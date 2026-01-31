Может ли Путин нарушить энергетическое перемирие?

Исходя из предыдущего пункта, становится понятным, почему 1 февраля переговоры будут проходить без Кушнера и Виткофа.

https://opinions.glavred.info/mozhet-li-putin-narushit-energeticheskoe-peremirie-10736591.html Ссылка скопирована

Зеленский и Путин / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Если коротко — нет. Финт с очередным "обстрелом Валдая" россияне бездарно профукали в конце прошлого года, а как-то иначе поднять ставки без ссоры с Трампом — невозможно.

1. Стратегия Путина остается неизменной: тянуть время и не ссориться с Трампом. А энергетическое перемирие в Москве рассматривают как неприятный, но вынужденный эпизод.

2. Переговоры в Абу-Даби, похоже, пока не касаются территорий. Принцип, который появился с приходом Кушнерота в переговорный процесс, сводился к тому, что нужно разделить переговоры на "все" и территории. Эта стратегия оказалась успешной в переговорах США - Украина. Сейчас, очень похоже, эта же стратегия применяется и в наших переговорах с россиянами. Пока обсуждается "все" кроме территорий.

видео дня

3. Исходя из предыдущего пункта, становится понятным, почему 1 февраля переговоры будут проходить без Кушнера и Виткофа. Они просто не нужны там сейчас.

4. Проще говоря, мы вступаем, как минимум, в пару месяцев переговоров, где территории будут практически вынесены за скобки. Точнее, исходя из логики первой встречи в Абу-Даби, стороны выносят этот вопрос за скобки. Хотя в информпространстве этот вопрос будет оставаться ключевым. И на каждом этапе могут возникнуть недоразумения. Россияне просто должны их инспирировать.

5. На этом фоне стоит обратить внимание на то, что Трамп, де-факто, объявил блокаду Кубы, а возле Ирана продолжается накопление военной группировки. Это, безусловно, будет отвлекать от Украины. Но Украина остается частью предвыборного плана Трампа. И мы не можем допустить, чтобы в выборах в США нас отодвинули другие темы.

6. При этом, как бы ни развивались события в Иране и на Кубе, второго "разворота над Атлантикой" не будет. Даже если завтра американцы похитят высшее руководство этих стран, Россия не выйдет из переговорного процесса. Повторю только то, что уже говорил не раз: Путин боится поссориться с Трампом. С одной стороны, из-за возможного давления на теневой флот, а с другой — России нужно диверсифицироваться между Китаем и Западом. Разрыв с Трампом оставит Россию один на один с Пекином. И в отличие от 2022 года, запасов жира в Москве почти нет.

7. Подводя итог, стоит еще раз

подчеркнуть: в Абу-Даби сейчас будут идти (интенсивные?) переговоры об условно второстепенных, хотя и очень важных темах. Логика США остается неизменной: нужно договориться обо всем, кроме территорий, а затем начать давить на обе стороны одновременно. Сейчас же нам нужно особенно внимательно следить за тем, продолжат ли США останавливать суда из теневого флота. Это пока главная лакмусовая бумажка того, будут ли или не будут давить на РФ.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 году окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 году – факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 года и по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред