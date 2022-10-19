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Зачем Украине независимая Чечня

Юрий Романенко

Руководитель политических программ Украинского института будущего

19 октября 2022, 08:40

Свободная Чечня важный элемент в достижении такой ситуации, когда мир будет освобожден от государства-упыря.

Ичкерия
Флаг оккупированной россиянами Ичкерии / Shutterstock

Серьезные игроки уже играют на демонтаж старого порядка. Международное право будет меняться в соответствии с новыми реалиями. Как сказал Боррель, мы сегодня не можем действовать в логике Канта, мы должны действовать в логике Гоббса. Это абсолютно точное понимание ситуации момента.

Наша задача заключается в формировании более справедливого мирового порядка. В нем не может быть в СБ ООН государства Россия, которая превратилась в сектантов с ядерным оружием. Следовательно, мировой порядок будет переформатирован, международные нормы будут адаптированы к новым реалиям, как следствие, появятся новые институты, где государства из оси зла - Россия, Беларусь, Иран не должны иметь рычагов влияния. А в случае с Россией и Ираном должны быть перефоматированы.

Субъектность - это способность осуществления своей воли. Только сейчас в Украине начинают понимать суть этого слова. И это шаг именно из этой плоскости. Мы слишком долго слушали, слишком долго подчинялись и слишком долго терпели нормы старого мирового порядка, которые поставили нас на грань уничтожения. Нас просто определили в роли жертвы, которую должна удовлетворить аппетиты сектантов с ядерной бомбой. И мы выстояли только благодаря тому, что пошли вопреки этому. Мы стали требовательны к миру и это работает.

Россия совершила такие преступления, что больше нет смысла скрывать, что новый мир должен быть без нее. И свободная Чечня важный элемент в достижении такой ситуации, когда мир будет освобожден от государства-упыря, которое живет в формате тюрьмы для своего народа и пытается в эту тюрьму постоянно затащить все окружающие народы.

Это дух времени, теперь это сверхцель Украины - ликвидация упыря и переформатирование построссийского пространства в соответствии с необходимостью нашей безопасности и безопасности мира. И мы в этом должны искать союзников, партнеров, формировать альянсы и союзы. И нормативную базу, которая будет позволять реализовать такую политику в следующие 50 и более лет.

Мы впервые получили долгосрочную повестку под которую потребуется изменить все в нашей организации социума. Нам предстоит построить принципиально новое государство, чтобы соответствовать таким задачам и достичь их. Это потребует сверхусилий, избавления от куча мусора в головах и куча человеческого говна во власти. Но мы должны сделать это, чтобы навсегда исчез фактор угрозы с востока. Тонны крови, что сейчас льются за свободу Украины об этом.

Источник

новости Чечни Ичкерия
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