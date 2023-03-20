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Зачем Путина отправили в Мариуполь

Леонид Невзлин

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель, бывший вице-президент "ЮКОСа" 

20 марта 2023, 19:16
Китайским СМИ в преддверии визита лидера страны к осужденному миром преступнику тоже нужна картинка.
Путин в Мариуполе
Путин в Мариуполе / скриншот

Много обсуждают, фальшивка ли кадры с Путиным в Мариуполе. По-моему, это не важно: он давно уже живет в мире иллюзий, создавая их для других и сам в них утопая.

Важно другое. Внезапное шевеление вызвано визитом китайского лидера в Москву.

Имиджевый удар, нанесенный Путину Международным уголовным судом накануне его как раз-таки запланированной поездки в аннексированный Крым – на девятую годовщину захвата, – оказался слишком сильным и неожиданным.

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Ордер, выданный на арест Путина, проделал брешь в пропаганде и внутри России, и в китайском информационном пространстве. Брешь надо было судорожно заделать.

Китайским СМИ в преддверии визита лидера страны к осужденному миром преступнику тоже нужна картинка. На срочном заседании в субботу лучшие умы путинской пропаганды не смогли придумать ничего лучше, как отправить Путина в Мариуполь — или создать такую видимость.

И кремлевский пул журналистов, и безопасники, и военные в недоумении забегали. Но у Путина важная задача — продемонстрировать Китаю, какие захваченные территории ему по-настоящему важны, а какие могут быть предметом торга. Такие вот китайские церемонии.

Не вяжется только образ тракториста из "Калины красной" Василия Шукшина, так убедительно сыгранный Путиным, с церемониалом китайцев.

Источник

война в Украине Гаага Владимир Путин Леонид Невзлин
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