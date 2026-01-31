Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Может ли Путин нарушить энергетическое перемирие?

Вадим Денисенко
31 января 2026, 06:10
37
Исходя из предыдущего пункта, становится понятным, почему 1 февраля переговоры будут проходить без Кушнера и Виткофа.
Зеленский, Путин
Зеленский и Путин / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Если коротко — нет. Финт с очередным "обстрелом Валдая" россияне бездарно профукали в конце прошлого года, а как-то иначе поднять ставки без ссоры с Трампом — невозможно.

1. Стратегия Путина остается неизменной: тянуть время и не ссориться с Трампом. А энергетическое перемирие в Москве рассматривают как неприятный, но вынужденный эпизод.

2. Переговоры в Абу-Даби, похоже, пока не касаются территорий. Принцип, который появился с приходом Кушнерота в переговорный процесс, сводился к тому, что нужно разделить переговоры на "все" и территории. Эта стратегия оказалась успешной в переговорах США - Украина. Сейчас, очень похоже, эта же стратегия применяется и в наших переговорах с россиянами. Пока обсуждается "все" кроме территорий.

видео дня

3. Исходя из предыдущего пункта, становится понятным, почему 1 февраля переговоры будут проходить без Кушнера и Виткофа. Они просто не нужны там сейчас.

4. Проще говоря, мы вступаем, как минимум, в пару месяцев переговоров, где территории будут практически вынесены за скобки. Точнее, исходя из логики первой встречи в Абу-Даби, стороны выносят этот вопрос за скобки. Хотя в информпространстве этот вопрос будет оставаться ключевым. И на каждом этапе могут возникнуть недоразумения. Россияне просто должны их инспирировать.

5. На этом фоне стоит обратить внимание на то, что Трамп, де-факто, объявил блокаду Кубы, а возле Ирана продолжается накопление военной группировки. Это, безусловно, будет отвлекать от Украины. Но Украина остается частью предвыборного плана Трампа. И мы не можем допустить, чтобы в выборах в США нас отодвинули другие темы.

6. При этом, как бы ни развивались события в Иране и на Кубе, второго "разворота над Атлантикой" не будет. Даже если завтра американцы похитят высшее руководство этих стран, Россия не выйдет из переговорного процесса. Повторю только то, что уже говорил не раз: Путин боится поссориться с Трампом. С одной стороны, из-за возможного давления на теневой флот, а с другой — России нужно диверсифицироваться между Китаем и Западом. Разрыв с Трампом оставит Россию один на один с Пекином. И в отличие от 2022 года, запасов жира в Москве почти нет.

7. Подводя итог, стоит еще раз

подчеркнуть: в Абу-Даби сейчас будут идти (интенсивные?) переговоры об условно второстепенных, хотя и очень важных темах. Логика США остается неизменной: нужно договориться обо всем, кроме территорий, а затем начать давить на обе стороны одновременно. Сейчас же нам нужно особенно внимательно следить за тем, продолжат ли США останавливать суда из теневого флота. Это пока главная лакмусовая бумажка того, будут ли или не будут давить на РФ.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 году окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 году – факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 года и по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Вадим Денисенко война России и Украины Энергетическое перемирие
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мороз -30 и сильные снегопады: когда начнется настоящий Армагеддон

Мороз -30 и сильные снегопады: когда начнется настоящий Армагеддон

02:47Синоптик
Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

23:08Экономика
Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

21:51Stars
Реклама

Популярное

Ещё
Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

Эти китайские знаки зодиака скоро вырвутся в лидеры по жизни - кто они

Эти китайские знаки зодиака скоро вырвутся в лидеры по жизни - кто они

Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 2 февраля

Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 2 февраля

Последние новости

06:40

Полнолуние во Льве 1 февраля 2026: кого накроет волной перемен - Таро прогноз

06:10

Может ли Путин нарушить энергетическое перемирие?мнение

06:07

Ребенок между мамой и папой: самая болезненная сторона развода

05:34

Вероятная возлюбленная Цимбалюка появилась с обручальным кольцом — детали

05:08

Гороскоп на завтра 1 февраля: Девам - приятные сюрпризы, Львам - обман

Квадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз ПендзинаКвадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз Пендзина
04:41

