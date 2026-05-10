В Кремле назревает борьба за власть: Денисенко о конфликте элит в РФ

Вадим Денисенко
10 мая 2026, 08:10
К концу 2026 года мы будем иметь ситуацию 50 на 50 в вопросе поддержки Путина.
Путин, 9 мая
Путин и война / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Пока война РФ против Украины затягивается, в самой России постепенно меняются общественные настроения и баланс между властью, элитами и различными группами сторонников режима. Политический аналитик Вадим Денисенко анализирует, почему поддержка Путина может начать снижаться, как трансформируется российская оппозиция и почему Кремль будет все больше опираться на репрессии и контроль. Подробнее о возможных политических процессах в РФ до конца 2026 года — в материале.

Не о параде. Россия-2026: как будут развиваться политические процессы

Сейчас, по моим личным наблюдениям, в России происходят два тектонических сдвига:

1. Практически все в России осознали и формулируют один важный тезис: война будет продолжаться до тех пор, пока жив Путин. Это важный сдвиг в сознании на фоне того, что война непопулярна, есть страх мобилизации и ожидание новой войны в Прибалтике.

2. Этот переход, если смотреть шире, происходит следующим образом: нас все боятся (2021) — мы быстро победим (2022–24) — что-то идет не так (2025) — война будет длиться столько, сколько будет жив Путин (2026). Далее идет развилка — либо народ сломают, либо он начнет обретать определенную субъектность. Что важно, эту субъектность всегда ощущают элиты, которые также могут начать вести себя несколько иначе.

3. Вместе с этим происходит переход части лоялистов и индифферентных в сторону оппозиции Путину. Я считаю, что к концу 2026 года у нас будет ситуация 50 на 50 в вопросе поддержки Путина. Последние выборы Путина показали, что уровень его реальной поддержки составил 71–72% (мы тогда проводили наш социологический опрос). Это пиковое значение его реальной поддержки. Другими словами, в России примерно треть населения плюс-минус находится в оппозиции к Путину. К концу 2026 года, повторюсь, если исходить из сегодняшних исходных данных, реальное количество сторонников и противников Путина уравняется. Точнее, эта модель будет условно такой: 50% за, 40% против и 10% будут говорить, что они вне политики. Как будет выглядеть эта оппозиция? Она будет разделена между либералами и ура-патриотами.

4. Уже сейчас власть попытается купить ура-патриотов участием в политике. Уже есть полуофициальное заявление о том, что 20% Думы будет отдано участникам войны. Более того, "Единая Россия" не берет на себя монополию на ветеранов, а сами ветераны пройдут через разные партии, однако, без создания партии ветеранов. И самое главное: говорить о том, что это канализирует переход ура-патриотов в нужный для власти формат, пока рано. Система не готова к возвращению миллиона человек из армии. И пока весь этот процесс — это война между Кириенко (ответственный за всю внутреннюю политику) и Белоусовым (министр обороны) за то, кто будет главным по ветеранам. Белоусов здесь, безусловно, не самостоятельная фигура, а просто возглавляет группу силовиков, которые хотят ограничить роль Кириенко во внутренней политике. Думаю, в результате Путин отнимет у Киренко некоторые полномочия, но оставит систему внутреннего конфликта между этими игроками. Но, что важнее: эта модель, как минимум, на данном этапе не устраняет широкой оппозиции Путину и не позволяет, пока что, маргинализировать большую часть ура-патриотов. Им будет тесно в рамках нынешней политической модели, которая будет реализована в следующей Думе с минимальными косметическими правками. Более того, как бы это парадоксально ни звучало, но лишь минимальная часть ура-патриотов хочет бесконечной войны Путина.

5. Либералы неожиданно обрели новое лицо: Боню. И, похоже, власть попытается и в дальнейшем маргинализировать их страхом и бонями. Но прошедшие выборы показали безумный спрос даже на никому не известного кандидата в президенты и друга Кириенко Надеждина, которого власть была вынуждена снять с выборов.

Конечно, сейчас никто не даст создать либеральную партию. Но эти люди научились жить параллельно с властью и будут ждать своего часа. Новообращенные либералы-оппозиционеры будут такими же тихими, как и их старшие товарищи. И будут ждать своего часа.

6. Как бы это ни звучало парадоксально, но смерть режима во многом будет зависеть от того, объединятся ли эти две оппозиции в какой-то разумной перспективе.

7. Режим не может не реагировать на все то, что сейчас происходит внизу. При этом единственная форма реакции, которую понимает режим, — закручивание гаек и репрессии. А это, в свою очередь, ускорит разрыв между народом и властью. При этом нам стоит понимать: снижение поддержки Путина не означает, что народ готов к поражению в том смысле, как они его понимают.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

