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Запад понял: Россия способна на любую гадость

Леонид Швец

журналист

9 декабря 2021, 08:01

К концу 2021 года последовательными усилиями Кремля Европа, Запад и далее везде пришли, наконец, к выводам, к которым следовало прийти еще в 2014 году, если не в 2008-м.

Россия, самолеты, Кремль, агрессия России
Россия – источник досадных неприятностей, но не угроза существованию / Фото Reuters

Когда один собеседник объясняет другому, что игры с войной – это дурная идея, преимущество здравого смысла и этической позиции полностью на его стороне, не говоря уже о том, что Байден в этом случае выступал представителем значительного количества государств и народов, озабоченных опасным поведением России, а Путин представлял лишь самого себя.

Читайте такжеСША и ЕС договорились ударить по России в случае нападения на УкраинуК концу 2021 года последовательными усилиями Кремля Европа, Запад и далее везде пришли, наконец, к выводам, к которым следовало прийти еще в 2014 году, если не в 2008-м: эта Россия способна на любую гадость. Тем, кто верил, что в двадцать первом веке война в Европе немыслима, а то, что случилось в Украине – случайное недоразумение, пришлось от этой веры отказаться. Возврат к навсегда, казалось, ушедшей на маргинес военной повестке характеризует тех, кто ее все время возвращает, как злобных маргиналов, и требует к ним соответствующего отношения: брезгливой опаски и специальных мер предосторожности. Своего нынешнего испуга Путину не простят.

При этом, по замечанию политического философа Ивана Крастева, Европа, а в ее лице и большой Запад сейчас не ощущают экзистенциальной опасности, исходящей от России, как чувствовала ее от Советского Союза в годы "холодной войны". Россия – источник досадных неприятностей, но не угроза существованию. Даже накопленная ею гора оружия и непрерывная агрессивная риторика не заставляют видеть в ней количество зла, которого хватило бы, чтобы остановить налаженную жизнь цивилизации. Никаких разговоров на равных больше не будет, поскольку никаких равных нет. Это и есть главный итог нынешнего видеосозвона Байдена с Путиным.

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