Превосходит Днепр: какая самая глубокая река Украины и чем она манит тысячи туристов

04:13

"Космическая" цена на базовый продукт: эксперт предупредил, что скоро подорожает

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с грибами за 33 секунды

03:37

Два знака зодиака окажутся в эпицентре событий уже в эти выходные - кто в списке

Реклама
03:04

Конец логомании и оверсайза: как меняется мода в 2026 году

02:47

Мороз -30 и сильные снегопады: когда начнется настоящий Армагеддон

02:34

Какую посуду запрещено ставить в микроволновку: большинство не догадывается

01:41

Китайский гороскоп на сегодня 31 января: Драконам - ответственность, Змеям - отказ

00:50

"Предпочтут европейский путь": Максакова сделала неожиданный прогноз о будущем РФ

30 января, пятница
23:47

График отключения света на 31 января: как будут отключать электроэнергию в Сумах

23:27

Света будет в разы больше: графики отключений для Львовской области на 31 января

23:08

Украинцам отменят оплату за отопление и воду, которых не было: кого это коснется

23:06

Кто может получить деньги на генератор для дома: как получить помощь от государства

21:51

Умерла звезда культового фильма "Один дома" Кэтрин О'Хара

21:44

Согласился ли Путин на "перемирие": Жданов назвал дату следующего удара

Реклама
21:08

РФ масштабирует технологии "комбинированного шока", – Ивашин

20:49

Отключение света в Ровно и области: появился новый график на 31 января

20:48

Мужчина купил дом в Италии за 1 евро, но отказался от него: в чем причина

20:24

"Отсчет начался": Зеленский сделал новое заявление об энергетическом перемирии

20:03

Не только "домосед" - как правильно назвать человека, которого не вытащишь из домаВидео

19:52

Что на самом деле видят сканеры в аэропортах: правда потрясла пассажиров

19:36

"Оккупанты устроили сафари на людей": Зеленский назвал самые уязвимые области

19:10

Зачем Трамп просто попиарился на похищении Мадуромнение

18:50

В Госдуме РФ требуют нанести удары по Украине "мощным оружием возмездия"

18:34

"За гранью абсурда": новое обязательство от ПриватБанка поразило украинцев

18:27

В одном регионе Украины объявили принудительную эвакуацию: кто должен покинуть дом

17:46

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

17:35

Стоимость резко изменилась: в Украине переписали цены на популярный продукт

17:30

РФ собралась неожиданно захватить один населенный пункт вдали от фронта - аналитик

17:28

Сколько раз в день следует кормить кота: эксперты назвали оптимальную норму

17:09

Украинский фильм номинирован на престижную премию в США - трейлерВидео

17:08

Как стильно носить клетку: раскрыт главный принт 2026 годаВидео

17:01

С чем нужно быть осторожными в этот день: запреты в праздник 31 января

16:39

"Без паники и истерик": известный актер пополнил ряды ВСУ

16:37

США задерживают энергетическую помощь Украине в самый критический момент – Reuters

Реклама
16:28

Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 2 февраля

16:13

Стоимость базового продукта подскочит: как изменятся цены из-за отключений света

16:04

"Уничтожить украинцев как группу": от суда в Гааге требуют арестовать россиян

16:02

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке матери с сыном за 45 секунд

15:52

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

15:18

Можно ли собакам питаться яйцами: ветеринар ответилаВидео

15:07

Тесто замешивать не нужно: рецепт пиццы по-новому, которая готовится за 15 минут

14:59

Двухдневная овсяная диета дала неожиданный результат: что произошло с организмом

14:36

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

14:35

Уплетут за обе щеки: рецепт салата с крабовыми палочками по-новому

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Отключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять