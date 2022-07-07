Задумка противника вполне очевидна

Наступление войск противника на Николаевском направлении всё ещё "условно-возможно" / Фото УНИАН

У меня нет сомнения в том, что следующим объектом приложения усилий российского военного командования на Донбассе станет Славянско - Краматорская агломерация. Хотя, по целому ряду признаков, не исключено, что на Харьковском, Криворожском и Николаевском направлениях противник также собирается перейти к активным наступательным действиям... Это в меньшей мере касается Запорожского направления, хотя и там вполне возможны резкие "контр-наступательные" действия противника с целью "выравнивания" ситуации. Если же расположить по ранжиру эти направления, то на мой субъективный взгляд, он будет выглядеть следующим образом.

- Славянск - Краматорск

- Харьков

- Кривой Рог\Николаев

- Николаев\Кривой Рог

- Запорожье

+ ПОКА вероятные экзерсисы месье Лукашенки, вполне вероятно привязанные к какому-либо наступлению на ином направлении...

Да, шановне паньство...

Я, конечно, не генерал Буданов, такими провидческими способностями как он не обладаю, но глядя на нынешние ужимки и прыжки командования войск противника вполне могу попытаться понять их мотивы и причины...

Почему мой личный рейтинг намерений противника выглядит именно так, а не иначе...? По целому ряду причин... Давайте по порядку...

Славянск - Краматорск...

- Противник УЖЕ сосредоточил и развернул в составе двух главных, именно для этого направления, ударных группировок (Изюмская и Попаснняская), до 60% всех своих сил и средств, оперирующих на территории Украины.

- Для начала массированного наступления на этом направлении ему не надо совершать никаких резких движений. типа объёмных перегруппировок, развёртывания систем МТО и боевого управления... всё уже готово и вполне исправно функционирует.

- Противник, в рамках подготовки к наступлению, именно на этом направлении, УЖЕ начал улучшать в тактическом отношении исходные рубежи и позиции своими активными наступательными действиями на отдельных участках.

- В отношении этого направления первоочередные цели - Северск и Бахмут, хотя - наиболее актуальным всё же выглядит район Райгородка, где противник подошёл к Славянску, на сегодняшний день, на наиболее минимальное расстояние.

Харьковское направление

- Юго-западнее Белгорода у самой границы сосредоточена и развёрнута полнокровная 144-я мсд, причём со всеми своими полками и отдельными батальонами. Там же сосредоточены значительные силы артиллерии противника (как ствольной, так и реактивной) + 448-я ракетная бригада (имеет на вооружении, как ОТРК "Искандер-М", так и ТРК "Точка-У").

- Эта дивизия (254-й, 144-й, 488-й мсп, 59-й тп, 856-й сап... в каждом развёрнуто минимум по 2 БТГр\ТГр, а в некоторых и 3 БТГр\ТГр) усиленно пополнялась личным составом и ВВТ с конца апреля. По сути, на сегодняшний день по уровню своей боеспособности она вполне соответствует и Изюмской и Попаснянской группировкам.

Читайте такжеВ России все поддается дрессировке- Причём, что характерно, она стоит сразу за спиной группировки противника, которая сейчас севернее и северо-восточнее Харькова пытается пробиться (вернуться) на ближние подступы и окраины города (до 8-и БТГр из состава 18-й мсд, 200-й мсбр, 138-й мсбр, 25-й и 27-й мсбр + 2 батальона "мобиков" из 1-го АК, поддержанных артой из 244-й абр). Как вы понимаете, ввод 144-й мсд в бой на Харьковском направлении не просто удвоит эти усилия, резко их увеличив на порядок. Я бы даже сказал, учитывая тот факт, что и наши подразделения, и подразделения противника уже изрядно потрёпаны на этом направлении, ввод в бой "свеже восстановленной" 144-й мсд противника может изменить ситуацию на Харьковском направлении кардинально...

Криворожское направление.

- По правде сказать, особого оперативного значения, развитие гипотетического наступления противника на этом направлении, лишено (собственно потому я и поместил такую возможность на 3-м месте). Оно имеет смысл исключительно в качестве противодействия активности Сил обороны Украины, пытающихся выйти на тылы подразделениям противника, обороняющимся в районе Высокополья и Новопетровки, т.е. решить тактическую задачу.

