атакиФото

09:49

Перемирие нарушено: РФ атаковала Украину Шахедами и ракетой

09:37

Легендарная британская певица впала в кому

09:24

Как обмануть вредителей без капли химии: лучше цветы для защиты грядкиВидео

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Праздничное менюПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиСалаты
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости Одессы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять