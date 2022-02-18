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Зачем в "ЛДНР" заявили об эвакуации населения

Юрий Бутусов

журналист

18 февраля 2022, 17:13

Сегодняшнее заявление об эвакуации населения от Пушилина имеет две причины.

Донбасс
Зачем в "ЛДНР" заявили об эвакуации населения / Фото: REUTERS

Зачем российские оккупанты обьявили эвакуации населения оккупированных территорий в Россию?

Следует ещё раз поблагодарить наших союзников, Байдена и Джонсона, за то, что НАТО своей активной информационно-политической кампанией упредило российское вторжение. Пока недалекие украинские руководители ругают НАТО якобы за "нагнетание паники", наши союзники создали во всем мире мощное проукраинские и антипутинское информационное поле. И теперь любые боевые действия на Донбассе рассматриваются в мире и будут рассматриваться как подготовка российского вторжения.

Сегодняшнее заявление об эвакуации населения от Пушилина имеет две причины.

1. Россия шокирована масштабом реакции мировых СМИ на обстрелы 17 февраля. Все мировые медиа показали обстрелы детского садика и школы на Луганщине, 25 крупнейших иностранных медиа сделали репортаж с места событий. В результате обстрелы на Донбассе определены как однозначно российская агрессия. Россия проиграла НАТО информационную борьбу за военное вторжение. Кремль теперь намерен противодействовать эффективной кампании НАТО по борьбе с российской агрессией. И Пушилин начал игру по изображению "украинского геноцида" и "украинского наступления".

Впрочем, борьба безнадежная, российским СМИ могут поверить в такой ситуации только абсолютные маргиналы. Спасибо нашим союзникам по НАТО.

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2. Россия хочет иметь свободу действий для продолжения обстрелов и для проведения вполне вероятной локальной наступательной операции на Донбассе. Донбасс был и остаётся главной проблемой всей внешней политики России, и с помощью боевых действий Путин надеется повлиять на украинскую власть и общество, чтобы изолировать нас от Запада и чтобы Украина подписала соглашения о признании оккупации Донбасса. Вероятность локальных ударов по украинской Земле на Донбассе остаётся высокой.

Читайте такжеПочему Путин не будет торопиться признавать ОРДЛОНынешний кризис не ослабляет, как думал Путин, а укрепляет украинское сопротивление. Никто на фронте не хочет упускать победу после 8 лет войны.

Украинский народ никогда не откажется ни от Донбасса, ни от Крыма, и наши земли будут возвращены. Любые компромиссы будут предательствам, украинский народ готов к борьбе, и будет сражаться до победы.

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вторжение России война на Донбассе Юрий Бутусов
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