- Однако, на более предметные размышление по этому поводу наталкивает несколько необычная по численности группировка войск противника, переброшенная их командование для решения этой задачи. Это как минимум 2 БТГр из состава 98-й вдд + 2 танковых роты (ожидается подход ещё 2-х БТГр из состава 106-й вдд с Луганского направления, в районе Таврийск - Новая Каховка уже концентрируется для совместных действий с ними ещё одна танковая рота). Это без учёта того, что на этот же участок ранее пришлёпало "полтора землекопа" (до 1.5 БТГр) из состава 34-й мсбр. Согласитесь, как-то многовато 2-е полных "условно-расчётных" бригады всего лишь для того, что бы отодвинуть украинские войска в районе Потёмкино и Нововознесенска.

Николаевское направление

- Наступление войск противника на Николаевском направлении всё ещё "условно-возможно". Причём, не смотря на то, что сегодня противник вынужден вести упорные оборонительные бои западнее и северо-западнее Херсона, оперируя теми же 8-ю БТГр (из состава 126-й мсбр, 127-й рбр - практически в полном составе и по 1 БТГр из состава 33-го и 255-го мсп) при поддержке 244-го сап.

- Дело в том, что сумев вытормозить продвижение передовых подразделений Сил обороны Украины юго-западнее Снигуривки, командованию войск противника удалось создать вполне очевидные условия для того, что бы "контр-наступить" на левый фланг нашей наступающей на Херсон группировке. Это стало понятно пару дней назад, когда силами 2-х БТГр противник попытался атаковать по направлению от Шмидтово на Любомировку и Новогригорьевку, явно стремясь зайти на тылы и за левый фланг тактической группе ВСУ ведущей упорные бои с противником в раойне Киселёвки.

- На первый взгляд, это кажется такой "мелковатой" тактической контр-атакой с целью принудительно развернуть наши передовые подразделения фронтом на север, а не на Херсон. Но лично меня в этом отношении беспокит тот факт, что для этих упорных контр-атак противник выбрал именно этот участок. Дело в том, что если эти контр-атаки получат какое-либо развитие, даже минимальное... возникнет вполне высокая вероятностть прорыва противника к Шевченково, а значит на ближние подступы к Николаеву...

Читайте такжеГлавная задача для России сегодня - это прекращение военных действийТ.е. задумка противника вполне очевидна - пока наши тактические группы бодаются с крымскими идиотами у Правдино и Киселёвки, зайти им в тыл через их левый фланг, отрезать от Николаева и самим прорваться на его ближние подступы... Что же, в смелости замыслов российскому военному командованию не откажешь. Тем более, что вышеперечисленные резервы, которые противник пока сосредотачивает в районе Новой Каховки и Таврийска, перебрасывая с Запорожского и Луганского направлений и которые явно не подходят "по размеру" для использования в районе Высокополья... очень даже подходят для ввода в бой в районе Шмидтово. Причём, "очень подходят"...

Теперь, собственно, о Запорожье...

- Я не думаю, что в ближайшее время противник сумеет сконцентрировать для "особо глубокого" прорыва в этом направлении значительные по объёму силы и средства. Из-за того, что на протяжении участка фронта от Днепра до Великой Новосилки у него "многочисленные порезы", которые вынуждают его тратить резервы на совершенно "заурядные, повседневные" цели, вместо того, что бы концентрировать их для чего-то значительного.

"Порезы" на Запорожском направлении стали возникать у него с завидной регулярностью. То в районе Щербаков, то под Пологами то ещё где-то. Ну а про "смежный" участок под Угледаром и говорить не приходится. Судя по всему, именно туда придётся командованию войск противника потратить основную часть своих тактических резервов из состава 42-й мсд, дабы избежать весьма опасного продвижения ВСУ в направлении на Волноваху...

Резюмируем...

На сегодняшний день, пока самым очевидным просматривается именно Славянско-Краматорское направление, на котором противник в самом ближайшем будущем сможет предпринять какие-либо широкомасштабные наступательные действия без особо длительной оперативной паузы. Что, в свою очередь, весьма важно для ВПР противника в контексте достаточно уверенного наращивания объёмов и темпов военно-технической помощи Украине со стороны цивилизованного мира.

Читайте такжеРебята, идите к Путину!Однако, чуть менее вероятным выглядит наступление противника и на Харьковском напрвлении. Я не думаю, что командование войск противника "просто так" позволяет прохлаждаться своей целой полнокомплектной мотострелковой дивизии в Белгородской области непосредственно у наших границ, в условиях жеточайшего дифицита мотивированной пехоты непосредственно на главных направлениях своего наступления.

Также, вполне понятно, что стаскивание в течение крайней недели в район Новой Каховки, Чкалово и Олешек Херсонской области подразделений, ранее оперировавших совершенно на других направлениях и в операционных зонах, происходит явно не из соображений альтруизма...